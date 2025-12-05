יום שני, 08.12.2025 שעה 03:49
גורבנקו העפילה לגמר שלישי באליפות אירופה

השחיינית הישראלית נמצאת בכושר מצוין ותתמודד בהמשך בגמר ה-200 מטר מעורב בתחרות בפולין, אחרי שזכתה כבר בשתי מדליות ארד ביומיים האחרונים

אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי)

אנסטסיה גורבנקו (מכבי קרית ביאליק) העפילה היום (שישי) לגמר השלישי שלה באליפות אירופה בבריכות קצרות בפולין, הפעם במשחה ה-200 מטר מעורב אישי. השחיינית הישראלית, שזכתה כבר בשתי מדליות ארד ביומיים האחרונים, ממשיכה את היכולת הנהדרת שלה באליפות.

את המוקדמות סיימה גורבנקו במקום השני הכללי, עם זמן של 2:08.33 דקות. בחצי הגמר, שיפרה את זמנה ל-2:07.13 דק’, סיימה במקום החמישי הכללי והעפילה לגמר שיתקיים מחר בערב. התוצאה של גורבנקו עוד רחוקה משיאה האישי, 2:04.93, שקבעה בגביע העולם לפני חודש, והיא בהחלט מכוונת למדליה שלישית באליפות.

שלושה ישראלים נוספים התחרו הבוקר במוקדמות 100 מטר חופשי. דניאל קריצ'בסקי (אלומה עירוני הוד השרון) סיים במקום ה-29 עם 47.46 שניות, דניס לוקטב (מכבי אשדוד) שיפר את תוצאתו מגביע העולם בחודש שעבר עם 48.04 שנ’ וסיים במקום ה-47, ואוקאן גולדין (מכבי נהריה) סיים בזמן 50.50, קרוב מאוד לשיאו האישי 50.42, מה שהספיק למקום ה-70.

