100 דברים שאתם חייבים לדעת על המונדיאל

המונדיאל מתקרב, האירוע הגדול ביותר בכדורגל הנבחרות. בשנה הבאה, כמו בכל ארבע שנים, כל כדור הארץ יחיה את הטורניר עם השחקנים הטובים בעולם המשחק היפה. כדי שאף אחד לא ייתפס לא מוכן, וכולם יכירו היטב מה כולל האירוע הזה, אין כמו לעבור על הנתונים המרכזיים שנוצרו ב-22 הטורנירים הקודמים, וגם על אלו של 48 הנבחרות שישתתפו בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, המדינות המארחות ב-2026.

לשם כך, ועל בסיס הדוח של ‘אופטה’ לקראת המונדיאל, אנחנו מדגישים את 100 הנתונים החשובים ביותר שכדאי לדעת לפני שהבעיטה הראשונה תצא לדרך ב-11 ביוני. נתחיל.

הטורניר

1 - מונדיאל 2026 יהיה הטורניר מספר 23 של גביע העולם, וייערך 96 שנים לאחר הפעם הראשונה שהתקיימה באורוגוואי בשנת 1930. בטורניר ישתתפו מספר שיא של 48 נבחרות, אשר ישחקו ב-104 משחקים, המספר הגדול ביותר של משחקים בהיסטוריה של המונדיאל.

קיין, רונאלדו, מסי, אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

2 - זו תהיה הפעם הראשונה שבה גביע העולם ייערך בשלוש מדינות: קנדה, מקסיקו וארצות הברית. זה יהיה גם המקרה השני בהיסטוריה שבו הטורניר מתארח על ידי יותר ממדינה אחת, לאחר אירוח משותף של יפן ודרום קוריאה בשנת 2002.

3 - שבעה מתוך שמונת המונדיאלים שנערכו באמריקה הסתיימו בזכייה של נבחרת מקונמבול. היוצא מן הכלל היחיד היה בשנת 2014, כאשר גרמניה ניצחה את ארגנטינה בגמר.

שחקני נבחרת גרמניה חוגגים עם גביע העולם ב-2014 (רויטרס)

4 - מקסיקו תקבע שיא חדש כמדינה המארחת, כאשר תארח את המונדיאל בפעם השלישית לאחר שעשתה זאת בעבר ב־1970 וב־1986. ארצות הברית תארח את הטורניר בפעם השנייה לאחר שעשתה זאת ב־1994, בעוד שעבור קנדה זו תהיה הפעם הראשונה שהיא מארחת את האירוע.

5 - מונדיאל פיפ״א 2026 יכלול לפחות ארבע נבחרות שתופענה בו לראשונה: כף ורדה, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. זהו המספר הגבוה ביותר של נבחרות עולות חדשות מאז מונדיאל 2006, שבו שש נבחרות ביצעו הופעת בכורה. הנבחרת האחרונה שהגיעה לשלב הנוקאאוט בהופעת הבכורה שלה הייתה סלובקיה בשנת 2010.

6 - מאז ששמינית הגמר הוכנסה למונדיאל 1986, כל הנבחרות שזכו בטורניר סיימו כראשי הבית בשלב הבתים.

7 - ארבעה מתוך חמשת גמרי המונדיאל האחרונים הלכו להארכה: 2006, 2010, 2014 ו־2022. שלושה גמרים הוכרעו בבעיטות עונשין: 1994 (ברזיל–איטליה), 2006 (איטליה–צרפת), ו־2022 (ארגנטינה–צרפת). בנוסף, גמר 1994 היה היחיד בהיסטוריה שהסתיים ללא שערים גם לאחר הארכה.

מסי ואמבפה (רויטרס)

8 - המשחקים ששוחקו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של המונדיאל הם: ארגנטינה – גרמניה, ברזיל – שבדיה, וגרמניה – סרביה (כשסרביה נקראה יוגוסלביה). כל ההתמודדויות הללו התקיימו שבע פעמים.

שערים

9 - המשחק עתיר השערים ביותר בתולדות המונדיאל היה רבע הגמר בין אוסטריה לשווייץ ב־26 ביוני 1954: 12 שערים במשחק שבו אוסטריה ניצחה 5:7. זה היה גם המשחק האחרון במונדיאל שבו נכבשו שני שלושערים (תיאודור וגנר לאוסטריה, יוזף היוגי לשווייץ).

10 - 27 השערים שהבקיעה הונגריה (ב־5 משחקים) במונדיאל 1954 הם מספר השערים הגבוה ביותר שהובקע על ידי נבחרת בתחרות אחת של המונדיאל.

11 - מונדיאל 1954 הוא עתיר השערים ביותר בהיסטוריה, ממוצע של 5.38 שערים למשחק (140 שערים ב־26 משחקים). מאז הרחבת הטורניר ל־32 נבחרות ב-1998, מונדיאל 2022 הוא הפורה ביותר עם 172 שערים ב־64 משחקים (ממוצע 2.69).

12 - המונדיאל עם הממוצע הנמוך ביותר של שערים היה 1990, 2.21 שערים למשחק (115 שערים ב־52 משחקים).

13 - בסך הכל נשרקו 35 פנדלים בתולדות המונדיאל. מבין הנבחרות שלהן לפחות שלושה פנדלים בתולדות הטורניר, קרואטיה וגרמניה הן היחידות עם 100% הצלחה (4 מתוך 4). לספרד אחוז ההצלחה הנמוך ביותר, 20% (פנדל אחד מוצלח מתוך חמישה).

שחקני ספרד (IMAGO)

14 - הובקעו 54 שלושערים בהיסטוריה של המונדיאל, ורק שניים מהם נכבשו בגמר: ג’ף הרסט (אנגליה) ב־1966 וקיליאן אמבפה (צרפת) ב־2022.

15 - המשחק בין פורטוגל להולנד ב־25 ביוני 2006 הוא המשחק עם מספר ההרחקות הגבוה ביותר, ארבעה אדומים: שניים לכל נבחרת.

16 - שני גמרי המונדיאל האחרונים (2018 ו־2022) הניבו יחד 12 שערים, שניים יותר מאשר שבעת הגמרים שקדמו להם ביחד (10 שערים בלבד).

17 - הניצחונות הגדולים ביותר בגמר מונדיאל:

ברזיל 1:4 איטליה (1970),

ברזיל 2:5 שבדיה (1958),

צרפת 0:3 ברזיל (1998).

המארחות

18 - יהיו 16 אצטדיונים שיארחו משחקים במונדיאל 2026, זהו המספר השלישי בגובהו בתולדות הטורניר, אחרי 2002 (20 אצטדיונים) ו־1982 (17).

אצטדיון מטלייף (IMAGO)

19 - אצטדיון האצטקה במקסיקו יארח חמישה משחקים, כולל את משחק הפתיחה. זהו האצטדיון היחיד שאירח שני גמרי מונדיאל (1970 ו־1986).

20 - גמר מונדיאל 2026 יתקיים באצטדיון ניו יורק/ניו ג’רזי באיסט רתרפורד, שיארח שמונה משחקים בסך הכל.

21 - האצטדיון שיארח את מספר המשחקים הגדול ביותר במונדיאל הוא דאלאס סטדיום בארלינגטון, טקסס, תשעה משחקים.

הנבחרות

22 - כל 22 המונדיאלים הקודמים הוכרעו לטובת נבחרות מאירופה (12 זכיות) או מדרום אמריקה (10).

23 - ברזיל, גרמניה, איטליה וארגנטינה זכו ב־73% מכלל המונדיאלים (16 מתוך 22). לברזיל חמש זכיות, לגרמניה ולאיטליה ארבע, ולארגנטינה שלוש.

נבחרת ברזיל (רויטרס)

24 - ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, תנסה להיות הנבחרת השלישית בהיסטוריה שזוכה בתואר פעמיים ברציפות, לאחר איטליה (1934–1938) וברזיל (1958–1962). שלוש מארבע האלופות האחרונות הודחו כבר בשלב הבתים: איטליה 2010, ספרד 2014, גרמניה 2018.

25 - קרואטיה וצרפת הן היחידות שהעפילו לחצי הגמר בשני המונדיאלים האחרונים.

26 - ברזיל סיימה במקום הראשון בבית בכל מונדיאל מאז 1982. היא גם לא הפסידה ב־20 משחקי הפתיחה האחרונים שלה (17 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו).

27 - גרמניה תשחק במונדיאל בפעם ה-21, הכי הרבה מבין נבחרות אירופה, ושנייה רק לברזיל (23). מאז שנעדרה ממונדיאל 1950, גרמניה העפילה מעבר לשלב הנוקאאוט בכל הטורנירים, פרט לשני האחרונים (2018, 2022).

שחקני גרמניה (IMAGO)

28 - ספרד, אלופת אירופה, תנסה להיות המדינה הרביעית שזוכה באליפות אירופה ובמונדיאל ברציפות, אחרי מערב גרמניה (יורו 1972, מונדיאל 1974), צרפת (מונדיאל 1998, יורו 2000) וספרד עצמה (יורו 2008, מונדיאל 2010, יורו 2012).

29 - הזכייה של ספרד במונדיאל 2010 הייתה הפעם היחידה שבה עלתה לגמר או לחצי הגמר ב־14 הופעותיה האחרונות. היא ניצחה משחק אחד בלבד בששת משחקי המונדיאל האחרונים, 0:7 על קוסטה ריקה ב־2022.

30 - אנגליה הפכה לנבחרת האירופית השנייה בהיסטוריה שניצחה 100% ממשחקי המוקדמות ושמרה על רשת נקייה בכולם (8 מתוך 8), אחרי יוגוסלביה ב־1954 (4 מתוך 4).

31 - קורסאו העפילה למונדיאל לראשונה, והיא המדינה הקטנה ביותר מבחינת שטח ואוכלוסייה שעושה זאת אי פעם.

נבחרת קורסאו חוגגת (IMAGO)

32 - הפער של האיטי בין הופעתה הראשונה ב־1974 לבין הופעתה השנייה ב־2026 (52 שנה) הוא הרביעי באורכו בהיסטוריה, אחרי וויילס (64), מצרים (56), נורבגיה (56).

השחקנים

33 - אם ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו ישתתפו במונדיאל 2026, הם יהיו השחקנים הראשונים בהיסטוריה שמופיעים בשישה טורנירים. מסי מחזיק בשיא ההופעות, 26.

34 - רונאלדו הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בחמישה מונדיאלים שונים. מסי אחריו עם ארבעה.

35 - ב־2022, אמבפה ומסי היו השחקנים הראשונים מאז מראדונה ב־1986 עם 10+ מעורבויות שער בטורניר אחד.

36 - אמבפה כבש יותר מכל שחקן בשני המונדיאלים האחרונים (12 שערים) והיה מעורב ביחד ב־14 שערים.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

37 - מראדונה ומסי מחזיקים בשיא הבישולים ב־60 השנים האחרונות, שמונה כל אחד. השיא של טורניר בודד שייך לפלה, שישה בישולים ב־1970.

38 - פלה הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שזכה בשלושה מונדיאלים, 1958, 1962, 1970. הוא גם הצעיר ביותר ששיחק ושהבקיע בגמר, 17 שנים ו־249 ימים.

39 - מירוסלב קלוזה הוא מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים, 16 שערים ב־24 משחקים.

מירוסלב קלוזה (רויטרס)

40 - מלך השערים של טורניר בודד הוא ז’יסט פונטיין, 13 שערים ב־1958.

41 - השחקן האחרון שהגיע לדו ספרתי בטורניר היה גרד מולר ב־1970 (10 שערים).

42 - חמישה שחקנים כבשו בשני גמרים שונים: ואווה, פלה, פול ברייטנר, זינדין זידאן, קיליאן אמבפה.

43 - אולג סלנקו מחזיק בשיא השערים למשחק בודד, חמישה שערים מול קמרון ב־1994.

44 - השער המהיר ביותר מאז 1966: חאקאן שוקור (טורקיה), 11 שניות מול דרום קוריאה ב־2002.

45 - אסאם אל־חדארי (מצרים) הוא השחקן המבוגר ביותר ששיחק במונדיאל, 45 שנים ו־161 ימים. נורמן וייטסייד (צפון אירלנד) הוא הצעיר ביותר — 17 שנים ו־41 ימים.

46 - טיבו קורטואה שמר על רשת נקייה בשבעה מתוך 15 משחקיו במונדיאל, שלושה פחות מהשיא.

קורטואה בנבחרת בלגיה (רויטרס)

47 - ארבעה שחקנים הובילו את נבחרותיהם גם בשערים וגם בבישולים במוקדמות: אמבפה (צרפת), סלאח (מצרים), ג’ורדן איוו (גאנה), מהדי טארמי (איראן).

48 - בנבחרת קטר: אלמואז עלי היה מלך השערים (12), ואכרם עפיף מלך הבישולים (11). בנבחרת נורבגיה: הולאנד (16) ואודגור (7).

המאמנים

49 - שישה מאמנים ארגנטינאים ישתתפו במונדיאל 2026, יותר מכל מדינה אחרת: סקאלוני (ארגנטינה), בקצ’סה (אקוודור), לורנסו (קולומביה), פוצ’טינו (ארצות הברית), ביילסה (אורוגוואי), אלפארו (פרגוואי).

50 - דידייה דשאן הוא אחד משלושה אנשים שזכו במונדיאל גם כשחקן וגם כמאמן, יחד עם זגאלו ובקנבאואר.

51 - קרלו אנצ’לוטי יחווה מונדיאל ראשון כמאמן. הוא המאמן הראשון שאינו ברזילאי שמוביל את הסלסאו. כשחקן השתתף בשלושה משחקים במונדיאל 1990.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

52 - תומאס טוכל וקרלו אנצ’לוטי עשויים להיות המאמנים ה-3 בהיסטוריה שזוכים גם במונדיאל וגם בליגת האלופות.

53 - דיק אדבוקאט (78) עשוי להיות המאמן המבוגר ביותר בהיסטוריה של המונדיאל.

54 - מרסלו ביילסה יאמן במונדיאל השלישי שלו, עם נבחרת שלישית. רק שלושה מאמנים אימנו יותר נבחרות ממנו.

55 - קרלוס אלברטו פריירה אימן בשישה מונדיאלים, הכי הרבה בהיסטוריה, וזכה ב־1994.

תארים והיסטוריה

56 - שמונה מדינות זכו במונדיאל: אורוגוואי, ברזיל, גרמניה, איטליה, ארגנטינה, צרפת, ספרד ואנגליה.

57 - ברזיל, גרמניה, איטליה וארגנטינה זכו יחד ב־73% מהטורנירים.

58 - ארגנטינה יכולה להפוך לנבחרת השלישית שזוכה פעמיים ברציפות. שלוש מארבע האלופות האחרונות הודחו בשלב הבתים.

שחקני ארגנטינה (רויטרס)

59 - צרפת הגיעה לארבעה גמרים מתוך שבעת הטורנירים מאז 1998, יותר מכל נבחרת אחרת.

60 - מסי מחזיק בשיא ההופעות, 26 משחקים.

61 - משחקו הראשון של מסי היה מול סרביה ב־2006. מאז 2010 שיחק כל דקה פרט למשחק ב-2014.

מבשלים ושיאנים

62 - מראדונה ומסי מחזיקים בשיא הבישולים ב־60 השנים האחרונות, שמונה.

63 - חמישה מהבישולים של מראדונה היו ב־1986. רק פלה בישל יותר בטורניר אחד (שישה ב־1970).

64 - מסי בישל לשמונה שחקנים שונים, שיא היסטורי.

ליאו מסי (IMAGO)

נוקאאוט וגמרים

65 - לארגנטינה הכי הרבה ניצחונות בפנדלים בהיסטוריה, שישה.

66 - צרפת הייתה הנבחרת הראשונה בגמר שלא בעטה לשער במחצית הראשונה.

67 - מסי היה השחקן הראשון שכובש בשלב הבתים, שמינית, רבע, חצי וגמר באותו טורניר.

68 - מסי מסר 18 כדורי עומק בגמר, כולל שמונה שחצו את קו ההגנה, הכי הרבה במשחק אחד במונדיאל 2022.

69 - השער השלישי של אמבפה בגמר, שהשלים שלושער, היה השער ה־172 במונדיאל 2022, שיא כל הזמנים.

70 - סקאלוני הפך למאמן השלישי שזוכה גם במונדיאל וגם בקופה אמריקה.

ליונל סקאלוני (IMAGO)

תחזיות מחשב העל

71 - ספרד היא הפייבוריטית לזכייה במונדיאל 2026, 17%.

72 - ארגנטינה, 8.7%, הסיכוי הגבוה ביותר מבין הלא אירופיות.

73 - פורטוגל, 6.6%, הסיכוי הגבוה ביותר לנבחרת שעדיין לא זכתה.

74 - מבין המדינות המארחות, מקסיקו בעלת הסיכוי הגבוה ביותר (1.3%).

75 - צרפת, הסיכוי השני בגובהו, 14.1%.

76 - אנגליה עם 11.8%, אבל לא הייתה בגמר מאז 1966.

77 - מרוקו, 1.1%, הסיכוי הגבוה ביותר לנבחרת אפריקאית.

עובדות על 48 הנבחרות

78 - מקסיקו: חאבייר אגירה ינהל את מקסיקו במונדיאל בפעם השלישית, 2002, 2010, 2026.

חאבייר אגירה (רויטרס)

79 - ארצות הברית: מאוריסיו פוצ’טינו ישתתף במונדיאל ראשון כמאמן. כשחקן שיחק בשלושת משחקי הבתים של ארגנטינה ב-2002.

80 - יפן: כבשה הכי הרבה שערים במוקדמות אסיה, 54, והייתה הראשונה שהבטיחה העפלה (פרט למארחות).

81 - דרום קוריאה: הופעה 12, וה־11 ברציפות, הכי הרבה באסיה.

82 - קטאר: יולן לופטגי יהיה המאמן הספרדי השני שמוביל אותה במונדיאל.

83 - אוזבקיסטן: פאביו קנאברו מונה למאמן באוקטובר 2025. כקפטן זכה עם איטליה ב-2006.

84 - מצרים: מוחמד סלאח היה מלך השערים (9) והבישולים (3), מעורבות ב־60% מהשערים.

סלאח בנבחרת מצרים (רויטרס)

85 - מרוקו: מקום רביעי ב־2022, ההישג הטוב ביותר אי פעם לאפריקה.

86 - סנגל: סאדיו מאנה החמיץ את מונדיאל 2022 בגלל פציעה. ב־2018 כבש פעם אחת.

87 - ארגנטינה: העפילה למונדיאל בפעם ה־19. 2026 תהיה ההופעה ה-14 ברציפות שלה בגביע העולם.

88 - ברזיל: הבלמים מרקיניוס וגבריאל רשמו את מספר הריצות ההתקפיות הגבוה ביותר במוקדמות מדרום אמריקה.

89 - קולומביה: רק מסי הבקיע יותר מלואיס דיאס במוקדמות (7). חאמס רודריגס הוביל בבישולים, שבעה.

חאמס רודריגס ולואיס דיאס (רויטרס)

90 - אקוודור: ההגנה הטובה בקונמבול, ספגה חמישה שערים בלבד ב־18 משחקים.

91 - אורוגוואי: דרווין נונייס היה מעורב בהכי הרבה שערים בנבחרתו, 5 שערים לצד 2 בישולים.

92 - גרמניה: יוליאן נגלסמן יהיה המאמן הצעיר ביותר במונדיאל 2026, 38, והמאמן הצעיר ביותר מאז מנוטי ב־1978.

93 - הולנד: הפסידה רק משחק אחד מ־19 משחקי מונדיאל (ללא פנדלים). הפסד אחרון בשלב הבתים, 1994.

94 - פורטוגל: כריסטיאנו רונאלדו, היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

95 - ספרד: ניצחה משחק אחד בששת משחקי המונדיאל האחרונים שלה.

שחקנים מאירופה, נתונים מיוחדים

96 - ארלינג הולאנד ואלכסנדר סורלות’ ביצעו יותר פעולות לחץ גבוה מכל חלוץ אירופי אחר במוקדמות 2026.

97 - פרנקי דה יונג השלים 95.7% מהמסירות תחת לחץ, הכי גבוה מבין כל מי שביצע לפחות 200 מסירות כאלה.

98 - ויטיניה השלים את מספר כדורי העומק הגבוה ביותר במוקדמות, 103. אחריו לוקה מודריץ' (98).

לוקה מודריץ' (IMAGO)

99 - 52% מפעולות הלחץ של אנגליה היו בשליש האחרון, הכי הרבה באירופה, לפני ספרד (50%).

100 - ספרד ביצעה בממוצע 102.6 פעולות לחץ גבוה בשליש האחרון, המספר הגבוה ביותר מבין כל הנבחרות.