ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

מעל הליגה: אחי נצרת רשמה 1:3 על אתא ביאליק

המשחק המרכזי שפתח את המחזור ה-10 בליגה א׳ צפון הביא עמו ניצחון ענק לקבוצה של עלאא סאיג. הפער בצמרת גדל ל-5 נקודות, כשנצרת כבר עם 25 נקודות

|
שחקני אחי נצרת (באדיבות המועדון)
שחקני אחי נצרת (באדיבות המועדון)

מכבי אחי נצרת מעל הליגה? הערב (חמישי) אירחה מכבי אתא ביאליק את הקבוצה של עלאא סאיג, זאת במסגרת המחזור ה-10 בליגה א׳ צפון. משחק בין המקום הראשון למקום השני. בסיום, 1:3 גדול למכבי אחי נצרת, שפתחה פער של חמש נקודות לעת עתה.

את ההתמודדות, שנערכה באצטדיון עכו, פתח ב-19:00 רועי גולדשטיין וצוותו, אופיר מזרחי, אחמד כבהא ומוחמד דהאמשה כשופט רביעי. לאחר 34 דקות משחק, חמזה מוואסי קבע 0:1 לאחי נצרת, בשערו השמיני העונה, שער שנשאר עד תום המחצית הראשונה.

בדקה ה-52 להתמודדת, מכבי אחי נצרת עלתה ליתרון של 0:2 משער עצמי אומלל של יובל דיין. החבר׳ה של עלאא סאיג לא הפסיקו ללחוץ ובדקה ה-67 הירוקים עלו כבר ל-0:3 מכובד, משער של ח׳אלד סלימאן, שגדל במועדון, עזב לקבוצות בוגרים שונות ובעונה שעברה חזר הביתה לעזור למועדון במשימתו.

מוחמד אבו ראס צימק ל-3:1, אל מכבי אתא ביאליק של אבי סבג יצאה מההתמודדות הזו באכזבה גדולה. מכבי אחי נצרת חגגה לעיניי הקהל הרב שהגיע מנצרת עד לעכו, בתקווה שבתום העונה, זו שנה שלישית ברציפות בליגה א׳, הירוקים יחזרו למקומם הטבעי - הליגה הלאומית, ליגה מקצוענית.

לאחר משחק זה, מכבי אחי נצרת נשארת במקום הראשון כשלרשותה 25 נקודות, שמונה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד אחד, במאזן שערים חיובי העומד על 6:21. מכבי אתא ביאליק, לעת עתה, שנייה בטבלה, כשלאחר הפסד שני העונה נשארת עם 20 נקודות.

סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת, אמר בסיום המשחק ל-ONE: “תודה רבה, קודם כל. אנחנו שמחים על הניצחון. החבר׳ה, גברים אחד אחד. הראו אופי. עכשיו, אנחנו מסתכלים קדימה. הליגה עוד ארוכה, אבל נילחם עד הסוף למטרה״.

