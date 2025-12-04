פורסם מועד המשחק בין הפועל ת"א לירושלים

מנהלת הליגה פרסמה היום (חמישי) את מועדי המשחקים עד לסיום שנת 2025 בליגת ווינר סל. תאריכי המחזור ה-10 וה-11 נקבעו, כמו גם משחקי ההשלמה ומשחקים מוקדמים מהמחזורים הבאים. בין ההתמודדויות: הפועל ת”א נגד הפועל ירושלים, הפועל חולון בבית מול החבורה של דימיטריס איטודיס והפתעת העונה עירוני קריית אתא נגד מכבי ת”א, הכל בפנים.

שני משחקי ההשלמה ישוחקו לאחר שנדחו, כשבני הרצליה תארח ביום רביעי ה-24 בדצמבר את הפועל חולון במפגש שנדחה מהמחזור הראשון, והפועל ירושלים תצא למשחק השלמה מהמחזור החמישי בחוץ מול הפועל ת”א, ביום שבת ה-3 בינואר.

רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

המחזור ה-11 יספק לנו שתי התמודדויות מסקרנות, כשהפתעת העונה עירוני קריית אתא תארח את מכבי ת”א ביום שני ה-29 בדצמבר, והפועל חולון תפגוש בביתה את מחזיקת היורוקאפ ביום שבת ה-27 בדצמבר.

מחזור 10 (19-22 בדצמבר)

מכבי ראשון לציון – אליצור נתניה

בני הרצליה – הפועל תל אביב

הפועל ב”ש/דימונה – הפועל ירושלים

מכבי רעננה – הפועל חולון

עירוני נס ציונה – מכבי ת”א

עירוני קריית אתא – הפועל העמק

מכבי רמת גן – הפועל גליל עליון

מחזור 11 (26-29 בדצמבר)

הפועל העמק – עירוני נס ציונה

הפועל ירושלים – מכבי רעננה

הפועל חולון – הפועל ת”א

הפועל גליל עליון – מכבי ראשון לציון

מכבי רמת גן – הפועל ב”ש/דימונה

אליצור נתניה – בני הרצליה

עירוני קריית אתא – מכבי ת”א

ג'ורדן מקריי מאושר (רועי כפיר)

משחקי השלמה ומשחקים מוקדמים

בני הרצליה – הפועל חולון (24 בדצמבר)

הפועל ירושלים – אליצור נתניה (24 בדצמבר)

הפועל העמק – הפועל חולון (31 בדצמבר)

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים (3 בינואר)

