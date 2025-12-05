יום ראשון, 07.12.2025 שעה 13:23
71%1173-126614הפועל ת"א1
64%1164-127114מונאקו2
64%1147-120814הכוכב האדום3
64%1178-119814ברצלונה4
64%1199-124214פנאתינייקוס5
64%1194-124614ולנסיה6
62%1063-112313אולימפיאקוס7
62%1021-103513פנרבחצ'ה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
50%1173-117714אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1248-120014באסקוניה15
36%1172-108414באיירן מינכן16
36%1290-126514פאריס17
36%1221-115314פרטיזן בלגרד18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

ציון עובר פלוס: הפועל ת"א צריכה לעלות הילוך

הניהול של איטודיס, המזל שיש בלייקני, הייבוש של אניס ועוד. וגם: חזרת המשחקים וההתנהלות מול הנבחרת. האזינו לפודקאסט אחרי ה-80:87 על וילרבאן

אנטוניו בלייקני בפעולה (הפועל ת
אנטוניו בלייקני בפעולה (הפועל ת"א)

זה אמנם לא היה הכי יפה, אבל בסופו של דבר הדבר הכי חשוב הושג והפועל תל אביב ניצחה 80:87 את וילרבאן, וזה אומר שהיא שמרה על המקום הראשון ביורוליג לעוד שבוע לפחות, כשבנוסף לכך היא כעת גם חוזרת לשחק בישראל והפצועים לאט לאט חוזרים לגמרי.

פודקאסט הפועל תל אביב עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם את הניצחון על הצרפתים: הציון עובר פלוס, אבל האדומים צריכים לעלות הילוך. ניהול המשחק של דימיטריס איטודיס, הייבוש של טיילר אניס, היכולת של וסיליה מיציץ’, המזל שיש אנטוניו בלייקני ועוד ניצחון שהמועדון אסף.

וגם: המילים החמות על הקו הקדמי של דן אוטורו וג’ונתן מוטלי, המחסור הדקות של תומר גינת והיעדר הדקות בכלל של ים מדר ומילה מעבר למקצועי: חזרת המשחקים לישראל וההתנהלות של המועדון אל מול נבחרת ישראל. האזנה נעימה.

