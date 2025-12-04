יום חמישי, 04.12.2025 שעה 19:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א הודיעה: עילאי בן סימון חתם ל-3 שנים

רשמית. הכישרון הצעיר בן ה-16 שכבר שותף העונה בליגה האירופית חתם אצל הצהובים לשנים הקרובות: "הרגשה מדהימה, רגע גדול, אך מבחינתי זו רק ההתחלה"

|
בן מנספורד, עילאי בן סימון וג'ק אנגלידיס (האתר הרשמי של מכבי ת
בן מנספורד, עילאי בן סימון וג'ק אנגלידיס (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב הודיעה רשמית שעילאי בן סימון (16), שערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת במשחק נגד מיטיולן במסגרת הליגה האירופית והפך לשחקן הצעיר ביותר שייצג את המועדון במסגרת אירופית, חתם רשמית על חוזה חדש לשלוש שנים.

בן סימון אמר לאחר החתימה על החוזה החדש: "לחתום על החוזה המקצועני הראשון שלי במכבי תל אביב זו הרגשה מדהימה. זהו רגע מרגש וגדול, אבל מבחינתי זו רק ההתחלה. עכשיו מתחילה העבודה האמיתית. יאללה מכבי!"

העונה, במדי קבוצת הנוער מכבי ת"א 'שחר', כבש בן סימון 4 שערי ליגה ב-10 משחקים. בעונה שעברה, במדי קבוצת הנערים הבקיע בן סימון 15 שערים ב-20 משחקים בכל המסגרות.

עילאי בן סימון (האתר הרשמי של מכבי ת"א)עילאי בן סימון (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בן סימון נמנה על סגל נבחרת הנוער עד גיל 19 של ישראל במדיה כבש 2 שערים ב-5 הופעות. בנוסף, ייצג בן סימון את ישראל בנבחרות הנערים עד גיל 17 ועד גיל 16, בהן כבש 4 שערים ב־16 משחקים בין לאומיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */