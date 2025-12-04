דובר מכבי נתניה על הפירוטכניקה: נמשיך עם זה

מכבי נתניה סיימה אתמול (רביעי) ב-2:2 עם מ.ס אשדוד, ובמהלך המשחק הפכה לראשונה לעשות ניסוי מעניין. הקבוצה הפעילה פירוטכניקה מבוקרת מאחורי השער בזמן חגיגות השערים, דבר עליו בירכה מנהלת הליגות. חגי פיינגולד, דובר מכבי נתניה, עלה לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” וסיפר על הנושא.

זה נראה סגנון אמריקאי?

“כן זה אמריקאי לגמרי. זה הגיע מהבעלים. יש המון דברים שאנחנו עושים כדי לשפר את החווית צפייה”.

איך האוהדים הגיבו?

”בצורה ממש טובה, הפתענו אותם וזה הגיע בתרומה אדירה של מנהל האצטדיון ומנהל האירוע.”

זה היה בתיאום עם האוהדים שהם אמרו למפעיל מתי להדליק?

”לא, כשהקבוצה עלתה לחימום אז נדלקו הלהבות, וכל פעם שהיה שער נדלקו האבוקות מאחורי השערים. היה תכנון להדליק בסוף אם ננצח”.

הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער (ראובן שוורץ)

תמשיכו הלאה עם זה?

”כן, אנחנו נרגשים ונמשיך. יהיה דו שיח עם הקהל להבין מה הם רוצים. אנחנו כל הזמן חושבים על חידושים קדימה כדי לנסות להביא את האמריקניזציה לישראל”.

אם האוהדים ירצו את זה בתוך היציעים אתם תזרמו עם זה?

”כרגע התחלנו עם זה, זה דבר מאוד מסובך להפיק, עם המון אמצעי אבטחה. גם אם הלהבות וכל הדברים האלה, מה שהוביל אותנו זה בטיחות השחקנים, שצלם או איש צוות לא יפגע”.

זה הוצאה כספית גדולה?

זה הוצאה כספית של עשרות אלפי שקלים כל משחק. זה הוכיח את עצמו אתמול, יש לנו גם מדיה חדשה שאנחנו עושים בהצגת השחקנים. האצטדיון בנתניה יכול להכיל את זה”.

יש לבעלים עוד תכנונים?

”יש לו עוד ולא על הכל אני יודע. הוא התראיין כבר ארבע פעמים וכרגע פחות מתאים להתראיין”.