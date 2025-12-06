יום שבת, 06.12.2025 שעה 10:38
 מזרח 
84%2165-226319דטרויט פיסטונס
67%2008-215818ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
60%2320-237820קליבלנד קאבלירס
58%2253-231719מיאמי היט
55%2320-235020אטלנטה הוקס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
53%2200-224419אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
40%2357-228020מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
81%1745-196716יוסטון רוקטס
78%2109-227718דנבר נאגטס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
35%2299-220620דאלאס מאבריקס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
21%2195-208819לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

בערב היסטורי: 35 נק' לאבדיה בהפסד פורטלנד

הישראלי שוב זרח, הוסיף 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים והחזיק את קבוצתו בתמונה מול דטרויט, אבל בסופו של דבר הבלייזרס נכנעו 122:116 למוליכת המזרח

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד נכנעה 122:116 לדטרויט, אבל כל הסיפור של הערב היה שוב דני אבדיה. הפורוורד הישראלי סיפק עוד תצוגה מרהיבה עם 35 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, והפך באופן רשמי לקלע הישראלי הגדול בכל הזמנים ב-NBA, רגע היסטורי שבו עבר את עומרי כספי בדרך לפסגה.

אבדיה היה בלתי ניתן לעצירה שלושה רבעים, כשהוא כבר על 29 נקודות אחרי 36 דקות והחזיק את פורטלנד ביתרון 84:85 למרות משחק התקפי לא יציב של שאר הסגל. יחד עם תרומה של ג'רמי גראנט (29) ושיידון שארפ (28), השלושה קלעו 92 נקודות, בעוד כל שאר שחקני הבלייזרס תרמו 24 בלבד.

ברבע הרביעי פורטלנד עוד נראתה בדרך למהפך. שארפ סיים מתפרצת, גראנט קלע מהלך של 4 נקודות ואבדיה הוסיף סל קלאץ' אופייני, מה שהשלים ריצת 0:11 והפך פיגור 6 ליתרון 103:108. אבל משם פורטלנד פשוט נעצרה. דטרויט הגיבה בריצת 8:19, כאשר קייד קנינגהאם השתלט על המשחק עם 13 נקודות ברבע האחרון, כולל חטיפה ולייאפ שהפכו את התוצאה, ודאנקן רובינסון חתם מהצד השני עם חמש נקודות רצופות שסגרו את הסיפור.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

זה היה משחק צמוד כמעט בכל פרמטר, ריבאונדים 54:54, שלשות 10:12 לפורטלנד, נקודות בצבע 46:54 לדטרויט, ועבירות אין ספור שהפכו את הערב לשוחק במיוחד. שלושה משחקני פורטלנד אף יצאו בעבירות, כולל סידי סיסוקו, שהיה אחד הבולטים, אך לא היה זמין לדקות הסיום לאחר שיצא בשש עבירות.

בסיום, פורטלנד נופלת ל-14:9, בעוד דטרויט ממשיכה להוביל את המזרח עם מאזן 5:18. אבל למרות ההפסד, שוב ברור שהעיניים הולכות למי שמוביל את הקבוצה: אבדיה. יכולת התקפה ורוגע ברגעי לחץ, ניצול מצוין של קו העונשין (14/15), והפיכת שיא היסטורי לישראלים בליגה הטובה בעולם. ערב של הפסד קבוצתי, אבל ניצחון אישי ענק, כזה שמסמן כמה רחוק הוא כבר הגיע, וכמה רחוק עוד יכול להגיע.

