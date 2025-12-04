יום חמישי, 04.12.2025 שעה 06:35
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"הניצחון הזה כל כולו עבור לאזטיץ' והמועדון"

במכבי ת"א מנסים לצאת לדרך חדשה אחרי ה-1:2 על הפועל חיפה, אבו פרחי: "נכנסנו לטירוף באדום, אמרנו אחד לשני שלא יוצאים בלי ניצחון". וגם: לאזטיץ'

|
סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תנסה לעלות למקום הראשון ביום ראשון במשחק העונה מול הפועל באר שבע, במשחק שיסגור עבור שתי הקבוצות את הסיבוב הראשון של העונה. הסיבה שעוד יש לצהובים סיכוי לעשות זאת בתוך הסערה הגדולה שמתחוללת במועדון, היא מה שקרה אמש (רביעי) בבלומפילד, כאשר האלופה ניצחה 1:2 את הפועל חיפה ויצאה מהמשחק עם שלוש נקודות אף על פי שסיימה אותו ב-10 שחקנים אחרי הרחקת עידו שחר, וכאשר בערך מהדקה ה-70 עוד שלושה שחקנים על הדשא כבר צריכים חילוף שאי אפשר היה לבצע.

דווקא אחרי ההרחקה של שחר, תוך חמש דקות מכבי ת"א כבר הייתה ביתרון 0:2. סייד אבו פרחי ודור פרץ כבשו ונתנו אוויר, עד שהפועל חיפה הצליחה לצמק, אך לא הצליחה להגיע לשום מצב נוסף לאחר מכן. למעשה זו הייתה מכבי שכמעט כבשה את השלישי עד לשריקת הסיום. אצל הצהובים היו טענות קשות כלפי השיפוט של גל לוי והיה כעס גדול בקבוצה על התצוגה שלו באופן כללי, ועל כך שלטענתם איפשר עליהם עבירות באופן בלתי פוסק ללא כל תגובה מצידו. כמו כן, טענו שרוי רביבו ספג מרפק בפניו שזכה להתעלמות מוחלטת מכל צוות השיפוט, לרבות השופט הרביעי, יואב מזרחי, שהיה מאוד קרוב לאירוע. בסוף, למרות הכל, הגיע הניצחון. 

בכל הנוגע למה שהתרחש אחרי השריקה האחרונה, ז'רקו לאזטיץ' מיהר לרדת מהדשא בסיום המשחק ולא ניגש אל הקהל. במועדון סבורים שבתקופה הקרובה צריך לתת למאמן שקט ולנסות לתמרן את הסיטואציה עד אשר תהיה רגיעה מוחלטת וכי רק שקט והכלה של הסיטואציות שיבואו תעזור להם לצאת מזה בצורה טובה. יחד עם זאת, במכבי יצטרכו למצוא פתרון מהיר ככל האפשר לסיפור מול הקהל. בסופו של דבר, אם הורחקו 11 אוהדים שהתפרעו וביצעו עבירות אלימות, אף אחד מבין האוהדים לא יוצא נגד כך. הבעיה הגדולה והמרכזית כרגע היא סביב עניין הצגת תעודות הזהות בכניסה ל-10-11.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

במכבי מתעקשים שזה נוגע רק לענייני חוקי הגזענות החדשים של פיפ"א ואופ"א ולקראת כניסתם לפועל בישראל בסוף החודש. בפועל, בעיני האוהדים, זה נתפס שחיברו את אירועי לאזטיץ' לתוך הסיפור הזה ובכך, ואין ספק שבמועדון לא התכוונו שזה מה שיקרה, התחושה היא שכל שער 10-11 קוטלג כיציע אלים. ישנם מי שמנסים דרך הידברות לפתור את הבעיות האלה ולהוביל לסיומן בימים הקרובים ועד למשחק הביתי הבא, ולכולם ברור שיהיה קשה מאוד להצליח אם האווירה בבלומפילד תהיה כפי שהיא הייתה אמש.

בכל אופן, ימים מורכבים מאוד עוד נמצאים בדרכה של מכבי ת"א, שביום ראשון תצא לבאר שבע למשחק מול מוליכת הטבלה וזה יקרה בלי כריסטיאן בליץ'. איסוף סיסוקו בספק למשחק וינסו להכשירו, כאשר ההערכה היא שסייד אבו פרחי ושגיב יחזקאל יהיו כשירים. גם הייטור בספק להתמודדות. במכבי ת"א החמיאו לטייריס אסאנטה שהיה במשחק מצוין ותפקד היטב כאשר עבר לעמדת הבלם בחצי השני, מה שגם עזר לראות את נועם בן הרוש סוף סוף בתפקידו כמגן ימני והוא סחט מחמאות רבות על היכולת שלו. בניגוד אליו, יון ניקולאסקו שקיבל את ההזדמנות שוב בהרכב, כמו נגד אשדוד, לא היה במשחק טוב.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ'. מכה קשה (רדאד ג'בארה)

