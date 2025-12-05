יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:44
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אלכסנדר ארנולד: אני מרוסק, נתראה ב-2026

המגן האנגלי של ריאל נפרד זמנית באינסטגרם לאחר שנפצע בשריר הארבע ראשי בבילבאו ומבטיח לחזור חזק יותר ב-2026 כשהוא זוכה לתמיכה רחבה מחדר ההלבשה

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

טרנט אלכסנדר ארנולד חווה לילה מר-מתוק בסן מאמס. האנגלי הציג משחק מצוין מול אתלטיק בילבאו, ובישל לקיליאן אמבפה את השער הראשון עם מסירה מדויקת בסגנונו המוכר. עם זאת, יכולתו לא תיזכר לאחר שנפצע בשריר הארבע ראשי ונאלץ לרדת מהמגרש מוקדם. היום, השחקן פנה לאינסטגרם עם הודעה כנה ומתוסכלת: "אני מרוסק מזה. כואב להיות ברגע הזה, אבל אעבוד קשה כדי לחזור חזק וטוב יותר. נתראה ב-2026, מדרידיסטאס".

הפוסט התמלא במהירות בהודעות תמיכה משחקני ריאל מדריד. ג’וד בלינגהאם היה מהראשונים להגיב וכתב: "תחזור חזק יותר, אחי", משפט שמסכם את תחושות הקבוצה. ויניסיוס, פראן גארסיה ועשרות שחקנים נוספים הצטרפו לברכות ולעידוד, והפגינו את האחדות של חדר ההלבשה בזמן קשה עבור המגן. במועדון יש אמון מלא ביכולתו להשתקם, בעוד האוהדים, על אף צערם, מחכים בקוצר רוח לחזרתו של אחד מעמודי התווך של הפרויקט בריאל מדריד.

הבריטי יחמיץ לפחות עשרה משחקים בכל המסגרות. משחקי ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי, מונאקו ובנפיקה, חצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיקו מדריד, עם אפשרות לגמר, ומשחקי הליגה מול סביליה, בטיס או אלאבס, כולם מחוץ לתמונה עבור מגן ליברפול לשעבר.

זה כוכב: משחק ענק לאמבפה ב0:3 על בילבאו

"לאחר הבדיקות שבוצעו היום לשחקן שלנו, טרנט אלכסנדר ארנולד, על ידי הצוות הרפואי של ריאל מדריד, אובחנה אצלו פציעה בשריר הארבע ראשי ברגל שמאל. ממתינים להתפתחות מצבו", נכתב בהודעה הרשמית של המועדון.

מאז שנפצע בספטמבר האחרון, המגן שיחק בקושי 500 דקות העונה ורק השלים במלואם שני משחקי ליגה, מול אלצ’ה ומול ג’ירונה, ומשחק אחד בליגת האלופות נגד אולימפיאקוס. עם 55 הדקות ששיחק בסן מאמס עד לפציעתו, הוא מגיע ל־497 דקות.

