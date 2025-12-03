"אראוחו סובל מקונפליקט פנימי ברמת הזהות"

קסקו אספר הוא אחד מהמומחים הגדולים כיום בסיוע המנטלי שספורטאי עילית זקוקים לו מעבר לאימונים עצמם. זהו בדיוק המקרה של רונאלד אראוחו, שנאלץ לעצור את פעולתו כשחקן כדורגל כדי להתאושש לאחר הטעות החמורה שביצע עם ההרחקה שלו בסטמפורד ברידג', שעלתה לברצלונה ביוקר רב.

אספר הוא קול סמכותי בנושא, והוא מבהיר ראשית כי "הציבור צריך להבין את הגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, הכוללת את היכולת הפיזית, החברתית והמנטלית". במקרה של אראוחו, מבחינה פיזית הוא כשיר, אך קיים "בעיה ברמה המנטלית והחברתית שאנחנו לא רואים".

המומחה מספר כי הבלם "סובל מקונפליקט מנטלי פנימי ברמת הזהות. הוא קפטן הקבוצה, והוא יודע שביצע פעולה שאין לה הצדקה עבור הקבוצה. הדיאלוג הפנימי שלו נפגע מאוד, והוא תוהה אם באמת הוא מסוגל לשחק בברצלונה".

הקונפליקט הפנימי הזה הוביל אותו "לשיתוק, לחסימה", וזהו מקרה "קליני קודם וספורטיבי אחר כך, ממה ששמעתי". אספר אומר שהאורוגוואי "חסום באותה צורה ששחקן יכול להיות עם קרסול נפוח. החרדה לא מאפשרת לו לראות את המשחק, הוא כמו שנאמר במקרים כאלה 'מבשל את עצמו' והוא חייב לפתור את הקונפליקט הפנימי כדי לחזור לשחק כמו שתמיד שיחק".

הפתרון

מהי הנוסחה לפתרון? "זה עובר דרך פרוטוקול פנימי, להפסיק לחשוב אם הוא מוכן ולחשוב בצורה חיובית, לקחת את הסיטואציה לא כביקורת אלא כאתגר להחזרת הביטחון. לצאת מהמחשבה שהוא לא מסוגל לשחק ברמה של שחקן ברצלונה משום שכקפטן הוא לא פעל היטב".

בהמשך, לעבודה שניתן לעשות בשיחה פנים אל פנים חשוב מאוד להוסיף "את החזרת הביטחון במגרש. הביטחון הוא כמו שולחן, ככל שיש לו יותר רגליים הוא יציב יותר. התפקיד של הקבוצה חשוב, לברך אותו על פעולות טובות על הדשא. המיקרו־ניצחונות באימונים יסייעו לשפר את הביטחון שלו. אי אפשר לעבוד רק במשרד".

רונאלד אראוחו (IMAGO)

אספר מבין ש"אם הדברים ייעשו כמו שצריך, זה לא אמור להיות תהליך ארוך". אראוחו צריך לצאת מהסבך שבו ברמה החברתית הוא מרגיש מותקף מכל הכיוונים. זוהי קריסה מנטלית שדורשת מנוחה. לספורטאים יש סבילות גבוהה מאוד ללחץ, אבל הם בני אדם. רמת הלחץ שנוצרת אינה נורמלית, במיוחד ברשתות החברתיות. הרפלקסים הפסיכולוגיים אינם אותו הדבר".

"מקרה עמוק"

בהמשך דבריו מזכיר קסקו אספר כי "החרדה של הספורטאים מגיעה מהמחשבה על ההשלכות שיכולות לבוא אחרי המשחקים. לכן צריך להתמקד רק במשחק עצמו, במגרש, ולא במה שעלול להגיע אחר כך". אספר סבור שמדובר "במקרה עמוק, ממה ששמעתי", ולכן הוא זקוק לשני כלים, פסיכולוג קליני ופסיכולוג ספורט. עם זאת, הוא אינו סבור שמדובר במקרה חמור עד כדי צורך ברופא פסיכיאטר.

הלקח שאספר, מומחה להובלה ולביצועים גבוהים, משאיר הוא שאראוחו צריך לטפל בהיבט המנטלי שלו כדי להאמין מחדש ביכולותיו. לאחר מכן, על המגרש, בסבלנות, להרגיש בכל יום טוב יותר עם המשחק כדי לחזור להיות אחד מהבלמים הטובים בעולם.