יום שבת, 06.12.2025 שעה 10:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
84%2165-226319דטרויט פיסטונס
67%2008-215818ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
60%2320-237820קליבלנד קאבלירס
58%2253-231719מיאמי היט
55%2320-235020אטלנטה הוקס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
53%2200-224419אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
40%2357-228020מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
81%1745-196716יוסטון רוקטס
78%2109-227718דנבר נאגטס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
35%2299-220620דאלאס מאבריקס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
21%2195-208819לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

אבדיה שיאן הנק' הישראלי בכל הזמנים ב-NBA

עבר את עומרי כספי: בזכות 35 הנקודות שלו, עלה דני ל-4,648 נקודות בקריירה, יותר מהישראלי הראשון ב-NBA. וגם: השווה את הרצף ההיסטורי של לילארד

|
אבדיה וכספי (IMAGO, רויטרס)
אבדיה וכספי (IMAGO, רויטרס)

הכדורסל הישראלי קיבל הלילה נקודת ציון היסטורית: דני אבדיה הוא מעתה הקלע הישראלי הגדול בתולדות ה-NBA. בגיל 24 בלבד הוא עקף את עומרי כספי, הישראלי הראשון בליגה, וסגר מעגל עם 35 נקודות מול דטרויט, יותר ממה שהיה צריך כדי לחלוף על פניו.

אבדיה הגיע להתמודדות כשהוא רחוק 30 נקודות מהשיא, ובסיומה כבר החזיק ב-4,648 נקודות בקריירה, שש נקודות יותר מכספי (4,642). מדובר בהישג אדיר עבור כוכב פורטלנד, שנמצא בעונה אישית מרשימה במיוחד, כזו שכבר הציבה אותו כמועמד ריאלי לאולסטאר.

ההקבלה בין השניים מבליטה עוד יותר את קפיצת המדרגה של אבדיה. כספי, ששיחק עשור בליגה ורשם 588 הופעות, העמיד ממוצע של 7.89 נקודות למשחק. אבדיה, מנגד, עומד כיום על יותר מ-12 נקודות לערב ב-382 משחקים בלבד. גם במדדים נוספים הוא כבר חלף עליו מזמן: באסיסטים (1,151 מול 662), ובריבאונדים (2,402 לעומת 2,355).

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

יש תחום אחד שבו כספי עדיין מוביל, קליעות מחוץ לקשת. כספי סיים את הקריירה עם 493 שלשות, בעוד לאבדיה יש כעת 475. אלא שבקצב הנוכחי, עם 2.5 שלשות למשחק העונה, גם הפער הזה צפוי להיעלם מוקדם מאוד ב-2026.

למרות ההפסד 122:116 לדטרויט, אבדיה סיפק עוד ערב אישי מצוין. הוא רשם משחק של 25 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים לפחות בפעם החמישית ברציפות והשווה את הרצף הארוך בתולדות פורטלנד, הישג ששייך עד כה לדמיאן לילארד. ערב אחד, הפסד קבוצתי, אבל רגע אחד שלא יישכח: דני אבדיה הוא עכשיו הישראלי הגדול ביותר שהופיע על פרקט ה-NBA.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */