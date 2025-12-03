נאפולי שרדה מותחן בשמינית הגמר, אינטר חגגה

שלב שמינית גמר הגביע האיטלקי המשיך הערב (רביעי), כשנאפולי הצליחה לשרוד מותחן ולהעפיל לשלב הבא אחרי 1:1 ו-8:9 בפנדלים על קליארי. במשחק המוקדם שנערך, אטאלנטה הביסה 0:4 את גנואה והבטיחה את מקומה בשלב רבע הגמר, שם תפגוש את יובנטוס שהעפילה אמש אחרי 0:2 על אודינזה.

נאפולי - קליארי 1:1 (8:9 בפנדלים)

אלופת איטליה לא ציפתה שילך לה כל כך קשה בקרב בין שתי הקבוצות מדרום ארץ המגף, כשנזקקה לפנדלים על מנת להבטיח את מקומה בין שמונה האחרונות במפעל הגביע מול הקבוצה מסרדיניה, שנכנעה בגלל החמצות של מאתיה פליצ’י וזיטו לובומבו בבעיטות ההכרעה. בצד השני רק דויד נרס החטיא.

במשחק עצמו - אחרי כמעט חצי שעה, הפרטנופיי הצליחו לעלות ליתרון בזכות שער של לורנצו לוקה, שבפעם השנייה בלבד העונה מצא את הרשת, אלא שסבסטיאנו אספוסיטו, אחיו של חלוץ אינטר פרנצ’סקו פיו, הצליח להשוות ולשלוח את קבוצתו לבעיטות הכרעה, אך שם כאמור הם נכנעו ללחץ והודחו. התכולים בשלב הבא.

אינטר - ונציה 1:5

מפגן עוצמה אדיר של כריסטיאן קיבו וחניכיו מול הקבוצה האחרונה שנותרה מהסרייה ב’. אחרי 18 דקות, הרכבת יצאה מהתחנה עם שער הבכורה של אנדי דיוף במדי הנראזורי, כשהבעיטה שלו הלכה לפינה השמאלית התחתונה. פרנצ’סקו פיו אספוסיטו ראה שאחיו כבש במשחק אחר ורצה גם, אז הוא שלח וולה מטורף לרשת כדי להכפיל את התוצאה.

שחקני אינטר במפגן עוצמה כל הדרך אל השלב הבא (IMAGO)

בדקה ה-34 מרקוס תוראם הצטרף לחגיגה כשניצל טעות של האורחת במרכז המגרש, וכעבור 17 דקות גם הכפיל את מאזן השערים שלו במשחק עם נגיחה לרשת הוונציאנית האומללה. ריצ’י סגראדו הספיק לצמק לזכות האורחת השוקעת, אבל אנז’-יואן בוני חתם את התוצאה עם בעיטה עוצמתית לחיבור ומקום בין שמונה האחרונות של המפעל.

אטאלנטה - גנואה 0:4

רפאלה פלאדינו נקרא לדגל להחיות את העונה של הלה דאה, ועל אף הפסד לאלופה בבכורה שלו על הקווים, נראה שהקבוצה מברגמו מתחברת אחרי ניצחון שלישי רצוף בהובלתו, כשלא התקשו מול הגריפוני. הסכר נפרץ כבר בדקה ה-19 עם נגיחה לרשת של בראט ג’ימסיטי, כשאדום של החלוץ הצעיר סיידו פיני בהופעת הבכורה שלו שבע דקות מאוחר יותר לא הוסיף לאורחת.

שחקני אטאלנטה חוגגים. הבטיחו רבע גמר (IMAGO)

מכאן, המארחת השתלטה לחלוטין על ההתמודדות ובאה על שכרה בדקה ה-54, עם בעיטה יפה של מארטן דה רון שנעצרה רק ברשת, כשמריו פשאליץ’ הצטרף לחגיגה בדקה ה-82. בתחילת תוספת הזמן, גם שחקנה הצעיר הונסט אהנור בן ה-17 התכבד בשער בכורה בקריירת הבוגרים עם הגול שחתם את תוצאת המשחק.