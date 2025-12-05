יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
69%1058-112913הכוכב האדום2
69%1110-116313פנאתינייקוס3
64%1164-127114מונאקו4
62%1063-112313אולימפיאקוס5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
54%1085-109913אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1172-108414באיירן מינכן15
36%1290-126514פאריס16
36%1221-115314פרטיזן בלגרד17
31%1170-111213באסקוניה18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

"ניצחנו, זה הכי חשוב. גם בעליות אמרנו 'נקסט'"

בהפועל לא מתרגשים שה-80:87 על וילרבאן היה קשה: "חוזרים לארץ בדצמבר מהפסגה, זה הכל". מדר וגינת ישחקו נגד העמק, ומה אמרו וויינרייט ובלייקני?

|
טיילר אניס ודן אוטורו (הפועל ת"א)
טיילר אניס ודן אוטורו (הפועל ת"א)

זה לא היה הכי יפה, לא הכי גדול ובטח שלא הכי משכנע, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב הפכה לראשונה ביורוליג העונה להגיע למספר דו ספרתי של ניצחונות. האדומים עלו למאזן של 4:10 חיובי ורשמו וי נוסף במפעל הבכיר באירופה, כשניצחו אתמול (חמישי) 80:87 את וילרבאן במשחק האחרון לפני חזרת המשחקים לישראל, ובכך המועדון הבטיח מחזור נוסף בפסגת הליגה.

מחזיקת היורוקאפ פתחה מדהים, אך נקלעה לריצת 21:47 של נועלת הטבלה והמשחק הפך להיות קשה, כשאפילו הפועל הייתה בפיגור בדקות הסיום, אבל בסופו של דבר חניכיו של דימיטריס איטודיס ידעו להתאושש ברגע הנכון ולנצח את המשחק, כשבסופו של דבר במועדון משוכנעים שהכי חשוב בליגה הזו זה לנצח והיכולת תהיה חשובה בעיקר באזור מרץ.

בהפועל ת”א הודו: “גם בניצחונות גדולים כאן וגם בהפסדים המנטליות היא המשחק הבא. כמו שלא יצאנו מגדרנו אחרי רגעים גדולים כך לא נבקר גם ימים כאלה. ניצחנו, זה הכי חשוב. להגיד שהיינו קונים שבדצמבר נהיה במקום הראשון רגע לפני שהמשחקים חוזרים לארץ והכל שיחקנו בחוץ זה אנדרסטייטמנט, אסור להוריד מהערך של זה לרגע, ועדיין, הפנים למשחק הבא”.

טיילר אניס (הפועל ת"א)טיילר אניס (הפועל ת"א)

אנשי המועדון עברו תקופה מאוד לא פשוטה עם המגורים בחו”ל, ושמחים שזה מאחוריהם ושהם סוף סוף חוזרים: “יש פה אנשים שבקושי ראו את המשפחה שלהם מתחילת העונה, לא רק שחקנים, מכולם, אין אושר כזה כמו שחוזרים לשחק בישראל, זה הכי חשוב ואנחנו חוזרים מהמקום הראשון ביורוליג בעונה הראשונה שלנו”.

ובחזרה למשחק, במועדון החמיאו לצמד הגבוהים ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו, וגם לאנטוניו בלייקני שבפעם המי יודע כמה לקח על עצמו את דקות הסיום והוביל לניצחון. מבחינת פצועים, תומר גינת שיחק כמעט שש דקות וים מדר לא שיחק בכלל, כאשר הצפי הוא ששניהם יקבלו יותר דקות כבר נגד הפועל העמק ולאט לאט יחזרו לעניינים.

האדומים יגיעו לארץ כבר במהלך היום, יערכו אימון קליל בערב וכבר מחר (19:10) יארחו את הפועל העמק במשחק בין הראשונה לשנייה בליגת ווינר סל. לאחר מכן מחכה משחק חוץ נגד בולוניה ביום שישי, ואז המשחק הראשון בישראל ביורוליג כשהכוכב האדום תתארח כאן, כזכור בארנה ולא בהיכל מנורה בעקבות הופעות של ‘נקסט’ ביד אליהו.

דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)

אלייז’ה בראיינט אמר לאחר הניצחון: “כל ניצחון ביורוליג הוא לא קל, אז אנחנו מתרגשים שהצלחנו לנצח את המשחק. שיחקנו מול קבוצה מצוינת, אנחנו נלמד מזה, נצפה בווידאו. המשחק נגד בולוניה? עוד קבוצה מוכשרת שיודעת לקלוע, אבל כרגע אנחנו פשוט נשמח מהניצחון הזה על וילרבאן ונתכונן לבולוניה כשנצטרך להתכונן לבולוניה”.

איש וויינרייט דיבר גם הוא: “קודם כל אני רוצה לומר תודה לכל האוהדים שבאים לבולגריה, שנותנים לנו לשחק מול קהל ונותנים לנו להרגיש בבית. לגבי המשחק, היה רבע ראשון מצוין, בשני הם תקפו אותנו ושיחקו טוב יותר עד שנשארו שש דקות כזה למשחק, היינו צריכים להינעל, אי אפשר לשים את עצמנו במצבים כאלו, אי אפשר. כל קבוצה טובה. בולוניה קבוצה טובה עם רכז מצוין, יהיה קרב טוב”. 

