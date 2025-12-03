שיתוף הפעולה החדש של מכבי פ"ת בארגנטינה

מכבי פתח תקווה נמצאת בעיצומו של מאבק העלייה בליגה הלאומית, כאשר מצפה לה משחק העונה מול מכבי הרצליה שממוקמת במקום השני בטבלה. כמו כן, במועדון מאם המושבות יודעים שניצחון משמעותו התקרבות חשובה לעלייה.

אלא שלצד זאת, יש במועדון מי שחושב כבר הלאה ומדובר במנכ"ל המועדון, אופיר לוזון, שהמריא לארגנטינה. ל-ONE נודע כי נפגש עם אינדפנדיינטה ולאנוס, שתי קבוצות מהליגה הבכירה בארגנטינה, לגבי שיתוף פעולה לגבי בנוגע לשחקנים שפחות משתלבים בקבוצות. כזכור, לאנוס זכו בחודש שעבר בגביע הסודאמריקנה.

בנוסף, במהלך הביקור נוצרו שיתופי פעולה עם מספר מועדונים יהודיים בארגנטינה, כשאצל המלאבסים עובדים כל העת כדי לאתר שחקנים יהודיים, דוגמת השוער מרקו וולף, שהגיע מהליגה הארגנטינאית לפני מספר עונות ו-ווילסון האריס, שהגיע אשתקד מארה"ב.

בחזרה למשחק ביום שני. מי שנמצא בספק גדול להתמודדות הוא המגן הימני גיא דזנט, שסובל ממתיחה במפשעה, זכר לאימון המחליפים שנערך ביום ראשון לאחר המשחק מול מ.ס קריית ים ביום שישי.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (רועי כפיר)

בינתיים, במועדון החלו לחשוב על חלון ההעברות של חודש ינואר, כאשר הרצון הוא לצרף שחקן או שניים משמעותיים לחיזוק הסגל: נואף בזיע ממ.ס כפר קאסם סומן, כאשר במועדון מאמינים שלאור מערכת היחסים הטובה בין המועדונים, הדבר לא יהווה בעיה.

לירן רוטמן וארי כהן מהפועל תל אביב, כבר קיבלו פנייה בסוף חלון ההעברות הקודם אך סירבו, כאשר אם יבחרו לעזוב או לצאת בעסקת השאלה מהאדומים בחלון הנוכחי, פ"ת תנסה לצרפם. גם שמו של משה סמל, שצפוי לחזור לישראל מהונגריה, עלה.