ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"צעד מסוכן שהופך אוהדים נורמטיביים לחשודים"

עמותת "אחים לסמל" בהודעה נגד החלטת מכבי ת"א להתנות הצגת תעודת זהות בכניסה לשערים 10-11: "קוראים לאוהדים לא להיכנס לשערים האלו עד שזה ישתנה"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

הרוחות עדיין לא נרגעו בין אוהדי מכבי ת"א למועדון על רקע האירועים האחרונים. עמותת "אחים לסמל" של הקהל הצהוב פרסמה היום (רביעי) הודעה שבה היא קוראת לאוהדים לא להיכנס לשערים 10-11 עד שתשונה החלטת המועדון לדרוש הצגת תעודת זהות בכניסה אליהם.

“אתמול פורסם על ידי המועדון כי בשערים 10-11 תידרש הצגת תעודת זהות כתנאי לכניסה ליציע", נכתב בהודעת "אחים לסמל", “זה צעד מסוכן ולא אחראי. הוא הופך אלפי אוהדים נורמטיביים לחשודים מראש והתוצאות ידועות: משטרה עם דריכות שיא נגד האוהדים, תורים של מאות אוהדים בכניסה ליציע ובעיקר פגיעה קשה בתדמית האוהדים על ידי ההנהלה.

“אתמול פעלנו כדי לתווך את זה להנהלת מכבי ולהסביר שמדובר בצעד בעייתי שצריך לעצור, אך לצערנו המאמצים לא צלחו. כל עוד המצב הוא שצריך להציג תעודת זהות בכניסה ליציע, אנחנו קוראים לאוהדים לא להיכנס לשערים 10-11 עד שההחלטה הזאת תשתנה.

"אחים לסמל" במהלך אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)"אחים לסמל" במהלך אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)

"במקביל אנחנו מבקשים מהנהלת מכבי לעצור רגע, להבין לאיזה סחרור היא מכניסה את הקהילה שלנו, ולפעול באחריות. השנים האחרונות הראו לנו את הכוח של הקהל וההנהלה כשאנחנו ביחד. יש לנו אחריות משותפת למען מכבי והקהילה שלנו”.

צפו בז'רקו לאזטיץ' מעביר את אימון מכבי ת"א

כזכור, מכבי ת"א הודיעה על הצעד הזה כחלק מהודעה שבה היא מזהירה על הגברת האכיפה במקרה ששל קריאות גזעניות מצד אוהדים. הצהובים הודיעו כי הענישה עשויה לכלול הרחקה מבלומפילד ושלילת מנויים.

