בערב היסטורי: 35 נק' לאבדיה בהפסד פורטלנד

פורטלנד נכנעה 122:116 לדטרויט, אבל כל הסיפור של הערב היה שוב דני אבדיה. הפורוורד הישראלי סיפק עוד תצוגה מרהיבה עם 35 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, והפך באופן רשמי לקלע הישראלי הגדול בכל הזמנים ב-NBA, רגע היסטורי שבו עבר את עומרי כספי בדרך לפסגה.

אבדיה היה בלתי ניתן לעצירה שלושה רבעים, כשהוא כבר על 29 נקודות אחרי 36 דקות והחזיק את פורטלנד ביתרון 84:85 למרות משחק התקפי לא יציב של שאר הסגל. יחד עם תרומה של ג'רמי גראנט (29) ושיידון שארפ (28), השלושה קלעו 92 נקודות, בעוד כל שאר שחקני הבלייזרס תרמו 24 בלבד.

ברבע הרביעי פורטלנד עוד נראתה בדרך למהפך. שארפ סיים מתפרצת, גראנט קלע מהלך של 4 נקודות ואבדיה הוסיף סל קלאץ' אופייני, מה שהשלים ריצת 0:11 והפך פיגור 6 ליתרון 103:108. אבל משם פורטלנד פשוט נעצרה. דטרויט הגיבה בריצת 8:19, כאשר קייד קנינגהאם השתלט על המשחק עם 13 נקודות ברבע האחרון, כולל חטיפה ולייאפ שהפכו את התוצאה, ודאנקן רובינסון חתם מהצד השני עם חמש נקודות רצופות שסגרו את הסיפור.

דני אבדיה (רויטרס)

זה היה משחק צמוד כמעט בכל פרמטר, ריבאונדים 54:54, שלשות 10:12 לפורטלנד, נקודות בצבע 46:54 לדטרויט, ועבירות אין ספור שהפכו את הערב לשוחק במיוחד. שלושה משחקני פורטלנד אף יצאו בעבירות, כולל סידי סיסוקו, שהיה אחד הבולטים, אך לא היה זמין לדקות הסיום לאחר שיצא בשש עבירות.

בסיום, פורטלנד נופלת ל-14:9, בעוד דטרויט ממשיכה להוביל את המזרח עם מאזן 5:18. אבל למרות ההפסד, שוב ברור שהעיניים הולכות למי שמוביל את הקבוצה: אבדיה. יכולת התקפה ורוגע ברגעי לחץ, ניצול מצוין של קו העונשין (14/15), והפיכת שיא היסטורי לישראלים בליגה הטובה בעולם. ערב של הפסד קבוצתי, אבל ניצחון אישי ענק, כזה שמסמן כמה רחוק הוא כבר הגיע, וכמה רחוק עוד יכול להגיע.