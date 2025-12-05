יום שישי, 05.12.2025 שעה 08:44
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

לקראת הפועל ת"א: התלבטות בין מזל ליונתן כהן

פרץ, שקבוצתו היא היחידה שלא הפסידה לברדה בבלומפילד מאז מונה, יחזיר את דגני ונידם ל-11, עידן כהן ייעדר שבועיים. "יכולים לתת פייט בכל מגרש"

|
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

לאחר שתי תוצאות תיקו מחמיאות, הפועל פ"ת תנסה מחר (שבת, 15:00) לצבור שלוש נקודות, כשתתארח באצטדיון בלומפילד אצל הפועל ת"א, שניצחה בכל משחקיה הביתיים תחת אליניב ברדה, מלבד תוצאת תיקו מול המלאבסים אשתקד.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של המגן הימני עידן כהן, שנפצע במשחק מול הפועל ב"ש באזור המפשעה ועל פי האבחנה, צפוי להיעדר מהמגרשים לפרק זמן של שבוע וחצי עד שבועיים. נועם כהן יהיה זה שיפתח מול האדומים מתל אביב.

המאמן עומר פרץ צפוי להחזיר למרכז ההגנה את אוראל דגני במקומו של מתן גושה, כאשר בקישור גם סיכוייו של נדב נידם לחזור גבוהים, כאשר ההערכה היא שבוני אמיין יירד לספסל.

עומר פרץ (עמרי שטיין)עומר פרץ (עמרי שטיין)

בחלק הקדמי, מקומם של צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי בטוח, כאשר התלבטות קיימת בין שביט מזל, שפתח במשחקים האחרונים, לבין יונתן כהן, שלא שותף במשחק האחרון מול הפועל ב"ש.

"בסופו של דבר, יש פערים תקציביים לא קטנים בין הקבוצות ובבלומפילד מדובר בקבוצה אחרת עם הקהל שלהם. אבל הראנו שאנחנו נותנים פייט בכל מגרש", אמרו במועדון.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה), שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם (בוני אמיין), קליי, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי ושביט מזל (יונתן כהן).

