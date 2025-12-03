יום רביעי, 03.12.2025 שעה 23:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

יצחקי: לא צריך לדבר על האיכויות של ירדן שועה

מאמן בית"ר אחרי ה-0:5 על טבריה: "מאושר מהתוצאה, יודעים כמה הדרבי מול הפועל י-ם חשוב". חודדה: "יש לנו בעיה מול הגדולות", שועה: "אליפות? חלום"

|
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-12 של ליגת העל נמשך היום (רביעי) כאשר בית”ר ירושלים התארחה אצל עירוני טבריה והמשיכה במומנטום האדיר בו היא נמצאת עם 0:5 מוחץ על הקבוצה הצפונית, ששם אותה חזק במאבקי הצמרת יחד עם מכבי ת”א והפועל ב”ש.

לאחר המשחק דיבר מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי: “זה קרה לנו כמה פעמים בשנה שעברה, שעשינו את המשחק קל. אחרי המחצית היו כמה מצבים של טבריה שנפלנו לחוסר ריכוז, מצד שני אני מסתכל על התוצאה ואני שמח, ומלבד הדקות הראשונות של המחצית אני מאושר”.

“אני כל פעם אדבר על האיכויות של ירדן, שלא צריך לספר עליהן. הוא עובד קשה ועוזר לקבוצה כמה שיותר. יש משחקים שפחות מתחבר לך כמו שהיה היום לאצילי, זה לא דרמה גדולה ועומר ידע הרבה יותר עליות בקריירה מאשר ירידות, הוא ידע להתמודד עם זה, זה קרה גם לגדולים ממנו”.

שחקני בית"ר חוגגים (חגשחקני בית"ר חוגגים (חג'אג' רחאל)

לקראת הדרבי: “יודעים כמה המשחק חשוב, זה גם משחק בית וטדי יהיה מלא, אנחנו משחקים נגד קבוצה במצב מסוכן ותמיד התקשנו נגדם בדרבי, גם כשהיינו מעליהם בטבלה. המשחקים האלה מאוד משמעותיים ולדרבי חוקים משלו, אז לא נצטרך להסתכל על המיקום אלא להתרכז בנו וביכולת שלנו ולנסות לנצח גם במשחק הזה”.

גם מאמן הקבוצה הצפונית, אלירן חודדה, דיבר לאחר המשחק: “כשאתה מגיע למשחק מול בית”ר וסופג שערים קלים בדקות הראשונות, קשה לצאת מהמשחק. נתנו להם שטחים ונענשנו”.

שחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חגשחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חג'אג' רחאל)

“יש בעיה מול הגדולות, צריך לדעת לבחון את זה. אנחנו לא צריכים להיראות ככה וצריכים לדעת לטפל בדברים, בעיקר בקלות שבה אנחנו מקבלים שערים. מול קבוצות בלבל שלנו העדפנו לשמור. מחצית מהשערים שספגנו הם מול הגדולות. יש בעיה ונצטרך לטפל בה מהשורש”.

כובש השלושער, ירדן שועה, שיתף לאחר הניצחון הגדול: “תמיד אני רוצה לשחק ולתרום לקבוצה כמה שאני יכול. ברוך השם תפסתי יום טוב. חלום לעשות אליפות והלוואי וזה יקרה”.

ירדן שועה חוגג עם החברים (חגירדן שועה חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)

“אנחנו באים בביטחון לכל משחק, אני חושב שעוד רחוק מדי לדבר על אליפות, אנחנו רוצים להשתםפר ממשחק למשחק ולדעת לא ללכת לאיבוד. אני בטוח שעוד נשתפר בעתיד”. “אנחנו יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל ובעזרת השם בית”ר גם תנצח אותו”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */