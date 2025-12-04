מוכנה ליד אליהו: מכבי ת"א ניצחה את ז'לגיריס

שבוע לפני החזרה של משחקי היורוליג לישראל, מכבי תל אביב גברה 65:83 הערב (חמישי) על ז’לגיריס קובנה בליטא. הקבוצה של עודד קטש הציגה את משחק ההגנה הטוב ביותר שלה במפעל כששמרה את יריבתה על פחות מ-70 נקודות, לראשונה העונה.

קטש וחניכיו רשמו את הניצחון הרביעי שלהם העונה ביורוליג, וקטעו רצף של שני הפסדים במפעל הגדול באירופה. הניצחון מביא לקהל הצהוב תקווה שיש בקבוצה הזאת יותר ממה שנראה ממנה עד היום, כאמור כששבוע הבא תארח ביד אליהו את וילרבאן.

הרכש החדש, איפה לונדברג, הוביל את הריצה של האורחת ברבע השני שהגיעה ליתרון 20 במחצית, לוני ווקר הצטיין בשורות הצהובים עם 23 נקודות, כולל 9 נקודות רצופות בתחילת הרבע השלישי שהוציאו את האוויר לליטאים.

מכבי תארח ביום ראשון את מכבי ראשון לציון במסגרת הליגה ותנסה לשמור על מאזן חיוב, כשמלבד ההפסד ליריבה העירונית הפועל תל אביב הקבוצה עם שישה ניצחונות. כאמור, ביום חמישי תארח לראשונה במסגרת היורוליג ביד אליהו, את וילרבאן הצרפתית.

קלעו לז’לגיריס: סילביאן פרנסיסקו קלע 13 נקודות והוסיף שבעה אסיסטים, איגנס ברזדייקיס 10, ניגל וויליאמס גוס, מוזס ורייט ומנטאס רובסטאוויסיוס עם 13 כ”א, אזולאס טובליס 6, דיווידאס סירווידיס ואדגראס אולאנובאס עם 5 כ”א, מאודו לו 3 ודאסטין סלבה הוסיף 2 נקודות.

קלעו למכבי ת”א: לוני ווקר קלע 23 נקודות, ג’יילן הורד 16 ו-9 ריבאונדים, איפה לונדברג 10, רומן סורקין 8 ו-6 ריבאונדים, מרסיו סאנטוס וטי ג’יי ליף 7, אושיי בריסט 6, וויל ריימן 4 ותמיר בלאט הוסיף 2 נקודות

רבע ראשון: 14:22 למכבי ת”א

חמישייה מכבי ת”א: ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, לוני ווקר, רומן סורקין ואושיי בריסט.

חמישייה ז’לגיריס: נייג’ל וויליאמס, סילויין פרנסיסקו, מוסס וורייט, איגנס ברזדייקיס, אזולאס טובליס.

# 10:00-5:00: כבר בהתקפה הראשונה של מכבי, מוסס נחת לא טוב, סובב את הקרסול ויצא מהמשחק. שתי הקבוצות היו נראות מבולבלות ולא הצליחו לקלוע שלשות חופשיות, שתי קליעות מחוץ לקשת של ווקר והורד העלו את הצהובים ליתרון, אבל שתי עבירות תוקף של סורקין הובילו לשוויון 8.אין

לוני ווקר זורק מחוץ לקשת

ג'ימי קלארק עם הכדור

# 5:00-0:00: הקבוצה של קטש יצאה לריצת 0:8 בהובלתו של איפה לנדברג. דאסטין עצר את הפורמה של הצהובים, אבל לנדברג על הבאזר קבע את תוצאת הרבע על 14:22 למכבי תל אביב.

איפה לונדברג, מראה ניצוצות

איפה לונדברג, עושה גם הגנה

רבע שני: 30:51 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: טי ג’יי ליף פתח טוב את הרבע עם חמש נקודות רצופות, כולל סל ועבירה גדול מריבאונד התקפה. המארחת ו-ווילאמס גוס התעוררו אצל המארחת וצימקו את הפער, אבל חזרתו של רומן למשחק השאירה את היתרון אצל הצהובים.

# 5:00-0:00: הקבוצה של קטש יצאה לריצה משוגעת של 6:22 לפני הירידה למחצית. תחילה לוני ווקר הפציץ מחוץ לקשת, ליף וסנטוס הצטרפו, ואז הגיע הרכש החדש, איפה לונדברג, שהוביל את מכבי גם עם קליעות חשובות וגם עם אסיסטים. מכבי ירדה למחצית ביתרון 30:51, ומה שצריך להתעכב עליו זה הצד ההגנתי כשהקבוצה ספגה הכי מעט העונה במחצית הראשונה, שלושים נקודות בלבד.

אושיי בריסט

רבע שלישי: 46:60 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: המארחת פתחה את החצי השני בהלם, החטאות של סלים קלים בצבע, עבירות טיפשיות. הקבוצה של קטש ניצלה את הדקות האלה, ושלשה של סורקין הגדילה את היתרון ל-25 נקודות, אז הצהובים הפסיקו לקלוע, וגם ההגנה נחלשה, בדגש על הריבאונד, והליטאים צימקו ל-17 הפרש.

# 5:00-0:00: שתי הקבוצות לא מצליחות לקלוע. הצהובים נראו מבולבלים מהיתרון המבטיח, שהם לא רגילים אליו והקבוצה מהמקום הרביעי, לפני תחילת המשחק, הייתה נראית פשוט ביום שכלום לא הולך לה. לקראת סוף הרבע זה התחיל להיכנס למארחת, שצימקה את ההפרש ל-14 נקודות, ותוצאת הרבע בסיומו הייתה 9:16 לליטאים.

עודד קטש חוזר למסלול?

רבע רביעי: 65:83 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: לוני ווקר פתח את הרבע עם 9 נקודות רצופות כולל שלשה ועבירה. ההגנה האדירה של הצהובים הערב מנעה מהמארחת לקלוע והיתרון חזר ל-23 נקודות.

ג'יילן הורד מטביע

טי ג'יי ליף עולה לטבעת

# 5:00-0:00: בסיום המשחק הצהובים כבר הרגישו שהמשחק שלהם והורידו רגל מהגז, הליטאים צימקו קצת אבל זה היה מעט מידי ומאוחר מידי, בסופו של דבר הקבוצה של קטש ניצחה 65:83.