ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"דניאל לוי אמר לי שאוכל ללכת רק לריאל מדריד"

מודריץ', האגדה הקרואטית, דיבר על הכל בראיון פתוח בספרד בו הוא שיתף ברגשותיו על השנים הנהדרות כמנהיג הלבנים. וגם: העזיבה הכואבת לסרייה א'

לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

הרבה מאוד שחקנים דרכו על הדשא בסנטיאגו ברנבאו, מלואיש פיגו ועד כריסטיאנו רונאלדו, אך היה אחד שנגע בלב של האוהדים למרות שלא היה הכוכב הראשי של הקבוצה. לוקה מודריץ’ בילה בריאל מדריד יותר מעשור, היה הקפטן שלה וזכה איתה בתארים רבים. בראיון פתוח בספרד, זוכה כדור הזהב דיבר על הכל, מההגעה לטוטנהאם ועד העזיבה לאיטליה מהמועדון הלבן.

ב-2008 מודריץ’ הגיע לאנגליה כשחתם במדי טוטנהאם הוטספר בגיל 22 בלבד, הקרואטי הצליח להביע את חותמו בפרמייר ליג עד שב-2011, צ’לסי פנתה לתרנגולים על מנת להחתים את השחקן שנחשב אז לעילוי ונענתה בסירוב: “הצלחתי מאוד בטוטנהאם, אך דניאל לוי (יו”ר המועדון) אמר לי כבר בפגישה הראשונה כי אין שום סיכוי שאשוחרר. ידעתי שמעבר ליריבה עירונית יהיה מסובך, רציתי לעזוב לשם, אך זה לא קרה, בסופו של דבר עשיתי את אחת העונות הטובות ביותר שלי וסיימנו במקום הרביעי”, אמר הקשר הקרואטי.

ב-2012, ז’וזה מוריניו, שאימן דאז את ריאל מדריד, התעניין מאוד בקשר הפנומן, ואף הגיע לצפות בו במשחק בין ספרד לקרואטיה ביורו 2012: “אחרי שההעברה לבלוז נפלה, לוי הבטיח שייתן לי לעזוב מתישהו, אך הוא אמר שייתן לי ללכת רק למועדון אחד, ריאל מדריד. כשהגיע מחנה האימונים לפני היורו, לוי התקשר אליי והודיע כי הבלאנקוס רוצים אותי, לא האמנתי שזה קורה, להגיע לשם היה הכל חוץ מקל”, הוסיף מודריץ’. 

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)

עוד אמר האגדה: “המו”מ היה ארוך מאוד והיה לי קשה לעשות צעד גדול שכזה, למועדון גדול כמו ריאל, אבל דניאל נתן לי את המילה שלו וציפיתי שיקיים אותה. כשהבנתי שבאמת יש מו”מ, כבר לא הייתי מוכן לשחק יותר בשביל טוטנהאם. היה לי קשה ללכת נגד הנהלת המועדון והאוהדים כי זה לא האופי שלי, אבל לא ראיתי דרך אחרת לצאת, הייתי חייב למרוד”.

זוכה כדור הזהב ב-2018 בילה במועדון הלבן יותר מעשור וכבר הפך לאחד השחקנים המובילים בקבוצה, השחקן אף רצה לתלות את הנעליים אצל הקבוצה מבירת ספרד: “מעולם לא הסתרתי שאני רוצה לפרוש בריאל מדריד, אלה לא היו סתם מילים ריקות או חנופה למועדון ולאוהדים, תמיד רציתי לסיים שם את הקריירה שלי, אך לפעמים דברים לא הולכים כמתוכנן. למרות שלא תליתי שם את הנעליים, אני לא מתחרט. עשיתי דברים גדולים במועדון הזה שלא חשבתי שאעשה. הימים האחרונים במדריד היו מאוד מרגשים עבורי, האהבה מהאוהדים ומהמועדון היא משהו שיימשך לנצח”.

עוד הוסיף על הפרידה מהמדים הלבנים: “זה לא היה קל לעזוב, ביליתי כמעט חצי מחיי במועדון הזה וזו הייתה אחת התקופות היפות בחיי. אמנם הגעתי למדריד בגיל 27 אבל זה היה הזמן הנכון עבורי. אני עדיין לא מאמין שנשארתי במועדון הזה 13 שנה”. 

הקרואטי הנהדר דיבר גם ההחלטה לעבור למילאן: “לבובאן הייתה קריירה נהדרת ברוסונרי והוא היה קפטן נבחרת קרואטיה. הליגה האיטלקית היא אחת הליגות התחרותיות באירופה עם הרבה מועדונים ברמה גבוהה. זו הייתה החלטה קלה עבורי, במיוחד אחרי שהמועדון הסביר לי את הפרויקט שרוצים לבנות. הקבוצה חיפשה שחקן כריזמטי עם אמביציה ומוטיבציה והם מצאו בי את זה. תמיד ידעתי שאם אעבור לקבוצה אחרת, מילאן תמיד תהיה הראשונה, מיד אחרי ריאל מדריד”.

