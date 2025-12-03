"צעד מסוכן שהופך אוהדים נורמטיביים לחשודים"

הרוחות עדיין לא נרגעו בין אוהדי מכבי ת"א למועדון על רקע האירועים האחרונים. עמותת "אחים לסמל" של הקהל הצהוב פרסמה היום (רביעי) הודעה שבה היא קוראת לאוהדים לא להיכנס לשערים 10-11 עד שתשונה החלטת המועדון לדרוש הצגת תעודת זהות בכניסה אליהם.

“אתמול פורסם על ידי המועדון כי בשערים 10-11 תידרש הצגת תעודת זהות כתנאי לכניסה ליציע", נכתב בהודעת "אחים לסמל", “זה צעד מסוכן ולא אחראי. הוא הופך אלפי אוהדים נורמטיביים לחשודים מראש והתוצאות ידועות: משטרה עם דריכות שיא נגד האוהדים, תורים של מאות אוהדים בכניסה ליציע ובעיקר פגיעה קשה בתדמית האוהדים על ידי ההנהלה.

“אתמול פעלנו כדי לתווך את זה להנהלת מכבי ולהסביר שמדובר בצעד בעייתי שצריך לעצור, אך לצערנו המאמצים לא צלחו. כל עוד המצב הוא שצריך להציג תעודת זהות בכניסה ליציע, אנחנו קוראים לאוהדים לא להיכנס לשערים 10-11 עד שההחלטה הזאת תשתנה.

"במקביל אנחנו מבקשים מהנהלת מכבי לעצור רגע, להבין לאיזה סחרור היא מכניסה את הקהילה שלנו, ולפעול באחריות. השנים האחרונות הראו לנו את הכוח של הקהל וההנהלה כשאנחנו ביחד. יש לנו אחריות משותפת למען מכבי והקהילה שלנו”.

כזכור, מכבי ת"א הודיעה על הצעד הזה כחלק מהודעה שבה היא מזהירה על הגברת האכיפה במקרה ששל קריאות גזעניות מצד אוהדים. הצהובים הודיעו כי הענישה עשויה לכלול הרחקה מבלומפילד ושלילת מנויים.