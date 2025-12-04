יום חמישי, 04.12.2025 שעה 11:44
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

ברק בכר: ניסינו בעבר שני חלוצים וזה לא עבד

לקראת חזרתו של סטיוארט מהרחקה לקראת ק"ש בשבת ב-19:30, מסתמן כי החלוץ ישולב רק במהלך המשחק. על גיא מלמד הוסיף המאמן: "הוא הרוויח המון נקודות"

|
טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד (עמרי שטיין)

אחת השאלות המרכזיות שעליהן ברק בכר יצטרך לתת את הדעת לקראת המשחק בשבת ב-19:30 מול עירוני קריית שמונה היא האם להחזיר להרכב או לא את החלוץ ומלך שערי הקבוצה, טריבנטה סטיוארט, שריצה עונש הרחקה מול הפועל ת”א. כרגע מסתמן שהמאמן ימשיך לתת קרדיט לגיא מלמד וסטיוארט ישולב במהלך המשחק.

כשנשאל האם ייתכן שינוי מערך שבו שני החלוצים ישולבו יחד בהתקפה אמר בכר: “יש לנו חלוצים טובים. ניסינו כבר שני חלוצים וזה לא עבד, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לעבוד קדימה. זה תלוי בסיטואציה ותלוי מול מי אתה משחק. מלמד הרוויח המון נקודות במשחק האחרון מול הפועל ת”א במהלכו גם כבש שער”.

על היריבה ק”ש הוסיף: “יש בליגה הרבה קבוצות מוכשרות וטובות במיוחד השנה כאשר עידן הזרים מאפשר להביא שמונה שחקנים. לק”ש יש חלק קדמי מאוד איכותי. אין משחקים קלים. אנחנו צריכים ליהנות מהניצחון האחרון, אבל בסוף צריך לייצר המשכיות. אני בטוח שיהיה לנו יתרון גדול ביציעים וזה משמעותי מאוד, אבל ברור לנו שמולנו תופיע ק”ש שהיא קבוצה חזקה והיחידה שניצחה את ב”ש וזה אומר הרבה.

“נבוא ונכבד במטרה להוציא את המקסימום. כמובן שאנחנו מגיעים למשחק שלישי בתוך שבוע וראיתי אחרי הפועל שחקנים סחוטים שנתנו מאמץ במיוחד אחרי הלחץ שהיינו בו. מצד שני, יש ארבעה ימים מאז המשחק שאנחנו יכולים להתכונן, להבדיל למשל מהמשחק מול הפועל פ”ת שלאחריו היו לנו רק שלושה ימים להתכונן. זה מאוד משמעותי. יש לנו צוות פיזיולוגי שידאג להביא את המספרים ומי שלא יתאושש, יש לנו סגל טוב ומחליפים שניתן להשתמש בהם”.

