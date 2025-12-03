שחקני נוער כבשו בגביע האזורים בליגה א'

משחקי שמינית גמר גביע האזורים בליגה א' יצאו לדרך ביום שני האחרון. בעוד שבמחוז הצפוני התקיימו כל המשחקים, במחוז הדרומי התקיימו שישה מבין שמונת המשחקים. שני המשחקים שישלימו את שלב שמינית הגמר, בהם הפועל הרצליה תפגוש את עירוני אשדוד ומ.ס דימונה תשחק נגד מ.כ ירמיהו חולון, ייערכו ביום שלישי הבא. ב-14 המשחקים שנערכו בשני המחוזות זכו שחקנים רבים לערוך הופעת בכורה, כמה מהם אפילו עשו זאת בגדול עם כיבוש שער בכורה.

במשחק בו ניצחה הפועל עראבה 4:6 בביתה את הפועל מגדל העמק, כבשו בהופעת בכורה שני שחקנים מקבוצת הנוער, שמוליכה עם מאזן מושלם את טבלת הצפון: מדובר בבלם עתאלה עותמאן (2007), שרשם הופעה מלאה וכבש שער ראשון העונה, ובחלוץ האדי ח'טיב (2006), שעלה כמחליף בדקה ה-79 ואחרי שכבש שישה שערים במדי קבוצת הנוער, התכבד בכיבוש שער בקבוצת הבוגרים.

לניצחון היו שותפים עוד שלושה שחקני נוער נוספים, שנולדו בשנת 2007 ועלו כמחליפים במהלך המחצית השנייה בשורות עראבה: מוחמד נעמנה, עלי מאדי ושאקר סעדיה.

עתאלה עותמאן (צילום: מדיה הפועל עראבה)

קבוצת הנוער של מכבי אחי נצרת, שמדורגת במקום ה-13 בטבלת לאומית צפון, זכתה לייצוג של שישה שחקנים במשחק בו קבוצת הבוגרים הפסידה 6:5 בתום דו קרב פנדלים מול הפועל אום אל פאחם, לאחר שבתום הזמן החוקי המשחק הסתיים בתוצאה 1:1. את שער השוויון לזכות אחי נצרת כבש ח'ליל חוסיין (2007) בדקה ה-40, כ-35 דקות לפני שהוחלף.

עוד שני שחקנים ילידי 2007 פתחו בהרכב והוחלפו במהלך המחצית השנייה: איברהים אחמד ועלי נסרה, עלו במקומם: סמיר זערורה (2006) וצמד ילידי 2007 - פארס עבאס ואיהם עובייד.

האדי ח'טיב שחקן הפועל עראבה (צילום: מטעם הקבוצה)

קבוצת הנוער של הפועל באקה אל גרביה, שמדורגת במקום השמיני בטבלת ליגה ארצית צפון, זכתה לייצוג של שלושה שחקני נוער במשחק בו קבוצת הבוגרים ניצחה 3:5 בתום דו קרב פנדלים את מ.ס טירה. בהרכב באקה אל גרביה עלה החלוץ, מאלק עתאמנה, שרשם הופעה בת 62 דקות ואף כבש שער יתרון 0:1 בדקה ה-45. בתחילת העונה עתאמנה כבש צמד שערים בשני משחקים במדי קבוצת הנוער.

מאלק עתאמנה שחקן הפועל באקה אל גרביה (צילום: מועיד עויסאת)

במהלך המחצית השנייה עלו מהספסל סאלח אזברגה (2007), שכבש חמישה שערים במדי קבוצת הנוער, ומוחמד דרובי (2008).

עוברים למחוז הדרומי. שוער הנוער היחיד שהגן על שער של קבוצה בוגרת הוא עמית עזריה (2007), המשמש לרוב כשוער ראשון של קבוצת הנוער של הפועל מרמורק, שמדורגת במקום השלישי בטבלת לאומית דרום וכשוער המשנה של קבוצת הבוגרים. עזריה, שהורחק במשחק בו קבוצת הבוגרים הפסידה 3:0 למ.ס דימונה, שב לאחר שריצה הרחקה ורשם הופעה מלאה בהפסד 2:1 למכבי יבנה.

קבוצת הנוער של מכבי קריית גת, מוליכת טבלת ליגה א’ דרום, זכתה לייצוג של שני שחקנים במשחק בו קבוצת הבוגרים, ששיחקה החל מהדקה ה-64 בעשרה שחקנים, זכתה בניצחון דרמטי 2:3 על בית"ר יבנה, משער שהבקיע עמוק בתוספת הזמן החלוץ רועי צידון שעלה כמחליף בדקה ה-60. צידון, יליד 2007, הוא מלך שערי קבוצת הנוער עם שמונה כיבושים. מי שזכה לרשום הופעת בכורה מלאה הוא המגן השמאלי, עילאי קולדין, יליד 2008.

עילאי קולדין ורועי צידון (צילום ולדי מויסייב)

דוד שלמה, מאמן קבוצת הנוער של מכבי קריית גת, המשמש גם כמנהל המקצועי של החטיבה העליונה במחלקת הנוער, שיתף בתחושותיו: “אנחנו שמחים ונרגשים מהשער של רועי צידון וההופעה המצוינת של עילאי קולדין. זה הניצחון הגדול של מחלקת הנוער, לראות את הנציגים של המחלקה משחקים בקבוצה הבוגרת זה תמיד רגע מרגש.

דוד שלמה (פרטי)

עוד הוסיף המאמן: “מייחלים לכך שנזכה לעוד רגעים כאלה. תודה לרומן זולו, מאמן הקבוצה הבוגרת, שנתן להם הזדמנות ומשתף בכל אימון מספר שחקני נוער”.