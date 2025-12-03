יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מליקה, שחר, טוטי וניקולאסקו בהרכב מכבי ת"א

ז'רקו לאזטיץ' יחזור לקווים אחרי הסאגה הארוכה בבלומפילד נגד הפועל חיפה ב-20:00, כשבינתיים הוא פרסם את ההרכב שלו: בן הרוש ואבו פרחי יפתחו ב-11

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
המשחק שייערך היום (רביעי, 20:00) בבלומפילד בין מכבי תל אביב לפועל חיפה הוא יותר ממפגש רגיל. הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר כשלא ניצחו כבר ארבעה משחקים ברציפות, וכל זה הגיע לשיא כשלאזטיץ’ התפטרו וחזר בו, והמועדון נכנס למאבק מול האוהדים שיצאו נגדו. הצהובים רוצים לחזור למסלול ונצל את המעידה של ב”ש בכדי לצמק את הפער מהפסגה ל-2 נקודות, בעוד שהאורחת מהכרמל רוצה להפתיע ולברוח ממאבקי התחתית.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור, נועם בן הרוש, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ויון ניקולאסקו.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומס, נאור סבג, יונתן פרבר, רוי נאווי, רג’יס אנדו, רותם חטואל וג’בון איסט.

שחקני מכבי תל אביב בפתיחת המשחק (רדאד ג'בארה)

לא כך מכבי תל אביב רצתה לחזור מפגרת הנבחרות. נראה שכרגע הפוקוס של הצהובים נמצא על הכל חוץ מכדורגל, כשברקע ההתפטרות והחזרה של לאזטיץ’ ועימות של ההנהלה עם ארגוני האוהדים, שהודיעו כי יחרימו את המשחק. מעבר למשבר מחוץ למגרש, הצהובים מגיעים לאחר תיקו מאכזב מול מ.ס אשדוד במשחק בו עמד דן רומן על הקווים, ושתי שישיות משפילות שהכניסו את המועדון לסחרור. 

מן העבר השני, גם האדומים מהכרמל סופרים כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון, כשהשיגו נקודה אחת בלבד במפגשים הללו, והם נמצאים במקום ה-11. גל אראל וחניכיו יקוו לצאת לדרך חדשה ולברוח מקרבות התחתית, דווקא במשחק הקשה מול האלופה בחוץ.

מכבי ת”א יכולה להתעודד מהמאזן שלה מול הפועל חיפה לאורך השנים בו היא מפגינה דומיננטיות מוחלטת. בעונה שעברה, החבורה של ז’ארקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה משחקים מתוך הארבעה ששוחקו בין הקבוצות, כשגם במפגש בו לא יצאה עם ידה על העליונה היא לא הפסידה, וסיימה בתיקו 1:1.

