יום שבת, 06.12.2025 שעה 14:03
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"זה התואר החשוב בקריירה. איזה משפט, אה?"

כהרגלו, תומאס מולר הבריק במסע"ת לקראת גמר ה-MLS מול מסי: "זו המשימה הקרובה ביותר, ולכן הכי חשובה". אלבה מנגד: "מקווה לפרוש בצורה הכי טובה"

|
תומאס מולר (IMAGO)
תומאס מולר (IMAGO)

אינטר מיאמי תתמודד מחר (שבת, 21:30) מול תומאס מולר ו-ונקובר ווייטקפס בגמר ה-MLS, גמר ראשון לשתי הקבוצות. המשחק יסמן סוף כפול עבור ליאו מסי: זהו המשחק האחרון באצטדיון הנוכחי של אינטר מיאמי, רגע לפני המעבר לביתה החדש שנבנה בסמוך לשדה התעופה של העיר.

בנוסף, ייתכן כי מדובר במשחקם האחרון של חבריו הוותיקים, ג'ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, שיפרשו, ואולי גם לואיס סוארס. “זה שבוע מרגש מאוד”, סיפר אלבה לקראת המפגש. “אני מקווה לסיים את הקריירה בצורה הכי טובה שיש, עם ניצחון בגמר”.

מסי שמח על היריבה בגמר: “זה טוב שאנחנו פוגשים את ונקובר שוב. אנחנו מכירים היטב את האיכות שלהם”. המשחק צפוי להיכנס להיסטוריה בכל מקרה. אם ונקובר תנצח, מולר יהפוך לשחקן הראשון שזוכה גם במונדיאל וגם ב-MLS.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

אם אינטר מיאמי תזכה, מסי, רודריגו דה פול ובוסקטס יפכו לשלישייה הראשונה שמניפה גם את גביע העולם וגם את גביע ה-MLS. "יהיו ארבעה אלופי עולם על המגרש", אמר חאבייר מסצ'ראנו. "זה מרתק לליגה".

מולר, שזכה ביותר מ-30 תארים בקריירה, הדגיש את חשיבות הגמר: "איפה אני מדרג את הגמר הזה בקריירה שלי? כרגע, זה התואר מספר אחת עבורי. זו המשימה הקרובה ביותר, ולכן הכי חשובה בחיי". הוא חייך והוסיף: "שורה יפה, אה?"

עבור אינטר מיאמי זהו מבחן גדול, הוכחה שההשקעה בכוכבי ברצלונה השתלמה. ונקובר, שניצחה את אינטר מיאמי פעמיים העונה במסגרת ליגת האלופות של CONCACAF, מגיעה רעבה לתואר ראשון. הקשר סבסטיאן ברהלטר אמר: "התכוננו לזה כל העונה. הלחץ קיים, אבל זה פריבילגיה. בית או חוץ? זה פחות משנה. אנחנו מגיעים ליהנות מהבמה".

