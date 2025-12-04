יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

דובר מכבי נתניה על הפירוטכניקה: נמשיך עם זה

חגי פיינגולד ב"שיחת היום": "האוהדים הגיבו בצורה ממש טובה, הפתענו אותם". על הצד הכלכלי: "זו הוצאה כספית גדולה של עשרות אלפי שקלים כל משחק"

|
הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער (ראובן שוורץ)
הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער (ראובן שוורץ)

מכבי נתניה סיימה אתמול (רביעי) ב-2:2 עם מ.ס אשדוד, ובמהלך המשחק הפכה לראשונה לעשות ניסוי מעניין. הקבוצה הפעילה פירוטכניקה מבוקרת מאחורי השער בזמן חגיגות השערים, דבר עליו בירכה מנהלת הליגות. חגי פיינגולד, דובר מכבי נתניה, עלה לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” וסיפר על הנושא.

זה נראה סגנון אמריקאי?
“כן זה אמריקאי לגמרי. זה הגיע מהבעלים. יש המון דברים שאנחנו עושים כדי לשפר את החווית צפייה”.

איך האוהדים הגיבו?
”בצורה ממש טובה, הפתענו אותם וזה הגיע בתרומה אדירה של מנהל האצטדיון ומנהל האירוע.”

זה היה בתיאום עם האוהדים שהם אמרו למפעיל מתי להדליק?
”לא, כשהקבוצה עלתה לחימום אז נדלקו הלהבות, וכל פעם שהיה שער נדלקו האבוקות מאחורי השערים. היה תכנון להדליק בסוף אם ננצח”. 

הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער (ראובן שוורץ)הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער (ראובן שוורץ)

תמשיכו הלאה עם זה?
”כן, אנחנו נרגשים ונמשיך. יהיה דו שיח עם הקהל להבין מה הם רוצים. אנחנו כל הזמן חושבים על חידושים קדימה כדי לנסות להביא את האמריקניזציה לישראל”.

אם האוהדים ירצו את זה בתוך היציעים אתם תזרמו עם זה?
”כרגע התחלנו עם זה, זה דבר מאוד מסובך להפיק, עם המון אמצעי אבטחה. גם אם הלהבות וכל הדברים האלה, מה שהוביל אותנו זה בטיחות השחקנים, שצלם או איש צוות לא יפגע”.

זה הוצאה כספית גדולה?
זה הוצאה כספית של עשרות אלפי שקלים כל משחק. זה הוכיח את עצמו אתמול, יש לנו גם מדיה חדשה שאנחנו עושים בהצגת השחקנים. האצטדיון בנתניה יכול להכיל את זה”.

יש לבעלים עוד תכנונים?
”יש לו עוד ולא על הכל אני יודע. הוא התראיין כבר ארבע פעמים וכרגע פחות מתאים להתראיין”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */