יום חמישי, 04.12.2025 שעה 09:13
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2147-221218מיאמי היט
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
24%2020-186317ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
56%2041-208118גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
38%1989-193616יוטה ג'אז
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

"מספרים של אולסטאר, לא מראה סימני האטה"

בארה"ב פגרנו לדני אבדיה לאחר ניצחון פורטלנד כשב-CBS קשרו אותו להופעה במשחק הכוכבים. הישראלי נכנס לרשימה מרשימה, שבה רק לוקה ויוקיץ' לפניו

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיפק עוד משחק נהדר הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-NBA, כשהפעם זה הספיק לפורטלנד שקטעה רצף שלושה הפסדים עם 110:122 בקליבלנד. בארה”ב המשיכו להתלהב ממנו, וב-CBS הדגישו אותו וטענו כי הוא מציג “מספרים של אולסטאר” העונה.

אחד הנתונים המעניינים שעלו מהלילה שמים את הישראלי רק מתחת לניקולה יוקיץ’ ולוקה דונצ’יץ’. לאחר שני הכוכבים הגדולים, דני אבדיה הוא השחקן שסיים העונה הכי הרבה פעמים משחקים עם 25+ נקודות, 5+ ריבאונדים ו-5+ אסיסטים.

מאמנו של הישראלי, טיאגו ספליטר, דיבר עליו לאחר המשחק והיה מרוצה בעיקר מהשיפור המשמעותי בזריקות העונשין: “דני היה עם 16/17 מהעונשין וזה מצוין. הוא היה אגרסיבי לאורך כל העונה”.

אבדיה המשיך בעונה יוצאת מן הכלל כשהוא מעמיד בממוצע למשחק שיאי קריירה בנקודות (25.8), אסיסטים (6.2) וזריקות מקו העונשין (9.6). ב-CBS המשיכו ופגרנו: “אבדיה היה בין 60 השחקנים המובילים ב-22 המשחקים הראשונים של העונה והוא לא מראה סימני האטה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */