"ריאל מדריד מייצגת כוח, ברצלונה מייצגת חופש"

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, השתתף בפורום של ברצלונה וסיפק שורה ארוכה של הצהרות על ההווה והעתיד של המועדון. במהלך האירוע הוא חשף כי אריק גארסיה יחתום על הארכת חוזהו ביום חמישי ה-11 בחודש, והתייחס כמעט לכל נושא שעל סדר היום של הקטלונים.

על הבחירות הקרובות: “התוכנית שלנו היא להחליט על תאריך הבחירות בסוף ינואר. אנחנו ממוקדים ביום יום, בגביע המלך, בליגה, באלופות ולא רוצים שההליך יפגע בקבוצה. זאת תהיה הפעם האחרונה שאתמודד, אני לא מתכוון להיות כמו פוטין או מדורו. אני מעריך דמוקרטיה, ואני גם כבר מתבגר”.

לגבי נושא הכרטיסים שקרה עם פרנקפורט: “החלטנו שרק חברי מועדון יוכלו לקנות כרטיסים למשחק הצ’מפיונס, בגלל מה שקרה מולם ב-2022. הזיכרון נורא. כל האצטדיון היה מלא בחולצות של היריבה”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

על הקאמפ נואו החדש: “החלום הפך למציאות, חזרנו עם 45 אלף מושבים ואם לא יהיו הפתעות, נגיע ל-62 אלף מושבים עד סוף החודש או תחילת השנה הבאה. אני מאוד מרוצה. הפרויקט הוא החשוב ביותר בדרום אירופה. לא שוקלים קנסות , העיכובים לא באשמתם, אלא בגלל היתרים”.

על היעדרות הנשיאים במפגשים: “הם לא הגיעו. ריאל מדריד מייצגת כוח וברצלונה מייצגת חופש, וזה מוביל למצבים כאלה. אני לא יודע אם עושים עסקים בתא ה-VIP בברנבאו. פלורנטינו פרס? היחסים תקינים, קורקטיים, ויש הרמוניה מוסדית”.

מודל הבעלות: “נישאר מועדון בבעלות החברים. זו המחויבות שלנו. בארסה היא מוסד שמייצג את ברצלונה וקטלוניה, ומחויב לגיוון, שוויון, חופש, ולשפה והתרבות שלנו”.

לגבי כבוד לליאו מסי: “אנחנו מתכוונים להעניק למסי את המחווה הטובה ביותר, כולל פסל, כשהזמן יהיה נכון. זה יהיה מרגש יותר כשיהיה לנו שוב אצטדיון מלא ב-105 אלף אוהדים. הוא אולי השחקן הגדול בהיסטוריה. דיברנו על האפשרות לקרוא לאצטדיון על שמו, אבל זה לא מקובל בדרך כלל כל עוד האדם בחיים”.

ליאו מסי במדי ברצלונה (IMAGO)

המצב הכלכלי: “כשנכנסנו, המצב היה קטסטרופלי, כמעט פשיטת רגל. בחרנו שהמועדון יישאר בבעלות החברים. הכול הפך ברור ושקוף. כל המדדים השתפרו לעומת 2021”.

שוק ההעברות והאם יתחזקו בצל המצב עם רונאלד אראוחו: “אנחנו צריכים לתמוך באראוחו. דקו עובד קשה ועוקב אחר השוק. אם נצטרך להתחזק, נתחזק. לבארסה יש יכולת להחתים כל שחקן שתרצה, אבל אין צורך להשתולל. הכוח שלנו הוא הקבוצה, לא שחקן אחד. אריק גארסיה? החידוש יוצג ביום חמישי ה-11 בדצמבר”.

על קיליאן אמבפה: “הוא שחקן גדול, אבל אני מעדיף את לאמין ימאל, פאו קוברסי, אלכס באלדה, מארק ברנאל, אני אוהב את שלנו. אחרים טובים, אבל אני לא נהנה מהם במיוחד”.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

על האנזי פליק: “אנחנו יכולים להיות רגועים, הוא שמח בבארסה. הוא דורשני, אבל מחפש פתרונות ולא תירוצים. אני מאוד מרוצה ממנו. אנחנו בפסגת הטבלה”.

פרשת נגריירה: “הסיפור יימשך עד שהשופטים יגידו די. בארסה לא שיחדה שופטים. יש מי שמנסה להשאיר את הנושא בחיים כדי לפגוע בנו. ריאל מדריד TV מנסה להשפיע על השופטים באגרסיביות, זה קמפיין להכפיש את בארסה הטובה בהיסטוריה. כשמדריד רואה את התחזקות בארסה, היא נבהלת. הם ניסו להאפיל עלינו. אבל הם יודעים שהדברים שעשינו בעבר היו מופלאים”.