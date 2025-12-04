יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:49
כדורסל ישראלי

8 נקודות לוולף ו-6 לשרף, ברוקלין גברה על שיקגו

הישראלים ממשיכים להיכנס לעניינים: הסנטר הוסיף 4 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, הרכז הוסיף 2 אסיסטים. הנטס רשמו ניצחון שני ברציפות, 103:113 על הבולס

|
בן שרף בפעולה (רויטרס)
בן שרף בפעולה (רויטרס)

דני וולף ובן שרף ממשיכים להיכנס לעניינים ב-NBA. הצמד הישראלי שלנו בברוקלין עלו מהספסל והציגו משחק טוב הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-103:113 של הנטס על שיקגו בולס בחוץ. אחרי שבמשחק הקודם השיגו את ניצחון הבכורה שלהם עם הקבוצה על חשבון שארלוט, הפעם היה מדובר בניצחון החוץ הראשון שלהם עמה.

עבור ברוקלין מדובר בניצחון שני ברציפות וחמישי בסך הכל העונה, שכן היא עלתה למאזן 16:5 והיא ממוקמת במקום ה-13 בקונפרנס המזרחי. בן שרף רשם 6 נקודות (2 מ-3 מהשדה, 1 מ-2 משלוש, 1 מ-2 מהעונשין), 2 אסיסטים, 3 איבודים, 2 חטיפות, חסימה ומדד פלוס מינוס 5+ ב-15 דקות, בעוד וולף, ב-25 דקות, סיים עם 8 נקודות (3 מ-5 מהשדה, 2 מ-3 משלוש), 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 6 איבודים ומדד פלוס מינוס 11+.

את הנטס הוביל מייקל פורטר ג'וניור, שקלע 33 נקודות, הוריד 10 ריבאונדים ומסר 5 אסיסטים. נואה קלאוני הוסיף 20 נקודות וניק קלקסטון רשם משחק מצוין של 14 נקודות, 8 כדורים חוזרים ו-9 אסיסטים. 

דני וולף מחפש את הסל (רויטרס)דני וולף מחפש את הסל (רויטרס)
בן שרף עושה הגנה (רויטרס)בן שרף עושה הגנה (רויטרס)

בצד השני, טריפל דאבל של ג’וש גידי (28 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים) ודאבל דאבל של ניקולה ווצ'ביץ' (16 נקודות ו-11 ריבאונדים) לא עזרו למארחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */