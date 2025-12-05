יום שישי, 05.12.2025 שעה 16:47
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2214מנצ'סטר יונייטד8
2221-2114ליברפול9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1228-1614ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

תחילת הסוף בגיל 32? לינגארד שוחרר מסיאול

מי שלא מזמן היה כוכב במנצ'סטר יונייטד ואף מחזיק ב-32 הופעות במדי נבחרת אנגליה נפרד מהקבוצה בדרום קוריאה בהחלטה משותפת. יחפש קבוצה 5 ב-5 שנים

|
ג'סי לינגארד במדי סאול (IMAGO)
ג'סי לינגארד במדי סאול (IMAGO)

בכדורגל הכל זה כמו רכבת הרים, לפעמים אתה רואה שחקנים שהם כוכבים ומפה לשם הם נעלמים ואפילו מסיימים את החלק שלהם בשלב מוקדם. דוגמה טובה לכך הוא דלה עלי, שהיה כוכב בטוטנהאם בגמר ליגת האלופות וכעבור כמה שנים כבר עבר בין קבוצות לקבוצות ולא שיחק כמעט, ונראה שאנחנו בדרך למסלול דומה אצל אקס אחר של נבחרת אנגליה.

מדובר בג’סי לינגארד, האנגלי שכיכב בעבר במדי מנצ’סטר יונייטד וכבר לאט לאט לא מוצא את עצמו באף מקום. בגיל 32 בלבד, לא בטוח מה יקרה בעתיד, כאשר הוא שוחרר מסיאול מהליגה בדרום קוריאה. לינגארד חתם שם ב-2024, ובסך הכל הספיק לערוך 66 הופעות בהן רשם 18 שערים ו-10 בישולים, אך בתיאום שני הצדדים הוחלט על פרידה.

האנגלי גדל במחלקת הנוער של יונייטד ועלה לבוגרת, שם הוא כיכב עם לא פחות מ-232 הופעות בסך הכל ו-35 שערים לצד 21 בישולים. בהמשך הגיעו ביקורים קצרים בווסטהאם ונוטינגהאם פורסט, ואחרי שגם שם לא הצליח לתקוע יתד כל כך הוא עבר לדרום קוריאה, וכעת הוא מתפנה לתחנה הבאה שעליו למצוא.

גג'סי לינגארד במדי מנצ'סטר יונייטד (רויטרס)

ללינגארד יש גם 32 הופעות ושישה שערים בנבחרת הבוגרת של אנגליה, ולמעט סיאול הוא לא שיחק מחוץ לגבולות אנגליה, ועכשיו יהיה מעניין לעקוב האם הוא ימצא יעד חדש ואיפה זה יהיה. אגב, בכמעט שנתיים שלו בדרום קוריאה, הוא הספיק אפילו ללבוש את סרט הקפטן של סיאול, אך לבסוף בכל מקרה הוחלט על פרידה הדדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */