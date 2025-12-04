כל מה שצריך לדעת לקראת הגרלת המונדיאל

ההתרגשות ממשיכה לגדול כשמונדיאל 2026, שייערך בקנדה, מקסיקו וארה”ב, מתקרב בצעדי ענק, ומחר (שישי) ב-19:00 נקבל נקודה משמעותית לקראתו כשתיערך הגרלת שלב הבתים. לקראת הרגע שבו כל נבחרת תגלה מי יעמדו בדרכה לשלב 32 הגדולות, זה הזמן לעשות סדר בכל מה שצריך לדעת על ההגרלה.

במונדיאל הנוכחי יש לראשונה 48 נבחרות, כשאלה יתחלקו ל-12 בתים עם 4 נבחרות בכל בית, וכמובן שבהתאם יש 4 דרגים בהגרלה. שלוש המארחות שובצו לבתים כבר לפני ההגרלה: מקסיקו לבית 1, קנדה לבית 2 וארה”ב לבית 4. בעקבות השיבוצים, ניתן לדעת מראש כי מקסיקו תהיה זו שתשחק במשחק הפתיחה של המונדיאל, כשהיא תפגוש את הקבוצה שתוגרל מהדרג השלישי לבית שלה.

על פי פורמט ההגרלה, שתי נבחרות מאותה היבשת לא יוכלו להיות מוגרלות לאותו הבית, זאת פרט לאירופאיות, שם יש הגבלה של מקסימום שתי נבחרות אירופאיות בבית. מבחינת שש הנבחרות שטרם נקבעו ויעלו ממשחקי הפלייאוף, ההגרלה של כל מסלול תחסום את כל האופציות שיכולות לייצר חפיפה. כך, אם יש מסלול פלייאוף עם נבחרות מאסיה, דרום אמריקה ואפריקה, הבית שאליו המנצחת תוגרל לא יוכל לכלול נבחרת מהמקומות שהוזכרו.

אחד השינויים המסקרנים שפיפ”א עשתה בפורמט הוא הניסיון להימנע ממפגשים גדולים בשלבים מוקדמים. ההגרלה תוגבל כך שארבע הראשונות בעולם לפי דירוג פיפ”א – ספרד, ארגנטינה, צרפת ואנגליה – לא יוכלו להיפגש עד חצי הגמר, זאת בהנחה ויסיימו ראשונות בבית שלהן. בנוסף, שתי הראשונות בדירוג – ספרד וארגנטינה – לא יוכלו להיפגש עד הגמר הגדול. זאת כאמור בהנחה ויסיימו ראשונות בשלב הבתים.

קיין, רונאלדו, מסי, אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

הדרגים להגרלה

דרג 1: קנדה, מקסיקו, ארה”ב, ספרד, ארגנטינה, צרפת, אנגליה, ברזיל, פורטוגל, הולנד, בלגיה וגרמניה.

דרג 2: קרואטיה, מרוקו, קולומביה, אורוגוואי, שווייץ, יפן, סנגל, איראן, קוריאה הדרומית, אקוודור, אוסטרליה ואוסטרליה.

דרג 3: נורבגיה, פנמה, מצרים, אלג’יריה, סקוטלנד, פרגוואי, טוניסיה, חוף השנה, קטאר, אוזבקיסטן, ערב הסעודית ודרום אפריקה.

דרג 4: ירדן, כף ורדה, גאנה, קורסאו, האיטי, ניו זילאנד. בנוסף יצטרפו שש מנצחות משחקי הפלייאוף.