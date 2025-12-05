יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:57
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

עומר צפריר זכה באליפות ישראל בטריאתלון

אלוף ישראל החדש חצה את קו הסיום בזמן של 1:51:09, עדי כספי לקחה את התואר בפעם השנייה ברצף אצל הנשים. המאמן הלאומי: "הופעה מרשימה של השניים"

|
עומר צפריר (איגוד הטריאתלון)
עומר צפריר (איגוד הטריאתלון)

אליפות ישראל בטריאתלון נערכה הבוקר (שישי) באילת בהשתתפות כ-1,000 מתחרים בכל קבוצות הגיל והמרחקים. במקצה העילית למרחק האולימפי (1.5 ק"מ שחייה, 40 ק"מ רכיבה ו-10 ק"מ ריצה) זכה בתואר אלוף ישראל עומר צפריר, שחצה ראשון את קו הסיום בזמן של 1:51:09 שעות.

למקום השני הגיע אלוף ישראל מהשנה שעברה, שחר עגור, שסיים בזמן של 1:52:28 שעות. במקום השלישי סיים אנטולה פררה עם 2:06:19 שעות. במקצה הנשים התחרו רק שלוש טריאתלטיות.

עדי כספי חצתה ראשונה את קו הסיום בזמן של 2:12:25 שעות וזכתה שוב במדליית הזהב. אחריה הגיעה ⁠סופיה קורזונינה (2:20:24) ובמקום השלישי סיימה ⁠נגה סייג (2:21:39).

עומר צפריר יוצא מהמים (פרטי)עומר צפריר יוצא מהמים (פרטי)
עומר צפריר על האופניים (פרטי)עומר צפריר על האופניים (פרטי)
עומר צפריר רץ לרקע הים של אילת (פרטי)עומר צפריר רץ לרקע הים של אילת (פרטי)
עומר צפריר רץ אל עבר מדליית הזהב (איגוד הטריאתלון)עומר צפריר רץ אל עבר מדליית הזהב (איגוד הטריאתלון)
עומר צפריר חוגג בקו הסיום (איגוד הטריאתלון)עומר צפריר חוגג בקו הסיום (איגוד הטריאתלון)
עומר צפריר מתאושש (איגוד הטריאתלון)עומר צפריר מתאושש (איגוד הטריאתלון)
עדי כספי חוצה את קו הסיום (איגוד הטריאתלון)עדי כספי חוצה את קו הסיום (איגוד הטריאתלון)
נגה סייג, עדי כספי וסופיה קורזונינה (איגוד הטריאתלון)נגה סייג, עדי כספי וסופיה קורזונינה (איגוד הטריאתלון)
עומר צפריר בסוף המסלול (איגוד הטריאתלון)עומר צפריר בסוף המסלול (איגוד הטריאתלון)

ליאור כהן, המנהל המקצועי והמאמן הלאומי, אמר: "אליפות ישראל באילת מביאה אליה תמיד את מיטב הטריאתלטים בישראל, כאשר גולת הכותרת של התחרות היא אליפות ישראל לנוער. עומר צפריר ועדי כספי חצו ראשונים את קו הסיום עם הופעה מרשימה, כאשר עבור עדי כספי זו הזכייה השנייה ברציפות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא נגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */