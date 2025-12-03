רק בפנדלים: ויאריאל נמנעה ממבוכה מול אנטוניאנו

הסיבוב השלישי של גביע המלך הספרדי נערך אמש (רביעי) כאשר ויאריאל, יחד עם מנור סולומון בהרכב הפותח, התארחה אצל אנטוניאנו הצנועה מהליגה הרביעית והייתה קרובה למבוכה גדולה כשקטפה את הכרטיס לשלב הבא רק בזכות דו קרב פנדלים, אחרי 1:1 בתום 120 דקות.

הבחורים של מרסלינו התקשו על המשטח הסינטטי והתקשו לייצר מצבים מסוכנים לשער, כאשר בדקה ה-62 שחקן הכנף הישראלי הגביה כדור חופשי מצוין לרחבה שהסתיים ברשת, אך לצערו הדגל לנבדל הונף והשער נפסל.

אחרי תיקו מאופס בתום 90 דקות, הצוללת הצהובה הצליחה להשיג את שער היתרון רק בדקה ה-103, כאשר איוסה פרס, שהחליף את סולומון בדקה ה-67, עלה מצוין לכדור קרן של דני פארחו ונגח פנימה את שער היתרון, אלא ששבע דקות מאוחר יותר המארחת הפתיעה עם שער נפלא של חסוס גרסיה שעט על ריבאונד בתוך הרחבה וגרר את המשחק לדו קרב פנדלים, בו הקבוצה מהמקום השלישי בליגה הבכירה הרשיתה 5 פעמים ועלתה לשלב הבא בזכות 3:5 בדו קרב מהנקודה הלבנה.

מנור סולומון בחימום (IMAGO)

מחצית ראשונה:

דקה 15: הצוללת הצהובה שולטת במשחק לחלוטין, אך מתקשה לייצר מצבים מסוכנים על השער.

דקה 22: הקבוצה הצנועה הייתה קרובה להפתיע את ויאריאל בערבובייה בתוך הרחבה, אך ארנאו טנס היה דרוך וקלט את הכדור.

טאני אולוואסיי בין שחקני אנטוניאנו (IMAGO)

דקה 36: תומאס פארטיי השאיר כדור נהדר לניקולא פפה שניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת.

דקה 43: פפה שוב ניסה בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך סחט הצלה ממתיאס ארבול.

ניקולא פפה במהלך (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 57: פפה גיי גם ניסה בעיטה מרחוק, אך נבלם לקרן.

דקה 57: סולומון הגביה מצוין את כדור הקרן, פפה עלה מעל כולם אך נגח מחוץ למסגרת.

דקה 62: סולומון הגביה כדור נהדר לרחבה אותו גיי נגח פנימה, אך הדגל לנבדל הונף והשער נפסל.

מנור סולומון (IMAGO)

דקה 79: לולו כמעט הפתיע את האורחת עם בעיטה עוצמתית מרחוק, אך פספס את המסגרת במעט.

דקה 83: פפה הגביה כדור מצוין, ג’ורג’ מיקאוטדזה פגש טוב את הכדור ושחרר בעיטה חזקה, אך נבלם לקרן.

דקה 88: טאני אולוואסיי נכנס לכדור בתוך הרחבה אך מקרוב שחרר את הכדור סנטימטרים ספורים ליד הקורה.

אדריה אלטמירה מול מרקוס אוטרו (IMAGO)

הארכה:

דקה 100: חוסה פדראסה סיים מתפרצת נהדרת של אנטוניאנו עם בעיטה מקו רחבת ה-16, אך לצערו הכדור שרק ליד העמוד.

דקה 103: סוף סוף זה הגיע! ויאריאל עלתה ל-0:1! איוסה פרס עלה מצוין לכדור קרן שהגביה דני פארחו ונגח בקלילות את שער היתרון לרשת.

השער של איוסה פרס (IMAGO)

שחקני ויאריאל חוגגים (IMAGO)

דקה 109: שער! אנטוניאנו השוותה ל-1:1! לא ייאמן! חסוס גרסיה עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה אחרי בעיטה אדירה, ומול חצי שער חשוף קבע שוויון!

פנדלים:

דני פארחו כבש ראשון, 0:1 לוויאריאל.

חוסה פדראסה עם פנדל נפלא, 1:1.

פפה גיי לחיבורים, 1:2.

פאנה חזק לאמצע, 2:2.

מיקאוטדזה לפינה, 2:3 ויאריאל.

ארנאו טנס עם הצלה ענקית לחואן דוראן, עדיין 2:3.

איוסה פרס מדייק, 2:4.

אנחל אראולה משאיר את אנטוניאנו בחיים, 4:3.

איליאס אחומש כבש אחרון ושלח את ויאריאל לשלב הבא!



הרכב אנטוניאנו: מתיאס ארבול, חואן דוראן, אנטוניו פרננדס (אנחל אראולה, 26’), אלחנדרו מארקז (אלכס קראסקל, 97’), לולו, מרקוס אוטרו, אדרי פרל, אלכס רבואלטה, דייגו רודריגס (פאנה, 58’), ראול רוחאס (חוסה פדראסה, 97’) וחוסה רויז (חסוס גרסיה, 74’).

הרכב ויאריאל: ארנאו טנס, אדריאה אלטמירה, ראפה מרין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה (אלפונסו פדרסה, 85’), הוגו לופס (ג’ורג’ מיקאוטדזה, 67’), תומאס פארטיי (דני פארחו, 93’), פאפא גיי, מנור סולמון (איוסה פרס, 67’), ניקולא פפה (טיון ביוקאנן, 85’) וטאני אולוואסיי.