יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7824-7537פלמנגו1
7332-6337פלמייראס2
6926-5336קרוזיירו3
6636-6037מיראסול4
6139-4837פלומיננזה5
6044-5037באהיה6
5934-5236בוטאפוגו7
5146-4337סאו פאולו8
4854-4437ברגנטינו9
4646-4137קורינתיאנס10
4650-4337גרמיו11
4555-5537ואסקו דה גמה12
4544-3837אתלטיקו מיניירו13
4450-4237סאנטוס14
4337-3337סיארה15
4354-4137פורטלזה16
4252-3437ויטוריה17
4156-4137אינטרנסיונל18
3468-3437ג'ובנטוד19
1771-2837ספורט רסיפה20

שלושער לניימאר בסנטוס, פלמנגו זכתה באליפות

ממשיך לאותת לאנצ'לוטי: הכוכב כבש משחק 3 ברצף והתפוצץ ב-0:3 היקר על ז'ובנטוד במאבקי הירידה. 0:1 של סמואל לינו העניק לפיליפה לואיס את התואר

|
ניימאר בטירוף (IMAGO)
ניימאר בטירוף (IMAGO)

ארבעה ימים לאחר שהפכה לקבוצה הברזילאית הראשונה שזוכה בארבע גביעי ליברטדורס, פלמנגו זכתה הלילה (בין רביעי לחמישי) באליפות התשיעית שלה בברזיל. הקבוצה של פיליפה לואיס ניצחה 0:1 את סיארה במרקאנה והוכתרה מחזור אחד לפני סיום העונה.

מי שהכריע את ההתמודדות היה אקס נוסף של אתלטיקו מדריד, סמואל לינו, שכבש בדקה ה-37. שמות מוכרים נוספים שמשחקים בקבוצה הם אלכס סנדרו, דנילו, ז’ורז’יניו, סאול ניגס ועוד.

במשחק נוסף בליגה הברזילאית, מי שהמשיך בכושר הנהדר שלו הוא ניימאר, שאותת שוב לקרלו אנצ’לוטי לקראת המונדיאל בקיץ. הכוכב כבש משחק שלישי ברציפות, אך הפעם לא הסתפק בשער אחד, אלא הרשית שלושער.

פלמנגו מניפה את הגביע (IMAGO)פלמנגו מניפה את הגביע (IMAGO)

סנטוס יצאה למשחק חוץ מול ז’ובנטוד, שכבר ירדה אל הליגה השנייה, כשהיא יודעת שהיא חייבת כל נקודה במאבקי התחתית, והכוכב שלה הגיע כמו גדול, כבש צמד מהיר בדקה ה-56 וה-65 וחתם בפנדל בדקה ה-73, מה שקבע את תוצאת המשחק  – 0:3.

לקראת מחזור הסיום, סנטוס ממוקמת במקום ה-14 עם 44 נקודות, סיארה ופורטלזה אחריה עם 43 נקודות כל אחת, בעוד ויטוריה (42 נק’) ואינטרנסיונל (41 נק’) שאחריהן, נמצאות במקום ממנו יורדים לליגת המשנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */