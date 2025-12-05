"זה התואר החשוב בקריירה. איזה משפט, אה?"

אינטר מיאמי תתמודד מחר (שבת, 21:30) מול תומאס מולר ו-ונקובר ווייטקפס בגמר ה-MLS, גמר ראשון לשתי הקבוצות. המשחק יסמן סוף כפול עבור ליאו מסי: זהו המשחק האחרון באצטדיון הנוכחי של אינטר מיאמי, רגע לפני המעבר לביתה החדש שנבנה בסמוך לשדה התעופה של העיר.

בנוסף, ייתכן כי מדובר במשחקם האחרון של חבריו הוותיקים, ג'ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, שיפרשו, ואולי גם לואיס סוארס. “זה שבוע מרגש מאוד”, סיפר אלבה לקראת המפגש. “אני מקווה לסיים את הקריירה בצורה הכי טובה שיש, עם ניצחון בגמר”.

מסי שמח על היריבה בגמר: “זה טוב שאנחנו פוגשים את ונקובר שוב. אנחנו מכירים היטב את האיכות שלהם”. המשחק צפוי להיכנס להיסטוריה בכל מקרה. אם ונקובר תנצח, מולר יהפוך לשחקן הראשון שזוכה גם במונדיאל וגם ב-MLS.

ליאו מסי (IMAGO)

אם אינטר מיאמי תזכה, מסי, רודריגו דה פול ובוסקטס יפכו לשלישייה הראשונה שמניפה גם את גביע העולם וגם את גביע ה-MLS. "יהיו ארבעה אלופי עולם על המגרש", אמר חאבייר מסצ'ראנו. "זה מרתק לליגה".

מולר, שזכה ביותר מ-30 תארים בקריירה, הדגיש את חשיבות הגמר: "איפה אני מדרג את הגמר הזה בקריירה שלי? כרגע, זה התואר מספר אחת עבורי. זו המשימה הקרובה ביותר, ולכן הכי חשובה בחיי". הוא חייך והוסיף: "שורה יפה, אה?"

עבור אינטר מיאמי זהו מבחן גדול, הוכחה שההשקעה בכוכבי ברצלונה השתלמה. ונקובר, שניצחה את אינטר מיאמי פעמיים העונה במסגרת ליגת האלופות של CONCACAF, מגיעה רעבה לתואר ראשון. הקשר סבסטיאן ברהלטר אמר: "התכוננו לזה כל העונה. הלחץ קיים, אבל זה פריבילגיה. בית או חוץ? זה פחות משנה. אנחנו מגיעים ליהנות מהבמה".