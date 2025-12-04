פספסה הזדמנות: 1:1 ליונייטד מול ווסטהאם

המחזור ה-14 בפרמייר ליג ננעל בשעה זו, כאשר באולד טראפורד נפגשות מנצ’סטר יונייטד ו-ווסטהאם יונייטד, בעוד המארחת רוצה להתברג במקום החמישי בטבלה, בזמן שהלונדונים מחפשים לברוח מהתחתית ולעלות מעל הקו האדום.
השדים האדומים מקווים להמשיך בתקופה הטובה שלהם, להוציא את ההפסד לאברטון והתיקו מול טוטנהאם, כאשר ניצחון הערב (חמישי) יקנה להם את העלייה למקום החמישי המוביל לליגה האירופית, רובן אמורים נאלץ להסתדר הערב ללא בנג’מין ששקו והארי מגווייר שעתידים לחזור לכשירות במהלך החודש הקרוב.
הפטישים ניצבים נכון ללפני המשחק במקום ה-18 המוביל לירידת ליגה, כשהם במאזן של שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושמונה הפסדים. הקבוצה של נונו אספיריטו סנטו הפסידה במחזור האחרון 2:0 לליברפול בבית ולא ניצחה שני משחקים ברציפות בליגה.
בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים, הייתה זו קבוצת הבית שהצליחה לצאת בסופו של דבר עם ידה על העליונה, המשחק היחיד בו קבוצת החוץ ניצחה, שוחק בעונה שעברה, כשהייתה זו ווסטהאם שגברה על השדים האדומים 0:2 באולד טראפורד. האם התסריט יחזור על עצמו?
מחצית שניה
-
'83
- שער! ווסטהאם השוותה משער של מגאסה שבעט פנימה לאחר כדור קרן שנהדף, 1:1 באולד טראפורד
-
'77
- וואן ביסאקה ספג כרטיס צהוב על פגיעה במאונט
-
'68
- חילוף נוסף ביונייטד, דורגו נכנס מבקיע השער, שואו
-
'58
- שער! מנצ'סטר יונייטד עלתה ל-0:1: לוק שואו קיבל כדור בתוך הרחבה ובעט חזק ומדויק לפינה של אראולה ופנימה.
-
'55
- ההזדמנות הראשונה במחצית השנייה הייתה של יונייטד, שואו בעט גבוה
-
'46
- עם פתיחת המחצית השנייה מחליף יורו את הוון ביונייטד
מחצית ראשונה
-
'29
- מטווח של יונייטד ששולטת לחלוטין במשחק, בעיטה אחת נדפה מהקו, בעיטה נוספת נהדפה ברחבה והבעיטה השלישית של ברונו הלכה החוצה
-
'23
- איזו הצלה של אראולה, שהדף בקצות האצבעות בעיטה של אמבואמו
-
'20
- הזדמנות נוספת לווסטהאם, כדור קרן נהדף אל דיופ שבעט ממצב טוב רחוק מהמסגרת
-
'8
- כרטיס צהוב ראשון במשחק בשלב מקדם, לאיידן הוון, שחקן יונייטד
-
'6
- הזדמנות ראשונה דווקא לווסטהאם, מסירת רוחב של וואן ביסאקה, אבל פרננדס בעט חלש והכדור הורחק לקרן
-
'1
- שריקת הפתיחה! המשחק בין מנצ'סטר יונייטד לווסטהאם באולד טראפורד יצא לדרך