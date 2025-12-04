האם מכבי ת"א ולאזטיץ' יוצאים לדרך חדשה?

מכבי תל אביב חזרה לנצח ועם 1:2 על הפועל חיפה היא תגיע למשחק העונה מול הפועל באר שבע כשיש לה סיכוי לסיים את הסיבוב הראשון של העונה בפסגה, האומנם? אחרי הדרמה הגדולה שהחלה מיד אחרי התבוסה לליון, הגיעה לה דרמה נוספת. הדרישה מכל שער 10-11 להציג תעודות זהות בכניסה למשחק מול הפועל חיפה הובילה לכך שהגיעו לשם רק כ-2,000 אוהדים והאווירה בבלומפילד הייתה לא נעימה באופן כללי.

על הדשא, מכבי הצליחה להתעלות מעל הכל. גם מעל הרחקה של עידו שחר ואפילו דווקא אחריה הצליחה לכבוש את שעריה. השחקנים התכנסו בענק לאירוע והפגינו מחויבות שיא לניצחון, אבל גם איבדו את כריסטיאן בליץ’ שנפצע שוב ובקיצור – הדרמה לא מפסיקה.

אז מה יהיה מול הפועל באר שבע, הדיון הסוער סביב קרווין אנדרדה, והאם לאזטיץ’ באמת שלם עם ההישארות שלו? כי הווייב שהתקבל ממנו במשחק הזה גרם לקצת תהיות בנושא. ואיך יוצאים מהאירוע המתגלגל מול הקהל? רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש בפודקאסט מכבי תל אביב, האזנה נעימה!