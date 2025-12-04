מספיק בקושי: 80:87 להפועל ת"א על וילרבאן

אחרי “פגרה” קצרה ולאחר ההפסד הדרמטי לריאל מדריד במחזור הקודם, הפועל תל אביב חזרה לנצח הערב (חמישי), כאשר רשמה 80:87 על ליון וילרבאן והפכה לקבוצה הראשונה שמגיעה לעשרה ניצחונות ביורוליג, זאת במסגרת המחזור ה-14 במפעל הבכיר ביבשת.

האדומים, שהגיעו למשחק הערב במקום הראשון, רצו להשיג ניצחון שגם ישמור על הפסגה וכך גם היה, אך זה לא הלך קל לסוללת הכוכבים של עופר ינאי. החבורה של דימיטריס איטודיס ברחו ברבע הראשון ליתרון דו ספרתי עם 17:27, אך אז התקשו מעט ומנגד הצרפתים ניצלו זאת והשלימו ריצה, 41:47 להפועל בירידה להפסקה.

הרבע השלישי היה המשך לסוף הרבע השני, כאשר האדומים התקשו מאוד, כשמנגד הצרפתים השלימו ריצת 0:10 ולקחו את ההובלה, כשעד סיומו של הרבע, הקבוצות החליפו סלים והפועל ת”א יצאה בנזק מזערי, כאשר לקראת הרבע האחרון, לוח התוצאות הראה שוויון, 64:64.

הרבע האחרון, הדרמטי והצמוד ביותר, נפתח בצורה רעה עבור האדומים, כאשר הם נקלעו לפיגור דו ספרתי של 11 הפרש בעקבות ריצת 0:11 של הצרפתים. אולם, אנטוניו בלייקני התעורר, החבורה של איטודיס התעשתה כולה, השלימה ריצה גדולה של 0:17 ולקחו את ההובלה בעצמה, כשעד הסיום שמרה על כך וניצחה 80:87.

כאמור, הפועל תל אביב השיגה את ניצחונה העשירי העונה ביורוליג, זאת במסגרת המחזור העשירי במפעל הבכיר ביבשת וכידוע האדומים גם חוזרים למסלול הניצחונות אחרי ההפסד הדרמטי במחזור הקודם לריאל מדריד. כעת, איטודיס כבר בעוד יומיים יפגוש את הפועל העמק בליגה.

קלעו להפועל ת”א: דן אוטורו 18 נקודות ו-7 ריבאונדים, אנטוניו בלייקני (6 ריב’) וג’ונתן מוטלי 16 נק’, איש וויינרייט וטיילר אניס 8 נק’ כל אחד, קולין מלקולם 6 נק’, תומר גינת 5 נק’, אלייז’ה בראיינט (7 ריב’) ו-וסיליה מיציץ’ (6 אסיסטים) 4 נק’ כ”א וכריס ג’ונס 2 נק’.

קלעו לווילרבאן: ננו דה קולו 20 נק’, גלין ואטסון 10 נק’ ו-6 אס’, מלבין איינצ’ה, סלג’אס ומסה 8 נק’ כ”א, מבייה נדייה 7 נק’, טראורה ו-ואוטייר 6 נק’, לייטי 3 נק’, האריסון והאורטל 2 נק’.

רבע ראשון: 17:27 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וילרבאן: ננו דה קולו, מלבין איינצ’ה, מבייה נדייה, גלין ואטסון ובסטיאן ואוטייר.

# 10:00-05:00: הקבוצות לא הרבו לקלוע בפתיחה, אך אז אניס הוביל ריצה קטנה עם שתי שלשות גדולות, כאשר האדומים של איטודיס ברחו ליתרון ראשון אחרי חמש הדקות הראשונות של הרבע, 5:12.

# 05:00-00:00: דה קולו הוביל את וילרבאן עד שלוש הפרש בלבד, כשהצרפתים התקרבו לאדומים, אך אז החבורה של איטודיס השלימה ריצת 2:9 וברחה ליתרון דו ספרתי בסיום הרבע, 17:27.

וסיליה מיציץ' זורק (הפועל תל אביב)

רבע שני: 41:47 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: מוטלי פתח את הרבע עם שתי נקודות, כשאז הקבוצות החליפו סלים, ואטסון קלע שלשה גדולה אצל וילרבאן והיתרון של האדומים נותר עשר, כשאיטודיס מוביל 27:37.

# 05:00-00:00: מוטלי קלע ארבע נקודות, גינת שחזר מפציעה הוסיף גם ארבע משלו, אך דווקא אז, הצרפתים הגיבו עם ריצת 0:8, אוטורו החזיר לתשע הפרש, אך מוטלי ביצע עבירה לשלוש זריקות על הבאזר והאדומים מובילים “רק” 41:47.

דימיטריס איטודיס (הפועל תל אביב)

רבע שלישי: 64:64

# 10:00-05:00: האדומים שמרו על יתרון שש הנקודות בשתי הדקות הראשונות, אך לאחר מכן, הצרפתים השלימו ריצת 0:10 והפכו את התוצאה, כשהאדומים נקלעו לפיגור, 55:53 אחרי חמש דקות.

# 05:00-00:00: הפועל התעוררה והחלה לקלוע, מוטלי עם שלוש נקודות החזיר את היתרון לאדומים, אך הקבוצות החליפו סלים, כשאף אחת לא הצליחה לברוח והמשחק נותר צמוד.

טיילר אניס ודן אוטורו (הפועל תל אביב (אחר)

רבע רביעי: 80:87 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: טירוף בסופיה. הצרפתים השלימו ריצת 0:7 וברחו ליתרון 64:71, כשבשיא ההפרש גם עמד על דו ספרתי ו-11 בזכות דה קולו, האדומים הורידו לחד ספרתי, 68:77 לווילרבאן.

# 05:00-00:00: הדרמה המשיכה, האדומים השלימו ריצת 0:17 אדירה בהובלת אנטוניו בלייקני שכיכב בדקות הסיום, הפועל עלתה ליתרון 77:83. איינצ’ה קלע שלשה גדולה, אך אז מלקולם קלע ארבע נקודות, נתן 80:87 והעניק את הניצחון לאיטודיס.