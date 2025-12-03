יום רביעי, 03.12.2025 שעה 23:14
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

בעין הסערה: לאזטיץ' חזר לקווים של מכבי ת"א

אחרי הבלגן בו היה במוקד, המאמן הסרבי שהצעיד את הצהובים לאליפות בעונה שעברה שב להוביל את חניכיו ב-1:2 על הפועל חיפה. צפו בתמונות מעדשת ONE

|
זרקו לאזטיץ' מתוסכל (רדאד ג'בארה)
זרקו לאזטיץ' מתוסכל (רדאד ג'בארה)

אחרי הסערה בדרך כלל מגיע שקט, כך יודעים שהיא נגמרה. במקרה של מכבי תל אביב, הסערה התמקדה במאמנה ז’רקו לאזטיץ’, ששב הערב (רביעי) לעמוד על הקווים בניצחון 1:2 על הפועל חיפה. עדשת ONE הייתה שם כדי לתעד את משחק החזרה של המאמן הסרבי שהוביל את הצהובים לאליפות בעונה הקודמת.

זז'רקו לאזטיץ' לפני המשחק (רועי כפיר)
זז'רקו לאזטיץ' לפני המשחק (רועי כפיר)
זז'רקו לאזטיץ' וגל אראל מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' וגל אראל (רועי כפיר)
זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' (רועי כפיר)
זז'רקו לאזטיץ' עם שחקני מחלקות הנוער של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' עם הכדור (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' תופס את הראש (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' תופס את הראש (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' ויון ניקולאסקו מתחבקים (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' מתדרך את רוי רביבו (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ'. בעין הסערה (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ'. עלו גם חיוכים (רדאד ג'בארה)
זרקו לאזטיץזרקו לאזטיץ' יורד מכר הדשא בסיום (רדאד ג'בארה)
זרקו לאזטיץזרקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
זרקו לאזטיץזרקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

כזכור, השבוע ירו חלק מאוהדי מכבי תל אביב פצצות תאורה לביתו, במה שהוביל להחלטת המאמן לא להגיע למשחק מול מ.ס אשדוד ולהודיע על התפטרותו, החלטה אותה כאמור שינה, כששב לעמוד על הקווים לראשונה מאז אותו אירוע.

