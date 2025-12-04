מכה גדולה לריאל מדריד: טרנט נפצע לחודשיים

מכה לריאל מדריד. אחת הרכישות המעניינות ביותר של הקיץ, טרנט אלכסנדר ארנולד, נפצע בצורה קשה בניצחון שלה 0:3 על אתלטיק בליבאו אתמול (רביעי), וייעדר לתקופה ממושכת של חודשיים.

אקס ליברפול, שהגיע בקול תרועה רמה לבלאנקוס, לא הספיק לשחק הרבה במדיה בשל פציעות קטנות שחווה מתחילת העונה. דווקא במשחק אתמול הוא התחיל להיכנס לעניינים, כשרשם את בישול הבכורה שלו בשער הראשון של קיליאן אמבפה.

המגן האנגלי לא יישחק לפחות עד חודש פברואר של שנת 2026, כשהוא צפוי להחמיץ לא פחות מ-11 משחקים, בניהם ההתמודדות נגד מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות והסופרקופה בערב הסעודית.