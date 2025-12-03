יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:58
יום רביעי, 03/12/2025, 20:00אצטדיון סן מאמסליגה ספרדית - מחזור 19
ריאל מדריד
מחצית
0 2
שופט: חיל מנסאנו
אתלטיק בילבאו
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20
מערכת ONE | 03/12/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה בפעולה (La Liga)
קיליאן אמבפה בפעולה (La Liga)

המחזור ה-19 של הליגה הספרדית נמשך בשעה זו כאשר ריאל מדריד מתארחת למשחק לא פשוט בסן מאמס אצל אתלטיק בילבאו, כשהיא יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון תאפשר לברצלונה לברוח לה בפסגה.

כאמור, אחרי שגברו אתמול (שלישי) על אתלטיקו מדריד, הקטלונים נמצאים בראש הטבלה עם 37 נקודות, בעוד הבלאנקוס, טרם המשחק, עם 33 נקודות, זאת לאחר שרשמו שלוש תוצאות תיקו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם במסגרת הליגה.

מנגד, הבאסקים, שנמצאים במקום השמיני בטבלה, קיבלו בחזרה במחזור הקודם את הכוכב הגדול שלהם, ניקו וויליאמס, שחזר מפציעה, ואף חזרו לנצח עם 0:2 בחוץ על לבאנטה, כשהוא גם כובש את השער השני.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. בסיבוב הראשון, אתלטיק בילבאו ניצחה 1:2 בסן מאמס, כשגם אז זה היה במחזור ה-19, בעוד בסיבוב השני, ריאל מדריד ניצחה 0:1 בסנטיאגו ברנבאו בזכות שער דרמטי של פדריקו ואלוורדה בתוספת הזמן.

מחצית ראשונה
  • '42
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ליתרון 0:2: כדור שהוגבה לרחבה מצא את ראשו של אמבפה, שהעביר בנגיחה לאדוארדו קמאבינגה שמטווח קרוב הוסיף נגיחה משלו כדי לכבוש את השער השני של ריאל
  • '36
  • אחר
  • משחק של שוערים בסן מאמס. שתי הקבוצות מצליחות להגיע למצבים מול השער, אך מולן ניצבים שניים מהשוערים הטובים בעולם, שמספקים הצלות נהדרות ושומרים על התוצאה בינתיים
  • '30
  • החמצה
  • אלכס ברנגר קיבל את הכדור בתוך הרחבה מוויליאמס והיה בעמדה נהדרת לכבוש, אך השוער הבלגי של הבלאנקוס שוב היה במקום כי למנוע מבילבאו לאזן את התוצאה
אדר מיליטאו מסדר את התקפת ריאל (La Liga)אדר מיליטאו מסדר את התקפת ריאל (La Liga)
  • '25
  • החמצה
  • גורוסטה מצא את עצמו בתוך הרחבה עם הכדור, אך טיבו קורטואה הדף את הבעיטה שלו לפינה הקרובה
  • '14
  • החמצה
  • בילבאו התחילה להיכנס למשחק. ניקו וויליאמס העביר כדור רוחב למרכז שהגיע לגורקה גורוסטה, אך החלוץ שלח את הכדור גבוה ומעל השער
שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה את השער (La Liga)שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה את השער (La Liga)
קיליאן אמבפה חוגג שער נהדר (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג שער נהדר (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג את שער היתרון (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג את שער היתרון (IMAGO)
  • '7
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ליתרון 0:1: טרנט אלכסנדר ארנולד מצא את אמבפה במסירה אדירה על קו חצי המגרש. הכוכב הצרפתי השתלט נהדר על הכדור והתחיל לדהור במעלה המגרש. בדרך הוא עבר מספר שחקני בילבאו, הטעה אותם ובעט את הכדור לרשת של סימון
  • '5
  • החמצה
  • לחץ של ריאל מדריד על השער של המארחת. לאחר שניסיון של קיליאן אמבפה נבלם מטווח קרוב, ויניסיוס ניסה את כוחו מרחוק, אך אונאי סימון היה במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חיל מנסאנו הוציא את ההתמודדות לדרך!
ניקו וויליאמס לפני המשחק (La Liga)ניקו וויליאמס לפני המשחק (La Liga)
שחקני ריאל מדריד מתחממים (La Liga)שחקני ריאל מדריד מתחממים (La Liga)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל