"השארתם את קטש והוא אומר שחסרים לו שחקנים"

לאחר שהביעה אמון במאמנה עודד קטש, מכבי תל אביב תחזור הערב (חמישי) ב-20:00 לפרקט מול ז’לגיריס ותנסה לחזור ולנצח ביורוליג לאחר שני הפסדים בתקווה לצאת מהמקום ה-19. כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על מצב הקבוצה.

איך אתה רואה את הדברים של קטש?

”הוא חזר ואמר את מה שאנחנו אומרים שבועיים, מכבי בלי סנטר וכל אוהד מכבי יודע את זה. ברור שהעסקים לא כרגיל, היה ידוע כבר מסוף עונה שעברה שהשחקנים לא ממשיכים. פשוט תראה מה אתה יכול להביא מהשוק”.

קטש אמר שעסקים לא רגיל, איך זה יסתיים? אתה חושב שאם מכבי לא תנצח ימשיך לאמן את מכבי?

”במצב שנוצר כל הפסד לא במקום עלול להיות המשחק האחרון שלו, לא משנה אם הוא בליגה או ביורוליג. אם קטש הוא המאמן ויש הודעת גיבוי של ההנהלה אם לא יכולים לעשות חצי עבודה. אתם השארתם אותו מאמן והוא אומר שחסרים לו שני שחקנים, מה זה הדבר הזה. אני חושב שמכבי ת”א צריכה סנטר”.

עודד קטש (ראובן שוורץ)

יש נתק מאוד גדול בין ההנהלה לקטש.

“בשנים האחרונות גם יאניס וגם קטש הרבה פעמים דיברו עם ההנהלה בתקשורת. הוא אומר בסוף משחק שחסרים לו דברים, ואז האוהדים אומרים שהמאמן עצמו אומר שחסרים לו שחקנים וההנהלה לא מביאה, אז למי האצבע תופנה?”

מה יהיה הערב?

”אני לא רואה את מכבי מנצחת בהרכב כזה, עם מי? ייגמר מינוס 7 או מינוס 10”.