יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

פורסם מועד המשחק בין הפועל ת"א לירושלים

המנהלת חשפה את תאריכי המחזורים הבאים: שתי האדומות יפגשו ביום שבת ה-3 בינואר למשחק השלמה ממחזור 5. מכבי ת"א תתארח אצל קריית אתא ב-29 בדצמבר

|
קאדין קרינגטון מול אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)
קאדין קרינגטון מול אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

מנהלת הליגה פרסמה היום (חמישי) את מועדי המשחקים עד לסיום שנת 2025 בליגת ווינר סל. תאריכי המחזור ה-10 וה-11 נקבעו, כמו גם משחקי ההשלמה ומשחקים מוקדמים מהמחזורים הבאים. בין ההתמודדויות: הפועל ת”א נגד הפועל ירושלים, הפועל חולון בבית מול החבורה של דימיטריס איטודיס והפתעת העונה עירוני קריית אתא נגד מכבי ת”א, הכל בפנים.

שני משחקי ההשלמה ישוחקו לאחר שנדחו, כשבני הרצליה תארח ביום רביעי ה-24 בדצמבר את הפועל חולון במפגש שנדחה מהמחזור הראשון, והפועל ירושלים תצא למשחק השלמה מהמחזור החמישי בחוץ מול הפועל ת”א, ביום שבת ה-3 בינואר.

רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

המחזור ה-11 יספק לנו שתי התמודדויות מסקרנות, כשהפתעת העונה עירוני קריית אתא תארח את מכבי ת”א ביום שני ה-29 בדצמבר, והפועל חולון תפגוש בביתה את מחזיקת היורוקאפ ביום שבת ה-27 בדצמבר.

מחזור 10 (19-22 בדצמבר)

מכבי ראשון לציון – אליצור נתניה
בני הרצליה – הפועל תל אביב
הפועל ב”ש/דימונה – הפועל ירושלים
מכבי רעננה – הפועל חולון
עירוני נס ציונה – מכבי ת”א
עירוני קריית אתא – הפועל העמק
מכבי רמת גן – הפועל גליל עליון

מחזור 11 (26-29 בדצמבר)

הפועל העמק – עירוני נס ציונה
הפועל ירושלים – מכבי רעננה
הפועל חולון – הפועל ת”א
הפועל גליל עליון – מכבי ראשון לציון
מכבי רמת גן – הפועל ב”ש/דימונה
אליצור נתניה – בני הרצליה
עירוני קריית אתא – מכבי ת”א

גג'ורדן מקריי מאושר (רועי כפיר)

משחקי השלמה ומשחקים מוקדמים

בני הרצליה – הפועל חולון (24 בדצמבר)
הפועל ירושלים – אליצור נתניה (24 בדצמבר)
הפועל העמק – הפועל חולון (31 בדצמבר)
הפועל תל אביב – הפועל ירושלים (3 בינואר)
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */