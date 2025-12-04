יום שישי, 05.12.2025 שעה 18:59
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
69%1058-112913הכוכב האדום2
69%1110-116313פנאתינייקוס3
64%1164-127114מונאקו4
62%1063-112313אולימפיאקוס5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
54%1085-109913אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1172-108414באיירן מינכן15
36%1290-126514פאריס16
36%1221-115314פרטיזן בלגרד17
31%1170-111213באסקוניה18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

מוכנה ליד אליהו: מכבי ת"א ניצחה את ז'לגיריס

שבוע לפני שמשחקי היורוליג חוזרים לישראל. הקבוצה של עודד קטש גברה 65:83 על הליטאים בחוץ, לוני ווקר הצטיין עם 23 נקודות, איפה לונדברג הוסיף 10

|
לוני ווקר חודר (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)
לוני ווקר חודר (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

שבוע לפני החזרה של משחקי היורוליג לישראל, מכבי תל אביב גברה 65:83 הערב (חמישי) על ז’לגיריס קובנה בליטא. הקבוצה של עודד קטש הציגה את משחק ההגנה הטוב ביותר שלה במפעל כששמרה את יריבתה על פחות מ-70 נקודות, לראשונה העונה.

קטש וחניכיו רשמו את הניצחון הרביעי שלהם העונה ביורוליג, וקטעו רצף של שני הפסדים במפעל הגדול באירופה. הניצחון מביא לקהל הצהוב תקווה שיש בקבוצה הזאת יותר ממה שנראה ממנה עד היום, כאמור כששבוע הבא תארח ביד אליהו את וילרבאן.

הרכש החדש, איפה לונדברג, הוביל את הריצה של האורחת ברבע השני שהגיעה ליתרון 20 במחצית, לוני ווקר הצטיין בשורות הצהובים עם 23 נקודות, כולל 9 נקודות רצופות בתחילת הרבע השלישי שהוציאו את האוויר לליטאים.

מכבי תארח ביום ראשון את מכבי ראשון לציון במסגרת הליגה ותנסה לשמור על מאזן חיוב, כשמלבד ההפסד ליריבה העירונית הפועל תל אביב הקבוצה עם שישה ניצחונות. כאמור, ביום חמישי תארח לראשונה במסגרת היורוליג ביד אליהו, את וילרבאן הצרפתית.

קלעו לז’לגיריס: סילביאן פרנסיסקו קלע 13 נקודות והוסיף שבעה אסיסטים, איגנס ברזדייקיס 10, ניגל וויליאמס גוס, מוזס ורייט ומנטאס רובסטאוויסיוס עם 13 כ”א, אזולאס טובליס 6, דיווידאס סירווידיס ואדגראס אולאנובאס עם 5 כ”א, מאודו לו 3 ודאסטין סלבה הוסיף 2 נקודות.

קלעו למכבי ת”א: לוני ווקר קלע 23 נקודות, ג’יילן הורד 16 ו-9 ריבאונדים, איפה לונדברג 10, רומן סורקין 8 ו-6 ריבאונדים, מרסיו סאנטוס וטי ג’יי ליף 7, אושיי בריסט 6, וויל ריימן 4 ותמיר בלאט הוסיף 2 נקודות

רבע ראשון: 14:22 למכבי ת”א

חמישייה מכבי ת”א: ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, לוני ווקר, רומן סורקין ואושיי בריסט.

חמישייה ז’לגיריס: נייג’ל וויליאמס, סילויין פרנסיסקו, מוסס וורייט, איגנס ברזדייקיס, אזולאס טובליס.

# 10:00-5:00: כבר בהתקפה הראשונה של מכבי, מוסס נחת לא טוב, סובב את הקרסול ויצא מהמשחק. שתי הקבוצות היו נראות מבולבלות ולא הצליחו לקלוע שלשות חופשיות, שתי קליעות מחוץ לקשת של ווקר והורד העלו את הצהובים ליתרון, אבל שתי עבירות תוקף של סורקין הובילו לשוויון 8.אין 

לוני ווקר זורק מחוץ לקשת (אלעד גולדשטיין מכבי תל אביב)לוני ווקר זורק מחוץ לקשת (אלעד גולדשטיין מכבי תל אביב)
גג'ימי קלארק עם הכדור (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

# 5:00-0:00: הקבוצה של קטש יצאה לריצת 0:8 בהובלתו של איפה לנדברג. דאסטין עצר את הפורמה של הצהובים, אבל לנדברג על הבאזר קבע את תוצאת הרבע על 14:22 למכבי תל אביב.

איפה לונדברג, מראה ניצוצות (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)איפה לונדברג, מראה ניצוצות (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)
איפה לונדברג, עושה גם הגנה (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)איפה לונדברג, עושה גם הגנה (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

רבע שני: 30:51 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: טי ג’יי ליף פתח טוב את הרבע עם חמש נקודות רצופות, כולל סל ועבירה גדול מריבאונד התקפה. המארחת ו-ווילאמס גוס התעוררו אצל המארחת וצימקו את הפער, אבל חזרתו של רומן למשחק השאירה את היתרון אצל הצהובים.

# 5:00-0:00: הקבוצה של קטש יצאה לריצה משוגעת של 6:22 לפני הירידה למחצית. תחילה לוני ווקר הפציץ מחוץ לקשת, ליף וסנטוס הצטרפו, ואז הגיע הרכש החדש, איפה לונדברג, שהוביל את מכבי גם עם קליעות חשובות וגם עם אסיסטים. מכבי ירדה למחצית ביתרון 30:51, ומה שצריך להתעכב עליו זה הצד ההגנתי כשהקבוצה ספגה הכי מעט העונה במחצית הראשונה, שלושים נקודות בלבד.

אושיי בריסט (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)אושיי בריסט (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

רבע שלישי: 46:60 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: המארחת פתחה את החצי השני בהלם, החטאות של סלים קלים בצבע, עבירות טיפשיות. הקבוצה של קטש ניצלה את הדקות האלה, ושלשה של סורקין הגדילה את היתרון ל-25 נקודות, אז הצהובים הפסיקו לקלוע, וגם ההגנה נחלשה, בדגש על הריבאונד, והליטאים צימקו ל-17 הפרש.

# 5:00-0:00: שתי הקבוצות לא מצליחות לקלוע. הצהובים נראו מבולבלים מהיתרון המבטיח, שהם לא רגילים אליו והקבוצה מהמקום הרביעי, לפני תחילת המשחק, הייתה נראית פשוט ביום שכלום לא הולך לה. לקראת סוף הרבע זה התחיל להיכנס למארחת, שצימקה את ההפרש ל-14 נקודות, ותוצאת הרבע בסיומו הייתה 9:16 לליטאים.

עודד קטש חוזר למסלול? (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)עודד קטש חוזר למסלול? (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

רבע רביעי: 65:83 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: לוני ווקר פתח את הרבע עם 9 נקודות רצופות כולל שלשה ועבירה. ההגנה האדירה של הצהובים הערב מנעה מהמארחת לקלוע והיתרון חזר ל-23 נקודות.

גג'יילן הורד מטביע (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)
טי גטי ג'יי ליף עולה לטבעת (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

# 5:00-0:00: בסיום המשחק הצהובים כבר הרגישו שהמשחק שלהם והורידו רגל מהגז, הליטאים צימקו קצת אבל זה היה מעט מידי ומאוחר מידי, בסופו של דבר הקבוצה של קטש ניצחה 65:83.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */