בעין הסערה: לאזטיץ' חזר לקווים של מכבי ת"א

אחרי הסערה בדרך כלל מגיע שקט, כך יודעים שהיא נגמרה. במקרה של מכבי תל אביב, הסערה התמקדה במאמנה ז’רקו לאזטיץ’, ששב הערב (רביעי) לעמוד על הקווים בניצחון 1:2 על הפועל חיפה. עדשת ONE הייתה שם כדי לתעד את משחק החזרה של המאמן הסרבי שהוביל את הצהובים לאליפות בעונה הקודמת.

כזכור, השבוע ירו חלק מאוהדי מכבי תל אביב פצצות תאורה לביתו, במה שהוביל להחלטת המאמן לא להגיע למשחק מול מ.ס אשדוד ולהודיע על התפטרותו, החלטה אותה כאמור שינה, כששב לעמוד על הקווים לראשונה מאז אותו אירוע.