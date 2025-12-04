קבוצות הצפון בליגה הלאומית מחליפות גבוהים

בהפועל חיפה קיבלו היום (חמישי) את החדשות כי פורוורד הקבוצה, ווסלי האריס, סובל מקרע חלקי ברצועות הקרסול וייעדר כשלושה שבועות ובתגובה החתימה הפורוורד האמריקאי, ג'וניוויוס סמית'.

סמית' (2.05 מ׳), בן ה־24, בוגר מכללת סן אנטוניו טקסס רודראנאס מליגת המכללות הראשונה, החל את דרכו המקצועית העונה כאשר שיחק בפואנטה אלטו הצ'יליאנית במדיה העמיד ממוצעים של 16 נק' ו-14 ריבאונדים ב-57 אחוזים ל-2 ו-42 אחוזים לשלוש.

“סמית׳ הוא שחקן צעיר ורעב להצליח. שחקן אתלט עם יכולות גבוהות בשני צידי המגרש”, אמר מאמן הקבוצה, רובן נייברגר והוסיף: “הוא חוסם מעולה בהגנה, נייד ו-ורסטילי בהתקפה. אנחנו מאמינים שישתלב בצורה מיטבית בשיטת המשחק שלנו ויעזור לנו בתקופה הקרובה”.

הפועל מגדל העמק יזרעאל מחזירה לפעילות את ברנדון אדוארדס, שנעדר בחודש האחרון עקב פציעה בקרסול, ושיחררה את ג'ונתן פיירל, ששיחק בקבוצה בחודש הזה, תחת חוזה זמני.

אדוארדס (34, 2.00) העמיד השנה, עד לפציעתו, ממוצעים של 10.5 נקודות ושבעה ריבאונדים. במגדל העמק עדיין מחפשים גארד במקומו של דשון בורק, שנזרק מהקבוצה עקב נטישת משחק במהלכו.