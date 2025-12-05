גורבנקו העפילה לגמר שלישי באליפות אירופה

אנסטסיה גורבנקו (מכבי קרית ביאליק) העפילה היום (שישי) לגמר השלישי שלה באליפות אירופה בבריכות קצרות בפולין, הפעם במשחה ה-200 מטר מעורב אישי. השחיינית הישראלית, שזכתה כבר בשתי מדליות ארד ביומיים האחרונים, ממשיכה את היכולת הנהדרת שלה באליפות.

את המוקדמות סיימה גורבנקו במקום השני הכללי, עם זמן של 2:08.33 דקות. בחצי הגמר, שיפרה את זמנה ל-2:07.13 דק’, סיימה במקום החמישי הכללי והעפילה לגמר שיתקיים מחר בערב. התוצאה של גורבנקו עוד רחוקה משיאה האישי, 2:04.93, שקבעה בגביע העולם לפני חודש, והיא בהחלט מכוונת למדליה שלישית באליפות.

שלושה ישראלים נוספים התחרו הבוקר במוקדמות 100 מטר חופשי. דניאל קריצ'בסקי (אלומה עירוני הוד השרון) סיים במקום ה-29 עם 47.46 שניות, דניס לוקטב (מכבי אשדוד) שיפר את תוצאתו מגביע העולם בחודש שעבר עם 48.04 שנ’ וסיים במקום ה-47, ואוקאן גולדין (מכבי נהריה) סיים בזמן 50.50, קרוב מאוד לשיאו האישי 50.42, מה שהספיק למקום ה-70.