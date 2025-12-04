איגוד השופטים: מכבי ת"א קופחה מול אשדוד

שבוע משחקים כפול מאחורינו בליגת העל, ובוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו היום (חמישי) התייחסות לאחת מהחלטות השיפוט שנלקחו במהלך המשחקים.

באיגוד התייחסו לשער הראשון שכבש ז’אן פלורם באטום עבור מ.ס אשדוד ב-2:2 מול מכבי תל אביב ביום ראשון במסגרת המחזור ה-11, וטענו כי הוא היה צריך להיפסל.

בהודעה נכתב: “בדקה ה-40, במהלך הבקעת השער של אשדוד, שחקן התקפה מאשדוד ביצע פעולת חניקה בוטה על שחקן הגנה ממכבי תל אביב, אשר מנעה משחקן ההגנה את היכולת לשחק בכדור. נדרש היה לפסול את השער ולחדש את המשחק בבעיטה חופשית לזכות ההגנה”.