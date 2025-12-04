8 נקודות לוולף ו-6 לשרף, ברוקלין גברה על שיקגו

דני וולף ובן שרף ממשיכים להיכנס לעניינים ב-NBA. הצמד הישראלי שלנו בברוקלין עלו מהספסל והציגו משחק טוב הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-103:113 של הנטס על שיקגו בולס בחוץ. אחרי שבמשחק הקודם השיגו את ניצחון הבכורה שלהם עם הקבוצה על חשבון שארלוט, הפעם היה מדובר בניצחון החוץ הראשון שלהם עמה.

עבור ברוקלין מדובר בניצחון שני ברציפות וחמישי בסך הכל העונה, שכן היא עלתה למאזן 16:5 והיא ממוקמת במקום ה-13 בקונפרנס המזרחי. בן שרף רשם 6 נקודות (2 מ-3 מהשדה, 1 מ-2 משלוש, 1 מ-2 מהעונשין), 2 אסיסטים, 3 איבודים, 2 חטיפות, חסימה ומדד פלוס מינוס 5+ ב-15 דקות, בעוד וולף, ב-25 דקות, סיים עם 8 נקודות (3 מ-5 מהשדה, 2 מ-3 משלוש), 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 6 איבודים ומדד פלוס מינוס 11+.

את הנטס הוביל מייקל פורטר ג'וניור, שקלע 33 נקודות, הוריד 10 ריבאונדים ומסר 5 אסיסטים. נואה קלאוני הוסיף 20 נקודות וניק קלקסטון רשם משחק מצוין של 14 נקודות, 8 כדורים חוזרים ו-9 אסיסטים.

דני וולף מחפש את הסל (רויטרס)

בן שרף עושה הגנה (רויטרס)

בצד השני, טריפל דאבל של ג’וש גידי (28 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים) ודאבל דאבל של ניקולה ווצ'ביץ' (16 נקודות ו-11 ריבאונדים) לא עזרו למארחת.