יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:49
"הוא איים שיפתח לי את הראש ויאשפז אותי"

עוד תלונה הוגשה למשטרה נגד שחקן העבר בטענה על צילום סרטוני מין והפצתם ברבים. המתלוננת: "לא ידעתי שהוא צילם, הוא איים עליי כאשר התעמתי עמו"

ניידת משטרה (שחר גרוס)
אחרי שפרסמנו כי בתקופה האחרונה הוגשו למשטרה תלונות ע"י מספר בחורות בטענה כי סרטונים שלהן בעת קיום יחסי מין עם כדורגלן עבר הופצו לכאורה, כשצולמו ללא ידיעתן, למשטרה הוגשה אתמול (רביעי) עוד תלונה של בחורה נגד שחקן העבר בטענה על צילום והפצת צילומי מין. יחד עם זאת, אותה מתלוננת גם טענה לאיומים ותקיפה מצד אותו שחקן עבר.

אותה בחורה בת 28 סיפרה ל-ONE: “היינו יחד שמונה חודשים. היו כמה פעמים שהוא צילם אותי מהטלפון שלי כי הבנתי שזה עושה לו את זה. זה היה אחרי שהיינו חוזרים מבילוי ובראש טוב, אבל הייתי ישר מוחקת אחרי. לא ידעתי שהוא צילם בעצמו את האקט גם מהטלפון שלו והפיץ את זה. כשנודע לי שהוא צילם והפיץ את זה הלכתי להתעמת עמו. הוא איים עליי, תקף אותי, דחף כמה פעמים וקילל. הוא איים ואמר: ‘אני אפתח לך את הראש, יאשפזו אותך’". 

כפי שפרסמנו לראשונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, למשטרה הוגשו במרוצת החודשים האחרונים מספר תלונות על ידי מספר בחורות בטענה שסרטונים שלהן הופצו לכאורה ברבים כשהן מקיימות יחסי מין עם שחקן עבר. חלק מהסרטונים צולמו בהסכמה, אבל לטענת הבחורות, חלק צולמו ללא ידיעתן. הן טוענות כי הסרטונים הופצו ברבים בלי שהן נתנו לכך אישור וכי לא ידעו מכך. לאחר התלונות הראשונות במשטרה הוחלט לסגור את התיק, אך לאחר שהוגשו עוד תלונות, במשטרה החליטו לפתוח את התיק מחדש.

מתלוננת נוספת טענה בפני ONE: "אחרי עימות שהיה לי עם הבחור שהייתי בת הזוג שלו, הוא הודה בכך שהוא הפיץ את הסרטונים. היו סרטונים שידעתי שצולמו, אך הם היו בטלפון שלי וללא ידיעתי הוא העתיק אותם והפיץ אותם ברבים. הייתי בשוק שנודע לי על כך. בשיחה עם עוד בחורות שהיו איתו נודע לי שהוא צילם חלק מהדברים בלי שידעו. הוא שיחק בנו, מתברר בדיעבד שהוא היה עם כמה בחורות ביחד. אנחנו יודעות שיש עוד בחורות שעברו אותו דבר. חלק לא ידעו שהסרטונים שלהן הופצו".

כמו כן, לטענת הבחורות: "יש עוד שחקן עבר שהוא גם דאג לקבל את הסרטונים, ידע בדיוק איזה סרטון לבקש, כדי שגם אח שלו ועוד חברים יצפו בכך". במשטרה אישרו בדבר התלונה החדשה שהוגשה אתמול. אותו שחקן עבר אמור להיות מוזמן בקרוב למשטרה להתעמת עם כל התלונות שהוגשו נגד על ידי אותן בחורות. 

