פספסה הזדמנות: 1:1 ליונייטד מול ווסטהאם

הרכבים וציונים

המחזור ה-14 בפרמייר ליג ננעל בשעה זו, כאשר באולד טראפורד נפגשות מנצ’סטר יונייטד ו-ווסטהאם יונייטד, בעוד המארחת רוצה להתברג במקום החמישי בטבלה, בזמן שהלונדונים מחפשים לברוח מהתחתית ולעלות מעל הקו האדום.

השדים האדומים מקווים להמשיך בתקופה הטובה שלהם, להוציא את ההפסד לאברטון והתיקו מול טוטנהאם, כאשר ניצחון הערב (חמישי) יקנה להם את העלייה למקום החמישי המוביל לליגה האירופית, רובן אמורים נאלץ להסתדר הערב ללא בנג’מין ששקו והארי מגווייר שעתידים לחזור לכשירות במהלך החודש הקרוב.

הפטישים ניצבים נכון ללפני המשחק במקום ה-18 המוביל לירידת ליגה, כשהם במאזן של שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושמונה הפסדים. הקבוצה של נונו אספיריטו סנטו הפסידה במחזור האחרון 2:0 לליברפול בבית ולא ניצחה שני משחקים ברציפות בליגה.

בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים, הייתה זו קבוצת הבית שהצליחה לצאת בסופו של דבר עם ידה על העליונה, המשחק היחיד בו קבוצת החוץ ניצחה, שוחק בעונה שעברה, כשהייתה זו ווסטהאם שגברה על השדים האדומים 0:2 באולד טראפורד. האם התסריט יחזור על עצמו?