היו"ר שהואשם בגזענות הורחק עד תום העונה

משה פנחס, יו”ר מכבי קריית ביאליק, נענש לאחר שהתבטא בצורה גזענית כנגד שופט במשחק של קבוצתו. בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל הרחיק את פנחס עד תום העונה, ואף גזר עליו קנס בפועל על סך 7,500 שקלים.

בכתב האישום נטען כי הנאשם צעק בצורה הפגנתית מול יציע מלא בקהל: “לא לשלוח לי שופטים ערבים לכאן”. מהאיגד נמסר: “כן הוצג לנו סרטון מהאירוע שהופיע בפייסבוק ובאתר ONE. הנאשם הכחיש בעדותו את המיוחס לו והפליג בשבחים עצמיים על קשריו הטובים עם המגזר הערבי ודחה את הטענות בדבר גזענות. לדבריו הוא רצה למחות על החלטה מסוימת ולכן השתמש במילים השופט הערבי אך ורק לזהות במי מבין השופטים לגבי השיפוט”.

באיגוד המשיכו: “הוא מודה כי הייתה זו התבטאות לא מוצלחת אך לא היה לה שום אופן גזעני, נציין כי השופטים עצמם לא ראו ולא שמעו את התקרית בדבר האירוע והדבר נודע להם רק אחרי המשחק והם לא נתקלו באמירות גזעניות במהלך המשחק. אנו מרשיעים את הנאשם בעבירות המיוחסות לו. בית הדין רואה בחומרה התנהגותו על רקע גזעני ואין לעבור על כך לסדר היום

“אנו גוזרים על הנאשם איסור מילוי תפקיד באיגוד ובקבוצה עד תום העונה הנוכחית והרחקה עד תום העונה בפועל מכל פעילות. כן אנו גוזרים עליו קנס כספי בסך 7,500 שח וקנס כספי בסך 10,000 ש”ח וזאת על תנאי למשך שנתיים מהיום. כמו כן ישלם הנאשם סך של 1,500 ש”ח לגבי הוצאות המשקיף והשופטים לדיון להיום, שכל אחד מהם זכאי לתשלום של 500 ש”ח.