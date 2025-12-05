יום שישי, 05.12.2025 שעה 20:54
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
65%1988-203417פילדלפיה 76'
61%1978-212618בוסטון סלטיקס
61%2147-221218מיאמי היט
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2209-225219טורונטו ראפטורס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1984-200517לוס אנג'לס לייקרס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
56%2069-211218פיניקס סאנס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
41%2099-205917יוטה ג'אז
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

לא ייאמן: לברון מסר במהלך האחרון, השיא נגמר

המלך הגיע לפחות ל-10 נק' מאז ה-5 בינואר 2007, לא פחות מ-1,297 משחקים, ועם 8 נק' הוא מסר להאצ'ימורה שעם הבאזר נתן 120:123 ללייקרס על טורונטו

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

אומרים ששיאים נועדו להישבר ורצפים בסוף נגמרים, ואחד הרצפים האייקונים והאדירים ביותר ב-NBA תם לו הלילה (בין חמישי לשישי), במהלך ה-120:123 של לוס אנג’לס לייקרס על טורונטו ראפטורס, כשלברון ג’יימס לא הגיע למספר דו ספרתי של נקודות במשחק.

המלך קלע בכל משחק שבו שיחק ב-NBA מאז ה-5 בינואר 2007 (!) לפחות עשר נקודות ומעלה, ובמהלך הניצחון בקנדה האירוע לא קרה, כשהוא נעצר על שמונה נקודות. יתרה מכך, המשחק הוכרע עם הבאזר עם שלשה של רוי האצ’ימורה, ממסירה של לא אחר מאשר לברון ג’יימס.

כלומר, לברון היה עם שמונה נקודות ו-ויתר על השיא שלו כדי לתת אסיסט לחברו לקבוצה, שהצליח לנצח את המשחק עם הבאזר ולתת ללייקרס את הניצחון ה-16 שלהם העונה לצד חמישה הפסדים בלבד, מאזן ששווה מקום שני במערב הקשוח.

שחקני הלייקרס בטירוף (רויטרס)שחקני הלייקרס בטירוף (רויטרס)

בכללי, הניצחון הושג ללא לוקה דונצ’יץ’ שלא התלבש, כאשר אוסטין ריבס קלע 44 נקודות לצד עשרה אסיסטים. דיאנדרה אייטון הוסיף 17 נקודות משלו, האצ’ימורה 12 כולל כאמור השלשה שניצחה את המשחק עם הבאזר ולברון ג’יימס “רק” 8 נקודות, לראשונה מאז 2007. 23 נק’ של סקוטי בארנס לא הספיקו בצד השני.

השיא של לברון ג’יימס נעצר בסך הכל אחרי 1,297 בהם הוא תמיד הגיע לכל הפחות ל-10 נקודות, אי שם ב-2007, כשלצורך העניין אז העולם היה נראה כך: טוויטר היה בן פחות משנה, בנו ברוני שאיתו בקבוצה היה בן 2, קופר פלאג היה בן 15 ימים וג’ורג’ בוש היה נשיא ארצות הברית. 1,297 משחקים, וזהו.

