69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

"כדי לנצח נצטרך משחק קרוב למושלם מכולם"

מכבי ת"א חוזרת ליורוליג לאחר פגרת הנבחרות כשתפגוש הערב את ז'לגיריס ממעלה הטבלה. הורד וליף הצטרפו לנסיעה. סנטוס: "צריכים להישאר מפוקסים"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

פגרת הנבחרות הסתיימה לה והעונה ממשיכה לה כאשר הערב (חמישי, 20:00) מכבי תל אביב תתארח אצל ז'לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-14 של היורוליג. הצהובים כחולים מגיעים למפגש מהמקום הלפני אחרון בטבלת היורוליג, והערב עודד קטש וחניכיו יפגשו את הקבוצה שמדורגת במקום הרביעי בליגה שנחשבת לשנייה בטיבה בעולם. במועדון קיימת דריכות לקראת המשחק בז'לגיריו ארינה, כשמכבי ת”א תבקש לחזור למסלול הניצחונות לאחר שהפסידה את שני משחקיה האחרונים בתחרות. 

במועדון יודעים כי ז'לגיריס היא "אחת הקבוצות הכי טובות ביורוליג", הרי זה לא רק המאזן של הקבוצה זו גם הדרך שבה היא נראית בשמונת ניצחונותיה עד כה. הליטאים שיחקו עד כה שישה משחקים בבית, כשהם ניצחו מתוכם בחמישה והפסידו אחד למילאנו. החדשות הטובות מבחינתה של מכבי תל אביב היא שאתמול שני שחקנים הצטרפו לנסיעה - ג'יילן הורד וטי ג'יי ליף, שכזכור החמיצו את שני משחקי היורוליג האחרונים. 

המשימה ברורה, כמו גם דרגת הקושי שצפויה לעודד קטש וחניכיו ש"מקווים שכולם ירימו את עצמם". היריבה לא בכדי מדורגת במקום הרביעי 13 מחזורים אל תוך העונה.

מרסיו סנטוס מטביע (רועי כפיר)מרסיו סנטוס מטביע (רועי כפיר)

הצהובים ערכו את האימון המסכם אתמול בערב בליטא והיום כבכל יום משחק יערכו אימון קליעות. "כדי לנצח היום צריכים משחק קרוב למושלם של כולם", מסכמים אצל הצהובים כחולים לקראת המשחק נגד חניכיו של תומאס מאסיאוליס.

ערב המחזור ה-14 יהיה גם המפגש ה-36 במספר בין הקבוצות מאז שנת 2000. הניצחון האחרון של הצהובים על אדמת ליטא אגב היה בדצמבר 2023. עתה שתי הקבוצות רחוקות מאוד מאותה הנקודה כמזרח ממערב, אז הליטאית הייתה במאזן 11:5 ערב המשחק מול מכבי שהגיעה לאותו משחק ב-7:9. הפעם הצהובים במאזן של 10:3 וחניכיו של מאסיאוליס ב- 5:8. 

שחקנה של מכבי ת”א, מרסיו סנטוס, אמר לקראת המשחק: "אנחנו יודעים שז'לגיריס קבוצה טובה ומאוד ביתית. אנחנו צריכים לבוא למשחק ולשחק כדורסל בדרך שלנו ולצאת עם ניצחון. זה משחק קשה כי יש להם את יתרון ביתיות והקהל שלהם ידחוף אותם, אבל נגיע לשם כדי לצאת עם ניצחון. אנחנו צריכים להישאר מפוקסים לאורך כל המשחק. אני חושב שהחופשה שהייתה לנו ממשחקים הייתה טובה. היורוליג זאת עונה ארוכה עם הרבה לחצים ונסיעות, אז כשיש לך פגרה קצרה זה נותן לך זמן להיות עם משפחה וחברים, לתת לגוף ולנפש לנוח. זה עזר לנו מאוד".

אושיי בריסט (ראובן שוורץ)אושיי בריסט (ראובן שוורץ)

הפורוורד אושיי בריסט הוסיף: "אנחנו מאוד מתרגשים לקראת המשחק. עבר זמן מאז ששיחקנו מול כמות כזאת של קהל. ללא ספק הם קבוצה מאוד חזקה, בין החזקות ביורוליג. נגיע לשם כדי לצאת עם הניצחון. זה יהיה משחק קשה במיוחד בגלל הדחיפה של הקהל הביתי, וכי הם קבוצה טובה, ואנחנו מאוד מחכים לקראת המפגש. הסתכלתי על הלוז שלי וראיתי ששבוע הבא אנחנו משחקים בבית כל השבוע וזה בהחלט מאוד מרגש. הימים האחרונים היו די טובים, היו אימונים טובים.

אני חושב שכולנו היינו זקוקים להפסקה הזאת. זה טוב לנקות מעט את הראש, אבל עכשיו אנחנו מתמקדים במה שעומד להגיע, אנחנו לא רוצים לשנות יותר מדי, אלא פשוט לבוא יותר מפוקסים ולבוא יותר פיזיים למשחקים האלה וזה הדבר המרכזי. אנחנו נצפה בקטעי וידאו וגם מחר, וכל תכנית משחק שהמאמן יילך איתה במשחק, אנחנו נצטרך לעשות את ההתאמות ולשחק נכון". 

