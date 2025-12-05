המחווה של הפועל כפ"ס וחדרה לפני משחקן היום

הליגה הלאומית נמשכה היום (שישי) אחר הצהריים, כשבין המשחקים ששוחקו, הפועל כפר סבא גברה 0:1 על הפועל חדרה. לפני שריקת הפתיחה, הקבוצה הביתית יצאה במחווה בשיתוף פעולה עם עמותת ‘SOS חיות’, במטרה לעודד אימוץ כלבים שזקוקים לכך. מי שארגנה את המחווה המרגשת הייתה מנהלת קשרי הקהילה של הקבוצה הביתית, ניסה אסלן.

בהודעה הרשמית של הקבוצה נרשם: “לפני שריקת הפתיחה קיבלנו תזכורת מרגשת במיוחד למה שבאמת חשוב בחיים. כבוד גדול היה לנו לארח את המתוקים של עמותת ‘SOS חיות’, כשהשחקנים שלנו עלו לכר הדשא לא רק עם החולצות, אלא עם חברים חדשים על ארבע. כלבים מקסימים שמחפשים בית חם, אוהב ובטוח.

“האירוע היום הוקדש להגברת התמיכה בעמותת ‘SOS’, שנמצאת בחודש גיוס חירום קריטי להמשך פעילותה, ולעידוד הצטרפות כמשפחות אומנה לכלבים הזקוקים לבית זמני בדרך לבית קבוע. כל אחד מהכלבים שעלו איתנו למגרש מייצג לב ענק שמחכה להזדמנות שנייה לחיים מאושרים.

שחקני הקבוצות עם הכלבים (פרטי)

“תודה לשחקנים המדהימים שלנו שלקחו את הפרויקט ללבם ושמחו מאוד לקדם את הפעילות החשובה של העמותה. תודה ענקית להפועל חדרה ולשחקנים המדהימים שלה על שיתוף פעולה מרגש במיוחד ושמיד נרתמו למשימה החשובה. תודה מיוחדת למורן היימן ממנהלת הליגות, שסייעה באתגר הלא פשוט לקדם את הפרויקט הזה ולשופטי המשחק פטישב שון, בשן דור, אשרף מאור וכרמלי טל על ההיענות המידית שלא מובנת מאליו לקחת חלק בטקס המיוחד.

“לשוהם שניר שליווה ותמך בנו באהבה גדולה מההתחלה ועד הסוף. וכמובן ל-’SOS חיות’, על העבודה הקדושה, העיקשת והחשובה שאתם עושים יום-יום למען בעלי החיים. הלוואי והיום הזה יהיה ה”ניצחון” שיעזור לעמותה להגיע ליעדיה ולהמשיך להציל חיים”.

ניתן לתרום לעמותה בלינק הבא