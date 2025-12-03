יום חמישי, 04.12.2025 שעה 05:05
יורה בעצמה: ניסיונות הדחה בהתאחדות הקליעה

ההתאחדות כינסה אסיפה של כלל האגודות בארץ. שני מחנות שונים ניסו להדיח את היו"ר מיכאל רוהר ויו"ר ועדת הביקורת שמואל זמיר, כשכלל המהלכים נכשלו

מטווח הקליעה (מערכת ONE)
מטווח הקליעה (מערכת ONE)

סוער בענף הקליעה הישראלי. התאחדות הקליעה כינסה הערב (רביעי) אסיפה כללית שלא מן המניין בהרצליה, במהלכה שני המחנות מקרב חברי ההנהלה ניסו להדיח זה את זה - כולל את היו"ר מיכאל רוהר - אך האגודות לא אישרו זאת והוא נשאר בתפקידו.

האסיפה הכללית כינסה את כל אגודות הקליעה בארץ, כאשר על סדר היום היו כמה סעיפים חריגים מאוד שטרם נראו בעבר באיגודים בספורט הישראלי: הצגת התנהלות מנכ"ל התאחדות הקליעה שלום כהן וקיום דיון על כך, הפסקת כהונת היו"ר מיכאל רוהר כחבר הנהלה וזאת לבקשתו של יו"ר ועדת הביקורת שמואל זמיר, הדחת שמואל זמיר מוועדת הביקורת בשל התנהגות שלא כדין, העברת ועדת הביקורת מתפקידה ומינוי רו"ח-מבקר חיצוני, ופיזור ההנהלה וקביעת מועד בחירות חדש.

הבחירות להנהלה של התאחדות הקליעה התקיימו לפני קצת יותר משנה, אך בתוך האיגוד יש סכסוכים רבים. הכל החל כאשר כמה מחברי ההנהלה דרשו להדיח את היו"ר מיכאל רוהר ודרשו לדון בעתידו של המנכ"ל שלום כהן, ועל כן כינסו אסיפה כללית בהובלת ועדת הביקורת. אלא שמנגד, הוצע באסיפה גם להדיח את מי שעומד בראש ועדת הביקורת בשל התנהגותו, לאחר שפנה לרשם העמותות וטען כי אין לאשר את הדו"חות הכספיים. בעקבות זאת, לעמותה לא ניתן אישור ניהול תקין בשלב זה וגורמים בענף טוענים כי חלק מחברי ההנהלה מנסים לכאורה לפגוע בענף.

אלא ששום דבר מההצעות שעלו באסיפה הכללית שכונסה לא יצאה אל הפועל. המנכ"ל נותר בתפקידו, היו"ר מיכאל רוהר גם נשאר בתפקידו והוא עדיין חלק מההנהלה, וכמו כן לא ננקטה שום פעולה נגד ועדת הביקורת משום שזה היה עלול לפגוע בשיח של העמותה מול רשם העמותות כאשר מתנהל הליך במקביל נגד ההתאחדות.

