"לכוון לאליפות? בית"ר מצהירה את הכל במגרש"

בית”ר ירושלים סיפקה משחק יוצא מן הכלל אמש (רביעי) כשהביסה 0:5 את עירוני טבריה כשירדן שועה כיכב עם שלושער עוד במחצית הראשונה. שוער העבר של המועדון איציק קורנפיין הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE חסות “ישראייר” וניתח את הסיטואציה סביב המועדון.

בית”ר יכולה להכריז שהיא רצה לאליפות, לא שווה להחדיר את זה לשחקנים לראש?

”בית”ר מצהירה את הכל דרך המגרש, ההצהרות הכי טובות זה מה שרואים כל שבוע. כל מי שבקבוצה רואה ואומר שהם צריכים ללכת עד הסוף. בית”ר נותנת את הכדורגל הכי מהנה מבחינת “ואליו פור מאני” והלוואי שזה רק ימשיך ככה”.

בית”ר ירושלים בשיא שלה, אתה מאמין שהיא תוכל לאיים על ב”ש גם אחרי שהיא הפסידה לה?

“זו עונה שהיא רק בתחילתה, בית”ר בהחלט יכולה לרוץ עד הסוף. אני מבטיח לך שיושבים בב”ש ובקריית שלום והם מסמנים את בית”ר ירושלים. כשהיא מגיעה עם הכוח שלה ועם הקהל, לא חשוב שהיה ככה שנים שיש “סולד אווט” לא משנה מי היריבה, גם מול יריבות קטנות. כל הקבוצות רואות את זה ומרגישות שבית”ר התחזקה משמעותית במאבק על האליפות”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים, בב"ש וקריית שלום מסמנים אותם (חג'אג' רחאל)

איזה חיזוק היית מביא לבית”ר?

”בית”ר צריכה שחקן אחד בחלק ההתקפי ואחד בקישור”.

מה עם מגן?

”אני לא יודע אם יש משהו בשוק הישראלי שאפשר להביא, וזרים עדיף להתמקד בתפקידים שאמרתי. אני חושב שעד עכשיו המגנים עושים עבודה טובה. כשהביאו את מנדי אף אחד לא חשב שהוא יהיה שחקן מחליף, וכל הכבוד לירדן כהן ולברק יצחקי שלא הולך לפי שמות. ממילא שירצו להביא שחקנים זרים בינואר יצטרכו לקבל החלטות לגבי הזרים שמשחקים. הצוות של בית”ר יודע את העבודה. אני חושב שיהיה קישור ושחקן התקפה, וזה מה שבית”ר צריכה”.

ירדן כהן (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את הדרבי ביום שני?

”בית”ר מגיעה בכושר שיא, הפועל ירושלים מגיעה אחרי הפסד מביך לריינה ולא במקום טוב מבחינה מקצועית וביטחון. ההבדלים הם אדירים, על פניו בית”ר צריכה לשחק את המשחק שלה ולקחת את הנקודות”.

אתה חושב שהפועל ירושלים צריכה להיפרד מזיו אריה?

”אני לא חושב. עד היום הוא עשה עבודה נהדרת, אם המצב יישאר כמו עכשיו הם יצטרכו לראות איך עושים שינוי. אני לא יודע אם התקציב שלהם יאפשר להם לעשות שינוי משמעותי. אני לא חושב שבתודעה שלהם הם חושבים שיש להם סיכוי ממשי לרדת ליגה. הדבר הראשון שצריך בשביל לעשות שינוי זה להבין שיש בעיה ממשית. כמו שהיא נראית עכשיו היא אחת מהקבוצות החלשות בליגה”.