מעל כולם במשחק בלטו דור פרץ שנכנס בהפסקה והיה מצוין וסייד אבו פרחי, שהיה מהבודדים שעוד נראו טוב במחצית הראשונה, ובשנייה גם כבש את הראשון. "באמת כיף גדול, חיכיתי הרבה זמן להבקיע בבלומפילד, ואומנם זה לא היה מול שער 11 והיה חסר לנו לא מעט קהל, ואני מקווה שהגול הבא יהיה מול שער 11 ונחגוג ביחד ניצחונות". 

דווקא 5 דקות אחרי שעידו שחר הורחק הייתם ב-0:2, איך מסבירים את זה?
"אני חושב שדווקא אחרי האדום באמת כל השחקנים נכנסו לטירוף וכל אחד הרים את השני, האמנו שנעשה את זה וראינו בעיניים של כל השחקנים שבאמת הולכים לעשות את זה". 

איך הרגישה האווירה כל המשחק?
"במחצית השנייה הרגשתי אפילו יותר ממשחק עונה, הייתה אווירה ממש טובה ואני באמת שמח על הניצחון ומסתכלים כבר ליום ראשון".

סייד אבו פרחי חוגג (רדאד גסייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

כמה לחץ היה לפני המשחק הזה אחרי מה שעבר על המועדון?
"הניצחון הזה נתן הרבה נחת, אני לא חושב שהיה כל כך הרבה לחץ מבחינתנו השחקנים, באמת שדיברנו בחדר הלבשה ואמרנו שחייבים את הניצחון הזה גם לקראת ראשון ובעזרת השם ביום ראשון ננצח ונעלה למקום הראשון". 

ישב למעלה המאמן ואמר שהיה לו מאוד קשה לראות מהבית את הקבוצה משחקת נגד אשדוד. איך זה היה לכם?
"אנחנו שחקני כדורגל ובאים לעשות את העבודה לא משנה מה קורה מסביב. יש למועדון הנהלה והם מתעסקים בדברים האלה ואנחנו מתעסקים במגרש, ולמזלנו יש לנו את היכולת להוכיח את הדברים האלה על המגרש". 

עד כמה הניצחון הזה הוא בשביל המאמן?
"הניצחון הזה כל כולו בשביל המאמן ובשביל המועדון שעבר באמת שבוע קשה, אני שמח".

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

כמה זה חמור שמשכת את הרגל בסוף המשחק?
"קודם כל, ביום ראשון אני אשחק גם בלי רגליים, זה לא קשור. זה התכווצות ואני מאמין שמחר מחרתיים אני אטפל בעצמי טוב מאוד, ויש לנו צוות רפואי הכי טוב בארץ שיודע לטפל בנו, ונבוא כמו שצריך כדי לנצח את המשחק". 

לנו מהיציע לפחות זה נראה שברגע שעולה בליץ' על הדשא, מכבי קבוצה אחרת לחלוטין, באיך שהיא עושה הגנה, באיך שהוא עושה התקפה, באיך שהיא עם הכדור. גם היום אחרי שהוא נפצע וירד מהדשא, פתאום כאילו כל האוויר יוצא החוצה מהמשחק. ביום ראשון הפועל ב"ש. איך מחפים על הדברים האלה ומביאים אותם בלעדיו?
"קודם כל לא צריך להסביר לכם על היתרונות של בליץ', באמת זה ה-6 הכי טוב שראיתי. לגבי יום ראשון, אני לא חושב ששחקן אחד יכול להשפיע על קבוצה שלמה, בסוף זה 11 מול 11. עם בליץ', ובלי בליץ', אנחנו נבוא כדי לנצח בעזרת השם". 

כמה פעמים עשיתם מעגל ביניכם השחקנים, מה אמרתם שם?
"שלא יוצאים מהמשחק הזה בלי ניצחון. גם בהתחלה, גם בסוף, וגם אחרי הגול הראשון וגם אחרי השני. לא יוצאים מהמשחק הזה בלי שלוש נקודות". 

שחקני מכבי תל אביב מרוצים בסיום (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב מרוצים בסיום (רועי כפיר)

איך אתה מרגיש ביחס למשחק הזה מבחינתך?
"זה גול ראשון בבלומפילד בליגה, זה מאוד מרגש, אני שמח על זה ומאחל לעצמי להבקיע עוד מלא כאלה". 

כמו שאתה ככה מחויב אתה מרגיש ככה את כל הקבוצה?
"אני חושב שראיתם את זה היום". 

