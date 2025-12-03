יום רביעי, 03.12.2025 שעה 13:30
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"אראוחו סובל מקונפליקט פנימי ברמת הזהות"

בצל המשבר הנפשי, המומחה בסיוע המנטלי לספורטאים קסקו אספר סבור שבלם ברצלונה קרס מנטלית ו"תוהה עם עצמו האם הוא באמת מסוגל לשחק במועדון"

רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

קסקו אספר הוא אחד מהמומחים הגדולים כיום בסיוע המנטלי שספורטאי עילית זקוקים לו מעבר לאימונים עצמם. זהו בדיוק המקרה של רונאלד אראוחו, שנאלץ לעצור את פעולתו כשחקן כדורגל כדי להתאושש לאחר הטעות החמורה שביצע עם ההרחקה שלו בסטמפורד ברידג', שעלתה לברצלונה ביוקר רב.

אספר הוא קול סמכותי בנושא, והוא מבהיר ראשית כי "הציבור צריך להבין את הגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, הכוללת את היכולת הפיזית, החברתית והמנטלית". במקרה של אראוחו, מבחינה פיזית הוא כשיר, אך קיים "בעיה ברמה המנטלית והחברתית שאנחנו לא רואים".

המומחה מספר כי הבלם "סובל מקונפליקט מנטלי פנימי ברמת הזהות. הוא קפטן הקבוצה, והוא יודע שביצע פעולה שאין לה הצדקה עבור הקבוצה. הדיאלוג הפנימי שלו נפגע מאוד, והוא תוהה אם באמת הוא מסוגל לשחק בברצלונה".

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

הקונפליקט הפנימי הזה הוביל אותו "לשיתוק, לחסימה", וזהו מקרה "קליני קודם וספורטיבי אחר כך, ממה ששמעתי". אספר אומר שהאורוגוואי "חסום באותה צורה ששחקן יכול להיות עם קרסול נפוח. החרדה לא מאפשרת לו לראות את המשחק, הוא כמו שנאמר במקרים כאלה 'מבשל את עצמו' והוא חייב לפתור את הקונפליקט הפנימי כדי לחזור לשחק כמו שתמיד שיחק".

הפתרון

מהי הנוסחה לפתרון? "זה עובר דרך פרוטוקול פנימי, להפסיק לחשוב אם הוא מוכן ולחשוב בצורה חיובית, לקחת את הסיטואציה לא כביקורת אלא כאתגר להחזרת הביטחון. לצאת מהמחשבה שהוא לא מסוגל לשחק ברמה של שחקן ברצלונה משום שכקפטן הוא לא פעל היטב".

בהמשך, לעבודה שניתן לעשות בשיחה פנים אל פנים חשוב מאוד להוסיף "את החזרת הביטחון במגרש. הביטחון הוא כמו שולחן, ככל שיש לו יותר רגליים הוא יציב יותר. התפקיד של הקבוצה חשוב, לברך אותו על פעולות טובות על הדשא. המיקרו־ניצחונות באימונים יסייעו לשפר את הביטחון שלו. אי אפשר לעבוד רק במשרד".

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

אספר מבין ש"אם הדברים ייעשו כמו שצריך, זה לא אמור להיות תהליך ארוך". אראוחו צריך לצאת מהסבך שבו ברמה החברתית הוא מרגיש מותקף מכל הכיוונים. זוהי קריסה מנטלית שדורשת מנוחה. לספורטאים יש סבילות גבוהה מאוד ללחץ, אבל הם בני אדם. רמת הלחץ שנוצרת אינה נורמלית, במיוחד ברשתות החברתיות. הרפלקסים הפסיכולוגיים אינם אותו הדבר".

"מקרה עמוק"

בהמשך דבריו מזכיר קסקו אספר כי "החרדה של הספורטאים מגיעה מהמחשבה על ההשלכות שיכולות לבוא אחרי המשחקים. לכן צריך להתמקד רק במשחק עצמו, במגרש, ולא במה שעלול להגיע אחר כך". אספר סבור שמדובר "במקרה עמוק, ממה ששמעתי", ולכן הוא זקוק לשני כלים, פסיכולוג קליני ופסיכולוג ספורט. עם זאת, הוא אינו סבור שמדובר במקרה חמור עד כדי צורך ברופא פסיכיאטר.

הלקח שאספר, מומחה להובלה ולביצועים גבוהים, משאיר הוא שאראוחו צריך לטפל בהיבט המנטלי שלו כדי להאמין מחדש ביכולותיו. לאחר מכן, על המגרש, בסבלנות, להרגיש בכל יום טוב יותר עם המשחק כדי לחזור להיות אחד מהבלמים הטובים בעולם.

