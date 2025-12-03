יום חמישי, 04.12.2025 שעה 05:39
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

שחקני נוער כבשו בגביע האזורים בליגה א'

משחקי גביע האזורים בליגה א' אפשרו לשחקני נוער לערוך הופעות בכורה בקריירת הבוגרים. עותמן (2007) לזכות עראבה, חוסיין (2007) לזכות אחי נצרת

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

משחקי שמינית גמר גביע האזורים בליגה א' יצאו לדרך ביום שני האחרון. בעוד שבמחוז הצפוני התקיימו כל המשחקים, במחוז הדרומי התקיימו שישה מבין שמונת המשחקים. שני המשחקים שישלימו את שלב שמינית הגמר, בהם הפועל הרצליה תפגוש את עירוני אשדוד ומ.ס דימונה תשחק נגד מ.כ ירמיהו חולון, ייערכו ביום שלישי הבא. ב-14 המשחקים שנערכו בשני המחוזות זכו שחקנים רבים לערוך הופעת בכורה, כמה מהם אפילו עשו זאת בגדול עם כיבוש שער בכורה.

במשחק בו ניצחה הפועל עראבה 4:6 בביתה את הפועל מגדל העמק, כבשו בהופעת בכורה שני שחקנים מקבוצת הנוער, שמוליכה עם מאזן מושלם את טבלת הצפון: מדובר בבלם עתאלה עותמאן (2007), שרשם הופעה מלאה וכבש שער ראשון העונה, ובחלוץ האדי ח'טיב (2006), שעלה כמחליף בדקה ה-79 ואחרי שכבש שישה שערים במדי קבוצת הנוער, התכבד בכיבוש שער בקבוצת הבוגרים.

לניצחון היו שותפים עוד שלושה שחקני נוער נוספים, שנולדו בשנת 2007 ועלו כמחליפים במהלך המחצית השנייה בשורות עראבה: מוחמד נעמנה, עלי מאדי ושאקר סעדיה.

עתאלה עותמאן (צילום: מדיה הפועל עראבה)עתאלה עותמאן (צילום: מדיה הפועל עראבה)

קבוצת הנוער של מכבי אחי נצרת, שמדורגת במקום ה-13 בטבלת לאומית צפון, זכתה לייצוג של שישה שחקנים במשחק בו קבוצת הבוגרים הפסידה 6:5 בתום דו קרב פנדלים מול הפועל אום אל פאחם, לאחר שבתום הזמן החוקי המשחק הסתיים בתוצאה 1:1. את שער השוויון לזכות אחי נצרת כבש ח'ליל חוסיין (2007) בדקה ה-40, כ-35 דקות לפני שהוחלף.

עוד שני שחקנים ילידי 2007 פתחו בהרכב והוחלפו במהלך המחצית השנייה: איברהים אחמד ועלי נסרה, עלו במקומם: סמיר זערורה (2006) וצמד ילידי 2007 - פארס עבאס ואיהם עובייד.

האדי חהאדי ח'טיב שחקן הפועל עראבה (צילום: מטעם הקבוצה)

קבוצת הנוער של הפועל באקה אל גרביה, שמדורגת במקום השמיני בטבלת ליגה ארצית צפון, זכתה לייצוג של שלושה שחקני נוער במשחק בו קבוצת הבוגרים ניצחה 3:5 בתום דו קרב פנדלים את מ.ס טירה. בהרכב באקה אל גרביה עלה החלוץ, מאלק עתאמנה, שרשם הופעה בת 62 דקות ואף כבש שער יתרון 0:1 בדקה ה-45. בתחילת העונה עתאמנה כבש צמד שערים בשני משחקים במדי קבוצת הנוער.

מאלק עתאמנה שחקן הפועל באקה אל גרביה (צילום: מועיד עויסאת)מאלק עתאמנה שחקן הפועל באקה אל גרביה (צילום: מועיד עויסאת)

במהלך המחצית השנייה עלו מהספסל סאלח אזברגה (2007), שכבש חמישה שערים במדי קבוצת הנוער, ומוחמד דרובי (2008).

עוברים למחוז הדרומי. שוער הנוער היחיד שהגן על שער של קבוצה בוגרת הוא עמית עזריה (2007), המשמש לרוב כשוער ראשון של קבוצת הנוער של הפועל מרמורק, שמדורגת במקום השלישי בטבלת לאומית דרום וכשוער המשנה של קבוצת הבוגרים. עזריה, שהורחק במשחק בו קבוצת הבוגרים הפסידה 3:0 למ.ס דימונה, שב לאחר שריצה הרחקה ורשם הופעה מלאה בהפסד 2:1 למכבי יבנה.

קבוצת הנוער של מכבי קריית גת, מוליכת טבלת ליגה א’ דרום, זכתה לייצוג של שני שחקנים במשחק בו קבוצת הבוגרים, ששיחקה החל מהדקה ה-64 בעשרה שחקנים, זכתה בניצחון דרמטי 2:3 על בית"ר יבנה, משער שהבקיע עמוק בתוספת הזמן החלוץ רועי צידון שעלה כמחליף בדקה ה-60. צידון, יליד 2007, הוא מלך שערי קבוצת הנוער עם שמונה כיבושים. מי שזכה לרשום הופעת בכורה מלאה הוא המגן השמאלי, עילאי קולדין, יליד 2008.

עילאי קולדין ורועי צידון (צילום ולדי מויסייב)עילאי קולדין ורועי צידון (צילום ולדי מויסייב)

דוד שלמה, מאמן קבוצת הנוער של מכבי קריית גת, המשמש גם כמנהל המקצועי של החטיבה העליונה במחלקת הנוער, שיתף בתחושותיו: “אנחנו שמחים ונרגשים מהשער של רועי צידון וההופעה המצוינת של עילאי קולדין. זה הניצחון הגדול של מחלקת הנוער, לראות את הנציגים של המחלקה משחקים בקבוצה הבוגרת זה תמיד רגע מרגש.

דוד שלמה (פרטי)דוד שלמה (פרטי)

עוד הוסיף המאמן: “מייחלים לכך שנזכה לעוד רגעים כאלה. תודה לרומן זולו, מאמן הקבוצה הבוגרת, שנתן להם הזדמנות ומשתף בכל אימון מספר שחקני נוער”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
