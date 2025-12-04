יום חמישי, 04.12.2025 שעה 16:37
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

"השארתם את קטש והוא אומר שחסרים לו שחקנים"

רז שכניק בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "אם יש גיבוי מהנהלת מכבי ת"א למאמן אז הם לא יכולים לעשות חצי עבודה. אם חסרים שחקנים אז למי האצבע תופנה?"

|
עודד קטש (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)

לאחר שהביעה אמון במאמנה עודד קטש, מכבי תל אביב תחזור הערב (חמישי) ב-20:00 לפרקט מול ז’לגיריס ותנסה לחזור ולנצח ביורוליג לאחר שני הפסדים בתקווה לצאת מהמקום ה-19. כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על מצב הקבוצה.

איך אתה רואה את הדברים של קטש?
”הוא חזר ואמר את מה שאנחנו אומרים שבועיים, מכבי בלי סנטר וכל אוהד מכבי יודע את זה. ברור שהעסקים לא כרגיל, היה ידוע כבר מסוף עונה שעברה שהשחקנים לא ממשיכים. פשוט תראה מה אתה יכול להביא מהשוק”.

קטש אמר שעסקים לא רגיל, איך זה יסתיים? אתה חושב שאם מכבי לא תנצח ימשיך לאמן את מכבי?
”במצב שנוצר כל הפסד לא במקום עלול להיות המשחק האחרון שלו, לא משנה אם הוא בליגה או ביורוליג. אם קטש הוא המאמן ויש הודעת גיבוי של ההנהלה אם לא יכולים לעשות חצי עבודה. אתם השארתם אותו מאמן והוא אומר שחסרים לו שני שחקנים, מה זה הדבר הזה. אני חושב שמכבי ת”א צריכה סנטר”.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

יש נתק מאוד גדול בין ההנהלה לקטש.
“בשנים האחרונות גם יאניס וגם קטש הרבה פעמים דיברו עם ההנהלה בתקשורת. הוא אומר בסוף משחק שחסרים לו דברים, ואז האוהדים אומרים שהמאמן עצמו אומר שחסרים לו שחקנים וההנהלה לא מביאה, אז למי האצבע תופנה?”

מה יהיה הערב?
”אני לא רואה את מכבי מנצחת בהרכב כזה, עם מי? ייגמר מינוס 7 או מינוס 10”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */