ניצחון מעודד: מכבי ת״א החזירה את האמונה

בפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב דיברנו על הניצחון המשכנע של הצהובים על ז׳לגיריס. זה היה ניצחון שלא רק עצר את הדימום אלא גם החזיר משהו שנראה שאבד: אמונה. שוחחנו על השינוי בגישה של השחקנים, על המחויבות ועל העובדה שמכבי סוף סוף הראתה שהיא מסוגלת לשמור .

בפרק בהשתתפות משה ברדה, לי נוף ורועי לוין דיברנו גם על לוני ווקר, שסיפק סוף סוף הצצה לגרסה שמכבי חיכתה לה מתחילת העונה. הוא היה חד, אגרסיבי והראה שהוא יכול לקחת אחריות בדרכים שלא עשה עד עכשיו. בנוסף התעכבנו על התרומה של איפה לנדברג, שהכניסה שלו שינתה את האיזון הקבוצתי. הוא מעניק יציבות, מוסיף עומק בעמדות הגארד ונותן לעודד קטש עוד שחקן שהוא באמת יכול לסמוך עליו לצד תמיר בלאט.

עסקנו גם בשאלה למה דווקא עכשיו אוהדי מכבי יכולים להיות מעט יותר מעודדים, רגע לפני שהקבוצה חוזרת לשחק בהיכל בשבוע הבא. זה המקום שבו מכבי לרוב מקבלת דחיפה משמעותית מהקהל, וזו עשויה להיות נקודה שמחזירה את הקבוצה למסלול.

מי הם שני השחקנים שמכבי ניסתה לצרף השבוע אך לא הצליחה, ומה זה אומר על מצב הסגל ועל ניהול הדברים בתקופה רגישה כל כך. משם עברנו לדיון רחב יותר על המשבר במכבי תל אביב, ועל איך הדברים לא נוהלו בצורה נכונה, לא מספיק ברורה ולא מספיק יציבה