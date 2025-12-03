קלר ובן שבת ב-11 של נתניה, מוצ'ה אצל אשדוד

משחק צמרת יתקיים היום (רביעי, 19:30) באצטדיון מרים, כשמכבי נתניה תארח את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל. לא הרבה חשבו בפתיחת העונה שמפגש בין שתי הקבוצות הללו ישפיע על פסגת הטבלה, אך המציאות היא שהמנצחת תעקוף את הפועל תל אביב ותטפס עד למקום הרביעי.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג’אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאס דאבו.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יסקי, מוחמד עאמר, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, רועי גורדנה, איליי טמם, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה אסף ארניה וז’אן באטום.

חיים סילבס (שחר גרוס)

החניכים של יוסי אבוקסיס מגיעים להתמודדות לאחר המשחק הנהדר נגד בית”ר ירושלים בטדי שלצערם נגמר בהפסד, אך הם יכולים להיות מעודדים מהיכולת שהציגו ומהפייט שנתנו ב-10 שחקנים. בנתניה, שחסרים את עזיז אוואטרה המורחק, מצפים ללמעלה מ-6500 אוהדים שיגיעו למשחק ומקווים לניצחון שיצמיד אותם לצמרת הגבוהה.

מנגד, בקבוצה מעיר הנמל סופרים כבר שבעה משחקים ללא הפסד, שהאחרון שלהם היה תיקו מרשים מול האלופה מכבי תל אביב ביום שבת. חיים סילבס ושחקניו רושמים פתיחת עונה מרשימה ומפתיעה והם ניצבים במקום השביעי בטבלה. תוך כך, במועדון מפגינים יכולת מרשימה והם כבר לוטשים עיניים אל עבר הפלייאוף העליון.

ארבעת מתוך חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות נגמרו בחלוקת נקודות, כשהאחרון מביניהם היה בגביע הטוטו בחודש יולי האחרון, אז סיימו ב-1:1 משערים של עמנואל אג’יי ו-ווילסון האריס. המשחק האחרון ביניהן שנגמר בהכרעה היה בגביע הטוטו של העונה שעברה, אז ניצחו היהלומים 0:5.